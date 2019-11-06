Киев, 6 ноября, 2019, 21:03 — ИА Регнум. «Прислушиваться к опыту» бывшего украинского президента Петра Порошенко посоветовала нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому националистка Маруся Зверобой в эфире Oboz TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Зверобой «Ему надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем».

Она раскритиковала Зеленского за плохую «дипломатическую работу». Порошенко же она считает политиком, который смог добиться многого для Украины и даже может помочь стране войти в НАТО, а это нужно, чтобы, наконец, «обрести независимость» от России.

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