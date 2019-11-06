* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 6 ноября, 2019, 22:51 — ИА Регнум. 5 ноября официальный представитель министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявил, что на территории провинции Кабул (столица провинции — г. Кабул) в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было ликвидировано два высокопоставленных командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Пагман провинции Кабул.

По словам официального представителя министерства внутренних дел Афганистана, убитые в ходе операции Специальных сил высокопоставленные члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вовлечены в серию нападений на правительственные войска и в организацию терактов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.