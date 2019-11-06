Ташкент, 6 ноября, 2019, 21:43 — ИА Регнум. До конца осени в Ташкенте будут посажены 55 тысяч дубов, чинар и ясеней в качестве компенсации за разрешения на рубку 4955 здоровых деревьев, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ташкентское управления по экологии и охране окружающей среды (Ташгорэкологии).

Tim Дуб

В связи с запретом на вырубку ценных деревьев, вступившим в силу с 1 ноября, в местах строительства предпринимателям предлагается рассмотреть возможность пересадки деревьев или изменения проекта строительства.

Представитель Ташгорэкологии сообщил, что вырубка деревьев в связи со строительством пока может встречаться в городе, потому что разрешения на вырубку были выданы до вступления моратория в силу.

Как прокомментировал ситуацию ИА REGNUM член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов, сама идея посадки тысяч саженцев в городе очень хорошая, однако недавний подобный опыт показывает, что такие инициативы могут не стать продуктивными.

«Буквально прошедшей весной в городе Ташкенте были высажены более 400 тысяч саженцев различных деревьев, но почти все они погибли, так как за ними не ухаживали и около 90% из них не выжили», отметил Ниязматов.

По его мнению, весенняя акция прошла для показухи, «с большой помпой, с участием городских чиновников, и на этом все закончилось, никто из городских служб даже не делал попытку поливать деревья жарким летом, естественно, все закончилось плачевно».

«Кроме того, саженцы были посажены где попало, то есть изначально не было четкого плана по восстановлению погубленного зеленого фонда города (в Ташкенте, в частности, за прошедшие годы были вырублены десятки тысяч деревьев — ред.), все было сделано исключительно ради галочки, потеряны огромные средства налогоплательщиков, на которые закупались саженцы», подчеркнул представитель Экопартии.

Он выразил надежду, что к нынешней акции власти подойдут более ответственно, с привлечением соответствующих специалистов и общественности.

Вместе с этим, выразил сожаление Ниязматов, уже не вернуть тех огромных красавцев — платанов, дубов и других деревьев, которые являлись украшением Ташкента, а новые саженцы смогут по-настоящему украсить столицу Узбекистана и уберечь ее от пыли и гари лишь через десятки лет.