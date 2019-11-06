Полярный, Мурманская область, 6 ноября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. На 2,5 года отправится в колонию-поселение мурманский бизнесмен, осужденный за нелегальный ремонт подводных лодок Северного флота ВМФ России. Приговор Полярного суда вступил в силу.

Konstantin klenov Подводная лодка в доке

Как сообщили ИА REGNUM в УФСБ России по Северному флоту, осужденный генеральный директор ЗАО «Специальная производственно-техническая база «Звездочка», взялся за исполнение заказа по ремонту подлодок, не имея на это соответствующей лицензии. Фактически, предприятие нелегально выполняло государственный контракт, заключенный в рамках гособоронзаказа.

Доход предприятия от исполнения заказа составил более 14 млн рублей.