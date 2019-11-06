Москва, 6 ноября, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Все несоответствия, которые были выявлены Росавиацией, авиакомпания Azur Air пообещала устранить, сообщает 6 ноября агентство «Москва».

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании Azur Air

Уточняется, что устранить нарушения компания обещает до 22 ноября 2019 г. Соответствующее заявление сделано после того, как руководство авиакомпании ознакомилось с актом внеплановой проверки, проведённой Росавиацией.

«Работа над исполнением рекомендаций регулирующего органа не скажется на выполнении авиакомпанией своих обязательств перед партнёрами и пассажирами будущих рейсов. Все программы полётов будут осуществляться в полном объёме», — отметили в компании.

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Напомним, проверку Росавиация провела в авиакомпании после авиапроисшествия в аэропорту Барнаула с самолётом Azur Air. По итогам проверки в Росавиации заявили, что если выявленные нарушения исправлены не будут, «в деятельность авиакомпании будут введены ограничения».