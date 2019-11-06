Приштина, Сербия, 6 ноября, 2019, 23:06 — ИА Регнум. За первые 10 месяцев 2019 года в Университетском клиническом центре в Приштине родители оставили 38 новорожденных детей. Многие из них отказывались даже посмотреть на своего ребенка после родов.

Новорожденный

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в результате бесед с медицинскими работниками и психологами родители 26 из этих детей приняли решение забрать их из центра, остальные 12 были оставлены на попечение работников центра. 10 из них вскоре нашли новые семьи, однако ещё двое все ещё воспитываются медицинскими работниками.

За весь 2018 год произошло 29 случаев отказа родителей от новорожденных детей, однако только в девяти случаях отказ был окончательным.