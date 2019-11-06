22:47 06.11.2019

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Читайте подробнее: В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации

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Пассажиры самолёта, захваченного мужчиной с ножом, благополучно покинули салон авиасудна. Об этом сообщила военная полиция Нидерландов.

Первые кадры из аэропорта Амстердама, где в эти минуты экстренные службы окружили самолёт AirEuropa. Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт.

Информация о возможном захвате самолёта в Амстердаме оказалась ошибкой. Авиакомпания уже извинилась:

Все 27 пассажиров и члены экипажа покинули самолёт в аэропорту «Схипхол», на борту которого произошла внештатная ситуация.

23:22 06.11.2019

Представители авиакомпании AirEuropa опровергли появившуюся в СМИ информацию о захвате самолёта в Амстердаме и посетовали на ошибочное сообщение тревоги на борту. Соответствующую информацию опубликовал официальный твиттер-аккаунт авиаперевозчика.

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о похищениях людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры — в целости и сохранности и ждут вылета в ближайшее время. Мы сожалеем», — отметили в сообщении.

Подробности в материале: AirEuropa опровергла информацию о захвате самолёта в Амстердаме