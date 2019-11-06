Киев, 7 ноября, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Автомобиль Mercedes взорвался на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева, 6 ноября сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Kyiv.npu.gov.ua Взорванный автомобиль. Киев

Сообщение о происшествии полицейские получили в 21:40 (20:40 мск). Водитель транспортного средства погиб, ещё двое пассажиров получили травмы.

По данным правоохранительных органов, к взрыву может быть причастен мотоциклист. Он бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и скрылся. Спецоперация по поимке преступника уже объявлена.

В полиции прорабатывают версии произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации события.