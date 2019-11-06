Тула, 7 ноября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина, пытавшийся проникнуть в здание школы, был задержан сотрудниками Росгвардии в Туле. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тульской области.

Пневматическая винтовка

Информация о мужчине, направлявшемся в образовательное учреждение в посёлке Косая Гора, входящем в состав Тулы, поступила в дежурную часть вневедомственной охраны по городу от бдительных граждан. Сотрудники Росгвардии немедленно выехали на место ЧП.

На территории школы к сотрудникам Росгвардии обратился охранник школы и указал на подозрительного мужчину, вооружённого изделием, схожим по конструкции с пневматической винтовкой. Гражданин был задержан.

Задержанный оказался жителем города Воронежа 1998 года рождения. Он был передан для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств инцидента следственно-оперативной группе. В настоящее время начата проверка по факту ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации детей и взрослых из детского сада в городе Мурманске. Причиной эвакуации стало сообщение о возгорании внутри здания.