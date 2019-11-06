* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 6 ноября, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Атака боевиков на погранзаставу «Ишкобод» близ Душанбе не очень похожа на действия группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 6 ноября эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в интервью Sputnik.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Серенко «Уж больно бестолковая операция. Это не игиловский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формат: они любят меньше затрат, больше эффекта. С точки зрения имиджевого поведения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они бы сделали совсем другие вещи».

Ситуацию, в которой боевики из Афганистана так далеко могли прорваться в ходе террористической операции в Центральной Азии, Серенко назвал сенсационной.

Читайте также:Эксперт: Нападение боевиков на погранзаставу в Таджикистане — разведка боем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, напавшие на «Ишкобод» в ночь на 6 ноября боевики были членами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 15 из них убиты на месте, пятеро задержаны. В результате нападения боевиков погибли пограничник и сотрудник милиции.

Читайте также:Названы имена погибших на таджикской погранзаставе силовиков