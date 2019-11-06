Иркутск, 27 июля, 2020, 11:06 — ИА Регнум. ГУ МС по Иркутской области со ссылкой на информацию синоптиков предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях: ночью 28 июля в северо-восточных районах региона ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы.

Василий Поленов. Ливень. 1874

«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также жителей Иркутской области предупреждали о непогоде 24 июля.