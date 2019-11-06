Москва, 6 ноября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Более 120 камер фото‑ и видеофиксации было установлено за последние полгода в потенциально-аварийных участках Москвы. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Paweł Zdziarski Камеры видеонаблюдения

Как сообщили в ЦОДД, специалистами ведомства на постоянной основе при участии сотрудников ГИБДД разрабатывается план мероприятий, по результатам которых принимаются соответствующие решения.

За полгода было зафиксировано 129 так называемых «очагов аварийности» — мест, где в течение года происходило три и более ДТП из-за нарушения правил дорожного движения и в частности, из-за нарушений скоростного режима. В этих местах были установлены комплексы фото‑ и видеофиксации.

В ЦОДД выразили надежду, что после установки комплексов видеофиксации в «очагах аварийности» снизится количество нарушений, а, следовательно, и количество ДТП, которые могут привести к травмам и жертвам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах создать к 2035 году в Новой Москве 20 технопарков.