Нью-Дели, 7 ноября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх призвал российских производителей вооружения инвестировать в индийский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «Ракшак ньюз».

Ajai Shukla Индийский танк Arjun MBT

В официальном заявлении на открытии российско-индийской промышленной выставки Раджнатх Сингх подчеркнул, что Индия рассчитывает на помощь России в модернизации старых образцов вооружения и производстве современных средств ведения боевых действий. Министр обороны южноазиатского государства призвал российских производителей оружия инвестировать в создание совместных предприятий на территории Индии, воспользовавшись новыми инициативами правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. «В рамках программы «Производите в Индии» («Make in India») мы упростили процедуру инвестирования и создания совместных предприятий и надеемся, что Россия поможет нашим производителям занять свое место в глобальных цепочках добавленной стоимости», — заключил он.

Напомним, что в настоящее время министр обороны Индии Раджнатх Сингх находится с официальным визитом в России. В ходе визита он провел встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, министром обороны России Сергеем Шойгу, а также принял участие в 19-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.