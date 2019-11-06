Баку, 6 ноября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Нота протеста вручена российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову, сообщили 6 ноября в пресс-службе азербайджанского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Уточняется, что протест Москве Баку выражает из-за визита в российскую столицу представителей Нагорного Карабаха Масиса Маиляна (глава МИД Нагорно-Карабахской Республики) и Лерника Ованнисяна.

Баку подчёркивает, что считает эти контакты направленными против территориальной целостности Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Баку не соглашается проводить переговоры, в которых бы участвовали все три стороны конфликта — не только Азербайджан и Армения, но и Нагорный Карабах.

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