Копенгаген, 6 ноября, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Датские партии в Фолькетинге согласились выделить в резервный фонд научных исследований в 2020 году порядка 300 млн долларов, 220 из которых пойдут на научные разработки в сфере перехода на возобновляемые источники энергии.

«Этим соглашением мы открываем новое направление для «зеленого» развития Дании. Проведение исследований в данной области является решающим фактором в достижении нами поставленных целей. Именно поэтому мы увеличиваем финансирование «зеленых» исследований. Средства пойдут на развитие более экологичного сельского хозяйства, более экологичных способов передвижения, а также на ряд пилотных проектов в сфере архитектуры и дизайна», — заявила министр науки, технологий и инноваций Ане Хальсбо-Йёргенсен. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

О выделении 220 миллионов на исследования в сфере перехода на возобновляемые источники энергии положительно отозвались представители ряда датских партий и организаций.