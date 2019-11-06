Анкара, 7 ноября, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение провести встречу 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Сообщается, что состоялся телефонный разговор Эрдогана с Трампом. Накануне этого разговора Эрдоган заявил, что он пока не решил, стоит ли ему ехать в США 13 ноября, и примет решение после телефонного разговора с Трампом.

После разговора Эрдоган решил в США всё же поехать. Встреча лидеров двух стран состоится 13 ноября.

Также Трамп и Эрдоган обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы.

Напомним, что отношения Турции и США переживают крайне непростые времена. Власти США периодически срываются на прямые угрозы в адрес Анкары, при том что Турция является союзником США по НАТО.