Вашингтон, 7 ноября, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.

Добыча нефти

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин», — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант участия американских компаний в нефтедобыче на территории Сирии.

Добавим, порядка 90% общего объёма добычи нефти в Сирии ведётся на восточном берегу реки Евфрат. Эта зона ранее контролировалась «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в настоящее время преимущественно находится под контролем союзных США курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF).

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