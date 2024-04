22:47 06.11.2019

Читайте подробнее: В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации

23:08 06.11.2019

Информация о возможном захвате самолёта в Амстердаме оказалась ошибкой. Авиакомпания уже извинилась:

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam — Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.