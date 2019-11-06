Благовещенск, 7 ноября, 2019, 01:59 — ИА Регнум. В хозяйствах Амурской области завершается уборка урожая сои, намолочено уже более 780 тыс. тонн зерна этой культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соя

Читайте также: В Тамбовском районе Приамурья с полей собрали всю сою

В прошлом 2018 году в Приамурье было произведено 919 тыс. тонн зерна, в этом году аграрии могут снизить темпы производства из-за наводнения, которое серьёзно повредило посевным площадям. Тем не менее Приамурье остаётся главным производителем сои в России.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, правительство области планирует предоставить аграриям государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовском районе Приамурья на 75,5 тыс. гектаров удалось вырастить 145 тыс. тонн сои. На завершающей стадии находится уборка сои в Константиновском, Октябрьском и Серышевском районах.