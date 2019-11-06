Захват самолёта? Все подробности о ЧП в аэропорту Амстердама
Экстренные службы окружили самолёт AirEuropa.
Самолёт авиакомпании AirEuropa, планировавший вылететь из Амстердама в Мадрид, захвачен неизвестным мужчиной. Об этом сообщают нидерландские СМИ.
На месте происшествия в аэропорту «Схипхол» работают экстренные службы и военные. По информации журналистов, неизвестный угрожает пассажирам и членам экипажа ножом, он намерен захватить самолёт. Сигнал тревоги поднял командир экипажа — к этому моменту в самолёт успели войти 27 пассажиров.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже проинформирован об инциденте.
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«Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт», — пишет телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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Пассажиры самолёта, захваченного мужчиной с ножом, благополучно покинули салон авиасудна. Об этом сообщила военная полиция Нидерландов.
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Информацию о ЧП подтвердила военная полиция.
Первые кадры из аэропорта Амстердама, где в эти минуты экстренные службы окружили самолёт AirEuropa. Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт.
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в аэропорту «Схипхол» в Нидерландах.
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Информация о возможном захвате самолёта в Амстердаме оказалась ошибкой. Авиакомпания уже извинилась:
#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam — Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.
Все 27 пассажиров и члены экипажа покинули самолёт в аэропорту «Схипхол», на борту которого произошла внештатная ситуация.
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Представители авиакомпании AirEuropa опровергли появившуюся в СМИ информацию о захвате самолёта в Амстердаме и посетовали на ошибочное сообщение тревоги на борту. Соответствующую информацию опубликовал официальный твиттер-аккаунт авиаперевозчика.
«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о похищениях людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры — в целости и сохранности и ждут вылета в ближайшее время. Мы сожалеем», — отметили в сообщении.
Подробности в материале: AirEuropa опровергла информацию о захвате самолёта в Амстердаме