Пассажиры и экипаж самолёта в аэропорту «Схипхол» уже в безопасности
Амстердам, 6 ноября, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту самолёта в аэропорту «Схипхол», где объявлен режим чрезвычайной ситуации, находятся вне опасности. Об этом 6 ноября сообщает в своём Twitter военная полиция, отвечающая за безопасность на территории аэропорта.
«Пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет», — проинформировала военная полиция.
В настоящее время начато расследование внештатной ситуации, возникшей на борту одного из самолётов при посадке пассажиров на борт воздушного судна.
Ранее ИА REGNUM сообщало о режиме чрезвычайной ситуации, объявленном в аэропорту «Схипхол» в Нидерландах. По предварительной информации, причиной внештатной ситуации могла стать попытка угона самолёта.
Сигнал тревоги подал пилот самолёта, нажавший тревожную кнопку. В момент срабатывания сигнала тревоги на борту уже находились 27 пассажиров.