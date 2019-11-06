СМИ сообщили о ЧП в аэропорту «Схипхол», который расположен в Амстердаме. Объявлена чрезвычайная ситуация. По тревоге подняты пожарные и бригады скорой помощи. В соцсетях появилась информация о возможном захвате самолёта. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

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Автор — Roberto C
Аэропорт Схипхол
22:38 06.11.2019

Экстренные службы окружили самолёт AirEuropa.

22:41 06.11.2019

Самолёт авиакомпании AirEuropa, планировавший вылететь из Амстердама в Мадрид, захвачен неизвестным мужчиной. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

На месте происшествия в аэропорту «Схипхол» работают экстренные службы и военные. По информации журналистов, неизвестный угрожает пассажирам и членам экипажа ножом, он намерен захватить самолёт. Сигнал тревоги поднял командир экипажа — к этому моменту в самолёт успели войти 27 пассажиров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже проинформирован об инциденте.

Подробности в материале: Неизвестный захватил пассажирский самолёт в Амстердаме

22:41 06.11.2019

«Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт», — пишет телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».

22:47 06.11.2019
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Читайте подробнее: В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации

22:47 06.11.2019

Пассажиры самолёта, захваченного мужчиной с ножом, благополучно покинули салон авиасудна. Об этом сообщила военная полиция Нидерландов.

Читайте также: Пассажиры и экипаж покинули захваченный в Амстердаме самолёт

22:47 06.11.2019

Информацию о ЧП подтвердила военная полиция.

22:48 06.11.2019

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Первые кадры из аэропорта Амстердама, где в эти минуты экстренные службы окружили самолёт AirEuropa. Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт.

22:49 06.11.2019

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в аэропорту «Схипхол» в Нидерландах.

Читайте также: В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации

23:07 06.11.2019

(cc) Willem van Bergen

23:08 06.11.2019

Информация о возможном захвате самолёта в Амстердаме оказалась ошибкой. Авиакомпания уже извинилась:

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam — Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.

23:16 06.11.2019

Все 27 пассажиров и члены экипажа покинули самолёт в аэропорту «Схипхол», на борту которого произошла внештатная ситуация.

Читайте подробнее: Пассажиры и экипаж самолёта в аэропорту «Схипхол» уже в безопасности

23:22 06.11.2019

Представители авиакомпании AirEuropa опровергли появившуюся в СМИ информацию о захвате самолёта в Амстердаме и посетовали на ошибочное сообщение тревоги на борту. Соответствующую информацию опубликовал официальный твиттер-аккаунт авиаперевозчика.

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о похищениях людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры — в целости и сохранности и ждут вылета в ближайшее время. Мы сожалеем», — отметили в сообщении.

Подробности в материале: AirEuropa опровергла информацию о захвате самолёта в Амстердаме