Милан, Италия, 7 ноября, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Терминал аэропорта «Мальпенса» в Милане 6 ноября на 20 минут прервал свою работу из-за возможной угрозы теракта. Об этом сообщило агентство ANSA.

Armineaghayan Миланский аэропорт Мальпенса

Причиной приостановки работы аэропорта послужило анонимное сообщение о заложенной в помещении бомбе. По данным агентства, в ходе проверки полиция задержала человека с подозрительным чемоданом.

Через 20 минут после анонимного сообщения миланский аэропорт возобновил работу. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Аэропорт Милан-Мальпенса является самым крупным из трёх аэропортов Милана. Расположен в 45 километрах от центра Милана.

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