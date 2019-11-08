Российско-казахстанский форум: Путин и Токаев в Омске – трансляция

В Омске проходит второй день XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 7 ноября в рамках форума состоится встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В первый день российско-казахстанского форума было подписано 17 документов о сотрудничестве. Читайте также: Россия и Казахстан: приграничное сотрудничество — трансляция Roscongress.org XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 06:01 07.11.2019 В Омске начался второй день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На 7 ноября в Омске запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Главы государств проведут отдельную встречу, обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. Об этом: Стартовал второй день российско-казахстанского форума: в Омске ждут Путина 06:08 07.11.2019 В первый день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 6 ноября, было подписано 17 документов о сотрудничестве. Об этом: Российско-казахстанский форум: итоги первого дня 06:39 07.11.2019 В XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана примет участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Об этом: Глава Республики Алтай участвует в российско-казахстанском форуме 07:14 07.11.2019 «Этот форум даёт прекрасную возможность именно не только сверить часы, но выстроить хорошую экономическо-торговую платформу. Это большой посыл для наших бизнесменов с обеих сторон наладить всё-таки хороший товарооборот, сделать следующий шаг в качественном развитии», — считает первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев. 07:25 07.11.2019 Баннер форума [Анна Рыжкова © ИА REGNUM] 07:56 07.11.2019 К приезду президента РФ Владимира Путина в Омск готовились не только местные власти, но и горожане. Например, омичка Ольга Ясюченя показала в соцсетях портрет главы государства, выполненный ею из коры пробкового дуба. На изготовление картины в технике маркетри ушло порядка 14 дней. Она состоит из основы и двух фигурных слоёв. «Владимир Владимирович — сильный политик, профессионал, умный, разносторонний человек. Решила попробовать выполнить его портрет в необычных материалах», — цитирует Ясюченю «СуперОмск». Читайте подробнее: Омичка сделала для Путина его портрет из дубовой коры 07:57 07.11.2019 Омичка сделала портрет Владимира Путина из дубовой коры. Источник: цитата со страницы Ольги Ясючени в «ВК». 08:09 07.11.2019 Церемония подписания соглашений о сотрудничестве. 6 ноября. Омск [Анна Рыжкова © ИА REGNUM] 08:23 07.11.2019 На выставку в рамках российско-казахстанского форума в омском Когнресс-холле прибыл полпред президента в Сибирской федеральном округе Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Фото Анны Рыжковой 08:24 07.11.2019 Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Встреча состоится в Омске после Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие. Читайте подробнее: Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске 08:25 07.11.2019 Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в Омске. Фото Ильи Дубровина 08:28 07.11.2019 Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на выставку в омском Когнресс-холле прибыл губернатор Омской области Александр Бурков. 08:31 07.11.2019 Губернатор Омской области Александр Бурков и полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в Омске у стенда «Росводоканала» (в центре). Фото Анны Рыжковой 08:34 07.11.2019 Губернатор Омской области Александр Бурков и полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в омском Конгресс-холле (в центре). Фото Анны Рыжковой 08:39 07.11.2019 Губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выставке в Омске у стенда группы компаний «Титан». Фото Анны Рыжковой 08:55 07.11.2019 В Омске продолжаются мероприятия XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сегодня, 7 ноября, выставку в омском Конгресс-холле посетили сибирские губернаторы и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Так, на выставке, помимо омского губернатора Александра Буркова, были замечены губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Республики Алтай Олег Хорохордин, ранее анонсировавший свою поездку в Омск. Подробности в материале: Сибирских губернаторов заметили на российско-казахстанском форуме в Омске 08:59 07.11.2019 Виктор Томенко, Сергей Меняйло, Александр Бурков на выставке в Омске. Фото Анны Рыжковой 09:08 07.11.2019 Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов на ХVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске представил цифровые инструменты государственной поддержки агропромышленного комплекса. [[[quote-0]]] Читайте также: Новосибисркий опыт цифровизации госуслуг представлен на форуме в Омске

09:21 07.11.2019 Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и сибирские губернаторы на выставке в Омске у стенда аэропорта «Омск-Федоровка». Фото Анны Рыжковой

09:30 07.11.2019 Одним из ключевых событий первого дня XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стало заседание Российско-Казахстанского делового совета. На заседании директор департамента экономической торговли министерства торговли и интеграции Казахстана Темирлан Жантасов отметил, что «с участием российского капитала в Казахстане успешно осуществляют деятельность более 10 тысяч предприятий». «Они (предприятия — прим. ИА REGNUM) представлены практически во всех сферах экономики», — цитирует Жантасова официальный сайт Омской области. Об этом: В Казахстане тысячи предприятий работают с участием российского капитала

09:33 07.11.2019 Полпред Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил стенд Алтайского края на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 7 ноября. Цитата из видео

09:43 07.11.2019 «У социального предпринимательства и женского предпринимательства — безграничный потенциал, который неизменно станет драйвером положительных изменений как в экономике, так и в развитии общества в целом», — к такому выводы пришли участники панельной сессии российско-казахстанского форума на тему «Женское предпринимательство как драйвер роста креативной экономики».

09:55 07.11.2019 В Омске в рамках Форума молодёжных лидеров России и Казахстана была организована диалоговая площадка «Механизмы реализации возможностей сельской молодежи». Как сообщили в правительстве Омской области, на площадке шла речь о том, что необходимо сделать для повышения уровня информированности населения о возможности саморазвития на селе. По мнению форумчан, необходима системная работа по вовлечению уроженцев малых городов в масштабные международные проекты.

10:03 07.11.2019 XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана позволяет перевести двусторонние взаимоотношения на более высокий уровень. Об этом 7 ноября заявил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Казахстан для нас является ближайшим партнёром. У нас граница очень большая и затрагивает насколько наших регионов», — сказал Меняйло. По его словам, в России есть поставщики, готовые к сотрудничеству. Читайте также: Сибирский полпред: «Казахстан для нас является ближайшим партнёром»

10:07 07.11.2019 На открытии хоккейной академии «Авангард» в Омске. Фото Анны Рыжковой

10:08 07.11.2019 Хоккейная арена «Авангард» в Омске. Фото Анны Рыжковой

10:24 07.11.2019 В рамках рабочей поездки в Омск министр культуры РФ Владимир Мединский 6 ноября, в день открытия XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и центра «Эрмитаж-Сибирь», посетил выставку «Сокровища музеев России» в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Читайте подробнее: Мединский в Омске посетил музей имени Врубеля

10:41 07.11.2019 В Омске в дни российско-казахстанского форума состоялось открытие хоккейной академии «Авангард». Фото Анны Рыжковой

10:59 07.11.2019 В Омске рядом с консульством Казахстана установили памятник художнику Амангельды Шакенову. Как сообщили 7 ноября в правительстве Омской области, место установки памятника символизирует то, что художник в своём творчестве сочетал русскую и казахскую культуру. По словам первого зампреда правительства Омской области Валерия Бойко, Амангельды Шакенов состоялся как художник именно в Омске. «Очень символично, что памятник человеку, который оставил яркий след в культуре двух государств, мы открываем в дни Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана», — подчеркнул Бойко. Читайте также: Памятник художнику Амангельды Шакенову установили в Омске

11:38 07.11.2019 В Омске в рамках Форума молодёжных лидеров России и Казахстана прошла встреча с председателем совета Ассоциации волонтёрских центров Артёмом Метелевым. «Омские волонтёры делают сложные проекты, которые вызывают уважение, например инклюзив «ЧудоРядом». У нас появилась идея подружить их с проектом «Мечтай со мной», который сопровождает АВЦ. Думаю, эта совместная работа принесёт много пользы омичам. Кроме того, мы увидели, что волонтерский центр ОмГАУ делает в своих проектах акцент на международное сотрудничество, поэтому мы пригласили омских и казахстанских студентов поучаствовать в программе «Волонтёры мира». В целом в Омской области отличная волонтёрская команда. Видно, что люди объединены общим делом, которое они любят», — цитирует Метелева официальный сайт Омской области.

11:43 07.11.2019 Омские массмедиа сообщили, что президентский борт № 1 взял курс на Омск.

12:19 07.11.2019 Фонд «Росконгересс» напомнил, что на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 6 ноября состоялась панельная сессия на тему «Женское предпринимательство как драйвер роста креативной экономики». В панельной дискуссии из четырёх секций приняли участие успешные предпринимательницы обеих стран. Обсуждались инструменты поддержки женского предпринимательства, роль женского предпринимательства в региональном развитии, меры поддержки женского предпринимательства в Казахстане, а также вопросы социального предпринимательства и аспекты формирования поддержки на законодательном уровне. «Развитие женского предпринимательства — один из глобальных мировых трендов последних лет. Как показывает практика, особенно ярко женщины могут проявить себя в социально-ориентированных сферах, поэтому для нас крайне важно обмениваться опытом и историями успеха с другими странами и вдохновлять наших предпринимательниц на новые свершения. Одной из таких площадок взаимодействия стала дискуссия на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Обмен актуальными практиками управления женским бизнесом, обсуждение эффективных мер поддержки и новых идей — то, что может стать драйвером развития этого направления не только в России и Казахстане, но и во всем мире», — подчеркнула председатель комитета по женскому предпринимательству «Деловой России» Наталия Комарова.

12:47 07.11.2019 Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. Как уточнили в пресс-службе администрации президента, её протяженность составила 7,5 тыс. км. На сегодняшний день работы по демаркации госграницы, то есть по установке специальных пограничных знаков, выполнены на 86,7%. Об этом: РФ и Казахстан определили госграницу

12:52 07.11.2019 В Омске состоялась торжественная церемония открытия центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард». «Это действительно точка притяжения для молодых талантливых хоккеистов», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков. Читайте также: В Омске открыли спорткомплекс хоккейной академии «Авангард»

12:55 07.11.2019 Омские паблики в соцсетях сообщают, что президентский борт уже подлетает к Челябинску и примерно через 1,5 часа приземлится в Омске.

13:01 07.11.2019 Граница России и Казахстана [Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна]

13:04 07.11.2019 Сергей Меняйло на открытии хоккейной академии «Авангард». Анна Рыжкова © ИА REGNUM

13:06 07.11.2019 Сергей Меняйло, Александр Бурков и Владислав Третьяк на открытии хоккейной академии «Авангард». Анна Рыжкова © ИА REGNUM

13:10 07.11.2019 Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

13:23 07.11.2019 Губернатор Омской области Александр Бурков представил полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло и главам сибирских регионов выставку XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На выставке «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана» были представлены проекты российских и казахстанских предприятий и компаний, сообщили в областном правительстве. Как подчеркнул Сергей Меняйло, форум станет определённым толчком для развития регионов России и Казахстана. По словам Меняйло, подобные форумы переходят в практическое русло, дают определённый толчок. «Только на таких форумах можно перевести все взаимоотношения на более высокий уровень, в том числе на межгосударственный. И это даёт возможность потом в регионах работать бизнесу на их основании», — прокомментировал сибирский полпред. Об этом: Меняйло: форум станет толчком для развития регионов России и Казахстана

13:37 07.11.2019 Александр Бурков и Сергей Меняйло на выставке [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

13:37 07.11.2019 Глава Алтая Олег Хорохордин заявил, что из всех трёх стран, с которыми граничит республика, наиболее тесно взаимодействует именно с Казахстаном в сфере сельского хозяйства. По его словам, вскоре регион с соседней страной свяжет дорога — осталось достроить ещё 25 км трассы. «Этот проект поможет увеличить объемы экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности с Алтая в Восточно-Казахстанскую область. Также мы ожидаем, что вырастет турпоток из Казахстана в Республику Алтай, вдоль трассы будет развиваться и придорожный сервис», — отметил он. Подробности в материале: На Алтае ожидают роста экспорта в Казахстан

13:45 07.11.2019 Холдинг «Росэлектроника», входящий в государственную корпорацию Ростех, представил разработанный им интеллектуальный центр городского управления «умным городом» на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Ростеха. Читайте также: В Ростехе представили центр управления «умным городом»

13:49 07.11.2019 Форум молодёжных лидеров России и Казахстана в Омске завершился подписанием двухсторонних соглашений между молодёжными неправительственными организациями. Об этом сообщили 7 ноября в правительстве Омской области. Молодёжный форум проходил в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Участники молодёжного форума обсудили развитие добровольчества и сельской молодёжи. Также обсуждались медиатренды и сотрудничество молодых дипломатов. По итогам форума подписано семь двухсторонних соглашений между молодёжными неправительственными организациями. Читайте подробнее: Завершился Форум молодёжных лидеров России и Казахстана

14:01 07.11.2019 Форум молодежных лидеров России и Казахстана [omskportal.ru]

14:04 07.11.2019 По дороге на 70 лет Октября в Омске рядом с местом Форума проехало много машин с мигалками. Возможно, это кортеж одного из президентов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

14:20 07.11.2019 Ярким событием второго дня XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана стало открытие центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» 7 ноября. Как сообщили в правительстве Омской области, с открытием спорткомплекса Омск становится масштабным межрегиональным центром подготовки спортсменов. Фото: пресс-служба правительства Омской области

14:36 07.11.2019 Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на выставке в рамках российско-казахстанского форума появился председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский.

14:41 07.11.2019 Самолёт президента РФ Владимира Путина приземлился в Омске. Также сообщается, что в Омск уже прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Подробности в материале: Владимир Путин прилетел в Омск

14:44 07.11.2019 Судя по всему, в российско-казахстанском форуме примет участие бывший губернатор Омской области Виктор Назаров. Он ушёл в отставку с этого поста в октябре 2017 года.

14:46 07.11.2019 Виктор Назаров [kremlin.ru]

15:33 07.11.2019 Бывший губернатор Омской области, а сейчас член Совета Федерации Виктор Назаров тоже ждёт Путина. Компанию ему составляют вице-мэр Омска Богдан Масан, первый вице-губернатор Валерий Бойко, гендиректор «Омскводоканала» Сергей Шелест, — пишет ngs55.ru. Цитата с сайта ngs55.ru

15:46 07.11.2019 Вдоль улицы Транссибирская в Омске перед приездом президентов России и Казахстана поставили забор, за которым остались не только гаражи и теплотрасса, но и жильцы пятиэтажек. С ними пообщался корреспондент NGS55.RU. «Да это ужас! Я просто в шоке, честно говоря. Выходишь на улицу — а там зона натуральная. Концлагерь какой-то. Хорошо, что я там не живу. А жильцов жалко, конечно. Что они теперь там увидят? Еще и такие деньжищи потратили. Больше в городе-то тратить не на что», — поделилась Ирина. Цитата с сайта ngs55.ru

15:51 07.11.2019 Виктор Назаров на выставке у стенда Росводоканала. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:55 07.11.2019 Председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский на выставке. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:56 07.11.2019 Омск ждёт Путина. Цитата с сайта ngs55.ru

16:00 07.11.2019 Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Бахыт Султанов на выставке. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

16:05 07.11.2019 «Стаи птиц встретили спецборт Путина», — видео с таким названием в группе VK Омск опубликовал Георгий Жилковский.

16:09 07.11.2019 Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что в Кустанае планируется запустить производство редукторов для ПАО «КамАЗ». Объем выпуска продукции в будущем будет доведен до 180 тыс. редукторов, отметил министр. Читайте также: ПАО «КамАЗ» планирует запустить в Казахстане производство редукторов

16:10 07.11.2019 Министр экономики и бюджетного планирования республики БахытСултанов заявил, что сокращение казахстанского экспорта в Россию в 2019 году произошло по причине снижения поставок металла из-за аварии на меткомбинате в 2018 году. Читайте также: Министр экономики Казахстана назвал причины снижения экспорта в Россию

16:12 07.11.2019 «Только за один день работы наших компаний, которые выставлены на этой выставке, мы уже наработали контрактов с российскими предпринимателями приблизительно на 15 млрд тенге (2,5 млрд рублей)», — сказал министр экономики и бюджетного планирования Бахыт Султанов.

16:15 07.11.2019 Алтайский край на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 7 ноября. Фото пресс-секретаря губернатора Виктора Томенко

16:34 07.11.2019 Омичи в соцсетях обсуждают приезд в Омск президентов России и Казахстана. Например, на странице паблика «Омск Live» появилось фото с летящим самолётом и с подписью «Возле меня только что пролетел спец. борт В. В. Путина». Причём был ли это действительно самолёт, на котором в Омск прилетел президент России, неизвестно. Иллюстрация: скриншот со страницы паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте»

16:36 07.11.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Омск. Читайте подробнее: Президент России Владимир Путин прилетел в Омск

16:39 07.11.2019 Губернатор Александр Бурков встречает президента РФ Владимира Путина в Омском аэропорту. Фото: пресс-служба правительства Омской области

16:41 07.11.2019 Начались переговоры Путина и Токаева в Омске. Как сообщает канал «Вы слушали Маяк», глава Казахстана осмотрел город (из окна автомобиля) и посмотрел местные ТВ-передачи. «Омск оставляет самые приятные впечатления», — отметил Токаев.

16:42 07.11.2019 В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомрат Токаевым. Читайте также: Переговоры Путина с Токаевым начались в Омске

16:47 07.11.2019 «Символично, что именно в этом городе в 2003 году прошел такой форум», — сказал Путин на открытии.

16:48 07.11.2019 Создано более 6000 совместных российско-казахстанских предприятий, которые действуют в самых различных регионах нашей страны — Путин.

16:49 07.11.2019 На лётном поле у трапа самолёта президента России Владимира Путина, прилетевшего в Омск, встретил губернатор Омской области Александр Бурков. Борт номер один приземлился в омском аэропорту им. Д. Карбышева. Путина также встречали сибирский полпред Сергей Меняйло, главный полицейский Омской области Леонид Коломиец, начальник регионального УФСБ Алексей Савченков. Читайте также: Путина у трапа самолёта в Омске встретили губернатор и полпред

16:50 07.11.2019 На форуме будет принята и разработана концепция приграничного сотрудничества — Путин

16:51 07.11.2019 Российская сторона заинтересована в углублении промышленной кооперации — Путин

16:51 07.11.2019 Наши регионы могли бы активнее сотрудничать в защите окружающей среды — Путин.

16:52 07.11.2019 Владимир Путин передал слово президенту Казахстана

16:52 07.11.2019 Выступает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

16:52 07.11.2019 Необходимо развивать программы в сфере туризма, такие как «Золотое кольцо Алтая» — Путин.

16:53 07.11.2019 Сегодня форум вышел далеко за рамки приграничного формата — Токаев.

16:53 07.11.2019 Совместные форумы стали нашей доброй традицией — сказал президент Казахстана.

16:53 07.11.2019 Владимир Путин на форуме. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

16:54 07.11.2019 Около $14.000.000.000 составил приток инвестиций в Казахстан.

16:55 07.11.2019 Президент Казахстана отметил растущий уровень двустороннего взаимодействия в области энергетики.

16:56 07.11.2019 Казахстан внёс значительные изменения в Налоговый кодекс и Кодекс о недрах — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

16:59 07.11.2019 Касым-Жомарт Токаев на форуме в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

16:59 07.11.2019 Нужна совместная программа по изучению рынка и совместных поставок товаров — президент Казахстана.

17:00 07.11.2019 Необходимо развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов — глава Казахстана.

17:01 07.11.2019 Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на форуме в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

17:02 07.11.2019 Наши эксперты должны предоставить развёрнутые предложения по увеличению экспорта, сказал президент Казахстана.

17:03 07.11.2019 Не секрет, что сельское хозяйство является наиболее чувствительным сектором любой экономики. Нужен естественный контакт между профильными министерствами и ведомствами — президент Казахстана.

17:04 07.11.2019 Перспективным направлением сотрудничества России и Казахстана является глубокая переработка сельскохозяйственного сырья, сказал глава республики.

17:05 07.11.2019 Глава Казахстана предложил создать в одном из регионов России филиал «Назарбаев — интеллектуальная школа», где уровень преподавания удивительно высок.

17:05 07.11.2019 Предлагается разработать совместную программу сотрудничества в области спорта — президент Казахстана.

17:06 07.11.2019 Путин передал слово министру экономического развития России — Орешкину.

17:08 07.11.2019 «Россия и Казахстан всегда будут вместе», — напомнил Орешкин слова первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

17:08 07.11.2019 Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на форуме в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

17:10 07.11.2019 На переходных пунктах пропуска существует проблема — гигантские многочасовые очереди, нужна модернизация — Орешкин.

17:11 07.11.2019 Мы видим большой потенциал для дальнейшего расширения российско-казахстанского сотрудничества, сказал Орешкин.

17:13 07.11.2019 Министр развития региональной экономики Казахстана: у нас есть все возможности для увеличения товарооборота до $20.000.000.000.

17:14 07.11.2019 Для этого необходимо работать над устранением ограничений для экспорта и транзита товаров.

17:15 07.11.2019 Предлагается рассмотреть создание совместной электронной торговой площадки.

17:15 07.11.2019 Из 10 туристических жемчужин Казахстана — четыре находятся в приграничных областях.

17:16 07.11.2019 Министр развития региональной экономики Казахстана: Мы таргетируем инвестиции в основной капитал до 315.000.000.000 $

17:17 07.11.2019 Путин дал слово губернатору Омской области — Буркову.

17:18 07.11.2019 Товарооборот Омской области и Казахстана вырос — экспорт на 19%, импорт — на 23%.

17:19 07.11.2019 По мнению губернатора Омской области, региону не хватает единого механизма регулирования в отношении реки Иртыш.

17:20 07.11.2019 Цифровизацию объектов энергетики Казахстана может предложить Омская область.

17:20 07.11.2019 Компания «Газпромнефть» начала в регионе возведение уникального завода по производству катализаторов — сказал губернатор Омской области.

17:21 07.11.2019 В Омской области проживают 80 тыс. казахов.

17:22 07.11.2019 За последний год более 20 000 граждан Казахстана в Омской области прошли высокотехнологические обследование или лечение.

17:22 07.11.2019 Александр Бурков на форуме. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

17:24 07.11.2019 Говорит аким Павлодарской области БулатЖумабекович Бакауов: на территории действует более 600 совместных предприятий.

17:25 07.11.2019 Булат Бакауов отметил перспективу по промышленной кооперации.

17:26 07.11.2019 Особое внимание предложили обратить на развитие судоходства на реке Иртыш.

17:26 07.11.2019 Нужны серьезные дноуглубительные работы.

17:27 07.11.2019 Это особенно актуально для возрождения «Великого шелкового пути».

17:29 07.11.2019 Аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов на форуме в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

17:29 07.11.2019 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил делегацию региона, работающую в Омске на площадках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. «Наше сотрудничество с Казахстаном носит долгосрочный, системный, постоянный характер. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана — мероприятие самого высокого уровня — это форум двух президентов, — прокомментировал повестку форума Андрей Травников. — На форуме мы подводим итоги и фиксируем новые шаги в развитии сотрудничества. Самые плотные взаимоотношения у нас с Павлодарской областью. Благодаря географическому положению, транспортному, научному, образовательному потенциалу Новосибирская область и Казахстан тяготеют друг к другу, есть совместные бизнес-проекты, мощный встречный товарооборот. Мы всё это будем поддерживать и развивать». Подробности в материале: Андрей Травников: Новосибирская область и Казахстан тяготеют друг к другу

17:29 07.11.2019 Булат Бакауов считает важным возобновление экономических связей в сфере энергетики и угольной промышленности.

17:30 07.11.2019 Путин дал слово Александру Бугаеву — руководителю Федерального агентства по делам молодёжи.

17:31 07.11.2019 Одним из ключевых событий в молодёжной среде стал форум, на котором изучались лучшие практики в сфере добровольчества.

17:33 07.11.2019 Форум молодёжных лидеров России и Казахстана, безусловно, будет продолжен.

17:33 07.11.2019 Большое количество тематических мероприятий запланировано в 2020 году по случаю празднования 75-летия Победы.

17:34 07.11.2019 Путин передал слово министру информации и общественного развития Республики Казахстан Даурену Абаеву.

17:35 07.11.2019 Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев на форуме в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

17:36 07.11.2019 В Казахстане 2020 год объявлен Годом волонтёра.

17:37 07.11.2019 Волонтерство — это одна из форм занятости молодёжи, актуальность которой будет только расти. Казахстан предложил России расширить формы сотрудничества, тем более что 2020 г. в Казахстане будет Годом добровольца.

17:38 07.11.2019 Президент РФ Владимир Путин заверил бизнес России и Казахстана в поддержке властей двух стран. «Предприниматели двух стран могут рассчитывать на постоянное содействие со стороны российских и казахстанских министерств и ведомств», — заявил Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Читайте подробнее: Владимир Путин пообещал бизнесу поддержку России и Казахстана

17:38 07.11.2019 Путин дал слово президенту Казахстана.

17:39 07.11.2019 Слово взял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На форуме заключено более 20 соглашений о сотрудничестве, отметил он.

17:39 07.11.2019 Форум — эффективный инструмент расширения приграничного сотрудничества России и Казахстана, считает Токаев.

17:39 07.11.2019 Экологические проблемы, как известно, не имеют государственных границ — мы должны решать их сообща — президент Казахстана.

17:40 07.11.2019 Работа, проведённая в рамках российско-казахстанского форума, заслуживает положительной оценки, сказал Путин.

17:40 07.11.2019 Президент Казахстана предложил тему следующего межрегионального форума — сотрудничество в области экологии. Следующий форум пройдёт в 2020 году в Казахстане.

17:41 07.11.2019 Путин поблагодарил всех участников форума за результативную совместную работу.

17:41 07.11.2019 Высказанные на российско-казахстанском форуме тезисы не останутся без внимания — Владимир Путин. Совместную работу двух стран на форуме он назвал плодотворной и результативной.

17:42 07.11.2019 Подписана концепция развития приграничного сотрудничества России и Казахстана.

17:42 07.11.2019 Началась церемония обмена документами, подписанными на форуме.

17:47 07.11.2019 Сегодня, 7 ноября, будет принята концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин. «К форуму разработана и будет принята сегодня концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана», — сообщил Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он призвал федеральные министерства и региональные власти сторон активнее работать над содержательным наполнением программы конкретными идеями и инициативами. Читайте также: Путин ждет идей в программу приграничного сотрудничества с Казахстаном

17:47 07.11.2019 Церемония обмена документами, подписанными на форуме, завершена.

17:48 07.11.2019 Напомним, только в первый день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана были заключены десятки соглашений и контрактов.

17:50 07.11.2019 Встреча Владимира Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым kremlin.ru

17:51 07.11.2019 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал тему сотрудничества XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в 2020 году. По его мнению, темой форума должно стать сотрудничество в области экологии зеленого роста. Читайте также: Токаев назвал тему форума сотрудничества России и Казахстана в 2020 году

17:52 07.11.2019 В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Читайте также: Путин и Токаев встретились в Омске

17:53 07.11.2019 Церемония обмена документами, подписанными на форуме. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

17:53 07.11.2019 Общий внешнеторговый оборот Волгоградской области и Казахстана за восемь месяцев 2019 года составил 120,8 млн долларов США. Об этом рассказала председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова на XVI форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщили 7 ноября в пресс-службе администрации области. Региональные власти считают Казахстан одним из ключевых и наиболее активных внешнеэкономических партнёров, взаимодействие с которым динамично развивается и обладает значительным потенциалом. Подробности в материале: Волгоградская область и Казахстан наторговали на 120 млн долларов

17:54 07.11.2019 Встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым kremlin.ru

17:54 07.11.2019 Церемония обмена документами, подписанными на форуме. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:09 07.11.2019 Для Алтайского края Республика Казахстан является самым близким и самым крупным внешнеторговым партнером, — губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

18:11 07.11.2019 На встрече с Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин напомнил, что впервые Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана был проведён именно в Омске — в 2003 году. А теперь он проводится на регулярной основе. «Оно (мероприятие — российско-казахстанский форум, прим. ИА REGNUM) проводится у нас на регулярной основе, и любопытно, что в 2003 году именно в Омске эти мероприятия и начались. В этом смысле есть определённый символизм в нашей сегодняшней встрече», — подчеркнул президент России. Об этом: Путин рассказал о «символизме» встречи на форуме в Омске

18:20 07.11.2019 Флаги России и Казахстана перед входом в Экспоцентр, Омск ИА REGNUM

18:26 07.11.2019 Город Омск произвёл «самое приятное впечатление» на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 7 ноября в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По словам Токаева, заметно, что в Омске к форуму провели «очень большую, значительную подготовку». «Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск», — цитирует президента Казахстана сайт Кремля. Токаев отметил, что он «успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь». «Я очень рад быть в этом городе», — подытожил глава Казахстана. Читайте также: Президенту Казахстана понравился Омск

18:32 07.11.2019 Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске kremlin.ru

18:40 07.11.2019 Документы, подписанные в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (по материалам сайта Кремля): 1. Концепция программы приграничного сотрудничества «Россия — Казахстан»; 2. Программа сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан на 2020−2022 годы; 3. Программа совместных действий между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе; 4. Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан в области молодежной политики; 5. Соглашение между Правительством Челябинской области и Акиматом Костанайской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве; 6. Соглашение между Правительством Курганской области и Акиматом Павлодарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах; 7. План мероприятий на 2019−2021 годы по реализации соглашения между администрацией Новосибирской области Российской Федерации и Акиматом Павлодарской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом и культурном сотрудничестве; 8. Соглашение о сотрудничестве между Акционерным обществом «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму».

18:42 07.11.2019 По словам президента РФ Владимира Путина, на российско-казахстанский форум в Омск приехали более 1600 представителей из 24 российских субъектов и 10 казахстанских областей, в том числе главы регионов, федеральные министры, парламентарии, руководители крупных компаний, эксперты и учёные.

18:48 07.11.2019 На российско-казахстанском форуме Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости укрепления сотрудничества в области защиты окружающей среды по сохранению экосистемы трансграничных водоёмов — Урала, Иртыша, других общих рек.

18:53 07.11.2019 Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске kremlin.ru

18:58 07.11.2019 «Россия и Казахстан тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям, в частности по торгово-инвестиционной тематике. Товарооборот в прошлом году увеличился на 4,5 процента — до 18,2 миллиарда долларов, причём порядка 70 процентов от этой суммы приходится именно на межрегиональные торговые обмены. Взаимовыгодные связи со всеми областями Республики Казахстан наладили 76 из 85 субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.

19:15 07.11.2019 Владимир Путин kremlin.ru

19:17 07.11.2019 XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в 2020 году в Казахстане, в городе Кокчетав, являющемся административным центром Акмолинской области. Такое предложение выдвинул сегодня, 7 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI российско-казахстанском форуме в Омске. По его словам, темой форума в 2020 году должно стать сотрудничество в области экологии. Подробности в материале: Следующий форум межрегионального сотрудничества пройдёт в Казахстане

19:23 07.11.2019 Владимир Путин: «Россия — крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиардов долларов, а казахстанские в России — почти четыре миллиарда долларов. Создано более 6,5 тысячи совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах наших стран».

19:27 07.11.2019 Касым-Жомарт Токаев kremlin.ru

19:35 07.11.2019 По словам губернатора Омской области Александра Буркова, Казахстан занимает лидирующие позиции и обеспечивает четверть внешнеторгового оборота региона. «Более 90% экспорта в Омской области носит несырьевой характер. Мы поставляем котлы, сельхозтехнику, каучук и шины, электорооборудование, продовольственные товары, а также зерновые и семена. По элитным семенам Омский государственный аграрный университет успешно сотрудничает с одиннадцатью НИИ Казахстана. В следующем году мы готовы совместно запустить научно-инновационный центр ускоренной селекции. Собранный в Омске уникальный генетический банк зерновых культур из 15 стран мира станет нашим общим достоянием. Казахстанские партнеры смогут получать новые сорта в ускоренные сроки в течение 2−3 лет. Причём высокопроизводительные и устойчивые к болезням», — подчеркнул омский губернатор на российско-казахстанском форуме.

19:45 07.11.2019 Александр Бурков и Сергей Меняйло на выставке на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана ИА REGNUM