Екатеринбург, 6 ноября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Екатеринбургская епархия РПЦ планирует повысить взносы за посещение туристами площадок, связанными с гибелью царской семьи. Об этом заявила экскурсовод Татьяна Мосунова у себя в Facebook.

Денис Каратонов Храм на Крови (Екатеринбург)

По словам Мосуновой, епархия планирует повысить плату за визит на царские места, а туристическим компаниям предлагают заключить договоры на посещение Храма-на-Крови, чтобы экскурсоводы платили деньги за работу с туристами внутри храма.

«Сообщество городских экскурсоводов взволновано», — сказала специалист.

Мосунова считает, что такими действиями «создаётся полоса отчуждения между теми, кто принимает гостей города, и церковью».

Как сообщало ИА REGNUM, «царская тема» давно стала неформальным брендом Екатеринбурга. Тем не менее, освещение темы расстрела царской семьи часто обвиняют в недостоверной и ангажированной подаче.