Исламабад, 6 ноября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил переговорную команду страны с успешным урегулированием спора о строительстве электростанций с турецкой компанией Karkey Karadeniz Elektrik Uretim.

Электроэнергия

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан отметил, что мирное урегулирование спора стало возможно с помощью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе сложнейших переговоров в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (входит в группу Всемирного банка) Пакистан был вынужден согласится на выплату штрафа в размере 1,6 миллиарда долларов за невыполнение условий контракта.

С другой стороны, компания требовала возмещение ущерба в 2,8 миллиардов долларов за просроченные контракты на сумму 564,6 миллионов долларов. С точки зрения премьера Пакистана, именно сокращение штрафа и является большим достижением его переговорной команды.