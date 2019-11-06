Великий Новгород, 7 ноября, 2019, 01:36 — ИА Регнум. В Новгородской области число повреждённых дождевым паводком участков автомобильных дорог выросло до 35. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные «Новгородавтодора».

53.mchs.gov.ru Паводок. Новгородская область

На сайте учреждения обновлена карта размытых дорог, в ряде случаев указаны пути объезда.

Руководством «Новгородавтодора» выпущен ряд приказов о прекращении движения транспортных средств на разрушенных дорогах. Это уже более 20 участков дорог в Валдайском, Демянском, Крестецком, Маловишерском, Маревском, Любытинском, Пестовском, Старорусском и Шимском районах Новгородской области. Движение на них прекращается до 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области остаются подтопленными территории 11 районов, к шести населённым пунктам дороги нет — они в транспортной изоляции. Из подтопленных домов эвакуировали 70 человек, всего в зоне подтопления — 150 домов и почти 300 человек. В регионе с 6 ноября введён режим чрезвычайной ситуации.