Стокгольм, 6 ноября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Круизный паром «Принцесса Анастасия» российского оператора Moby SPL наскочил на мель возле острова Лидингё в Швеции. Об этом 6 ноября сообщает издание Expressen.

Pjotr Mahhonin Круизный паром «Принцесса Анастасия»

Информацию о происшествии спасательные службы получили около 18:00 (20:00 мск). Паром направлялся из Стокгольма в Хельсинки, а затем в Санкт-Петербург. На момент происшествия на борту судна находилось 1065 человек, паром шёл на низкой скорости и успел отойти от пристани лишь на четыре километра.

В настоящее время судно лежит на мели носом к берегу и кормой к фарватеру. На судне отключилось электричество, пострадавших нет.

Возле парома находятся несколько спасательных катеров и лодок, береговая служба уже направила к месту происшествия буксир для снятия судна с мели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении шведским судом приговора капитану судна Baltic Carrier, которое село на мель у берегов шведского Хельсингборга. Капитан судна, гражданин РФ, был признан виновным в употреблении алкоголя и халатности при управлении судном.