Скопье, 6 ноября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. 6 ноября министр финансов Северной Македонии Нина Ангеловска заявила, что прогрессивный налог не отменен, а лишь приостановлен в действии. Введение прогрессивного налогообложения приведет к увеличению доходной части бюджета на сумму от 25 до 40 миллионов евро (от 1,77 до 2,83 миллиарда рублей).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ангеловска подчеркнула, что в ближайшее время будет разработана новая оптимальная модель прогрессивного налогообложения, прямая, эффективная и всеобъемлющая.

По словам Ангеловской, прямая система налогообложения должна привести к выходу предпринимателей из теневого сектора и возвращению доверия граждан к государственным институтам.