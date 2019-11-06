Архангельск, 7 ноября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. В морском порту Архангельск с 11 ноября 2019 года объявлено начало периода ледокольных проводок. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации морских портов арктического бассейна.

Скриншот страницы социальной сети Twitter @PressMMRP

Новость об открытии ледокольного сезона в Архангельске в Мурманском морском рыбном порту использовали как повод напомнить о своих преимуществах.

«А мурманский порт не замерзает круглый год, несмотря на сильные морозы», — гласит последний пост пресс-службы порта в Twitter.