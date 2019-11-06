Вашингтон, 6 ноября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Герой «Джокера» Артур Флекне убил свою соседку Софи, заявил режиссер фильма Тодд Филлипс в интервью IndieWire.

Цитата из к/ф «Джокер». Тод Филлипс США. 2019 Джокер

Филлипс «Большинство людей, с которыми я общался, думают, что Флек не убил её. И правильно делают».

По словам Филлипса, Флек наказывал лишь тех, кто причинял ему боль.

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Напомним, премьера «Джокера» прошла 31 августа 2019 г. В России фильм вышел в прокат 3 октября.