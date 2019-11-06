Великий Новгород, 6 ноября, 2019, 23:47 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в зоне подтопления уже 150 домов в 47 населённых пунктах.

53.mchs.gov.ru Эвакуация

Подтоплены территории 654 приусадебных участков, 30 участков дорог. Повреждены восемь деревянных переправ.

По данным ГУ МЧС России по региону, из подтопленных домов эвакуированы 70 человек. Ликвидация последствий ЧС продолжается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе 6 ноября объявлен режим чрезвычайной ситуации. Прогноз синоптиков на ближайшие сутки неблагоприятный — ожидается, что подъём воды в реках региона продолжится.