Амстердам, 6 ноября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в аэропорту Схипхол в Нидерландах. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба военной полиции, отвечающей за безопасность в аэропорту.

Willem van Bergen Аэропорт «Схипхол»

Причина произошедшего пока неизвестна. В Twitter военной полиции сказано о некоем подозрительном инциденте, который произошёл на борту одного из самолётов.

Ситуации присвоена третья степень опасности, то есть, согласно расшифровке, это означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах муниципалитета».

На место происшествия стянуты несколько пожарных машин и машин скорой помощи. Территория аэропорта оцеплена.