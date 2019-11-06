Екатеринбург, 6 ноября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Свердловский избирком отклонил заявку на регистрацию референдума о возвращении Екатеринбургу прямых выборов мэра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В облиизбиркоме уточнили, что документы по регистрации инициативной группы по референдуму не соответствовали ст.4 областного закона о референдуме.

Ходатайство выдвинула группа, организованная после заседания «Комитета за прямые выборы Екатеринбурга». Организатором объединения стал депутат заксобрания Вячеслав Вегнер.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече «Комитета за прямые выборы Екатеринбурга» его участники постановили, что идею о возвращении выборов нужно популяризовать среди городской общественности. Сами по себе власти не будут переходить к прежней системе назначения мэра, посчитали в неформальной организации.