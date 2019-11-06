Москва, 6 ноября, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию партии говядины из Белоруссии. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Говядина

Как уточняется, при досмотре партии охлаждённой говядины в четвертинах общим весом более 16 тонн на части продукции были обнаружены срезанные ветеринарные клейма, нечитаемые клейма, либо полное отсутствие таковых.

По данным Россельхознадзора, продукция поставлялась от ОАО «Бобруйский мясокомбинат» в адрес грузополучателя ООО «Экспорт групп» (Киргизия) в сопровождении ветеринарного сертификата Республики Беларусь.

Сообщается, что после досмотра продукция было передана на Смоленскую таможню, информация для принятия мер направлена в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.