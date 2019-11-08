В Омске проходит второй день XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

7 ноября в рамках форума состоится встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В первый день российско-казахстанского форума было подписано 17 документов о сотрудничестве.

Читайте также: Россия и Казахстан: приграничное сотрудничество — трансляция

Roscongress.org
XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
06:01 07.11.2019

В Омске начался второй день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

На 7 ноября в Омске запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Главы государств проведут отдельную встречу, обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Об этом: Стартовал второй день российско-казахстанского форума: в Омске ждут Путина

06:08 07.11.2019

В первый день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 6 ноября, было подписано 17 документов о сотрудничестве.

Об этом: Российско-казахстанский форум: итоги первого дня

06:39 07.11.2019

В XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана примет участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Об этом: Глава Республики Алтай участвует в российско-казахстанском форуме

07:14 07.11.2019

«Этот форум даёт прекрасную возможность именно не только сверить часы, но выстроить хорошую экономическо-торговую платформу. Это большой посыл для наших бизнесменов с обеих сторон наладить всё-таки хороший товарооборот, сделать следующий шаг в качественном развитии», — считает первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев.

07:25 07.11.2019

Баннер форума [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

07:56 07.11.2019

К приезду президента РФ Владимира Путина в Омск готовились не только местные власти, но и горожане.

Например, омичка Ольга Ясюченя показала в соцсетях портрет главы государства, выполненный ею из коры пробкового дуба.

На изготовление картины в технике маркетри ушло порядка 14 дней. Она состоит из основы и двух фигурных слоёв.

«Владимир Владимирович — сильный политик, профессионал, умный, разносторонний человек. Решила попробовать выполнить его портрет в необычных материалах», — цитирует Ясюченю «СуперОмск».

Читайте подробнее: Омичка сделала для Путина его портрет из дубовой коры

07:57 07.11.2019

Омичка сделала портрет Владимира Путина из дубовой коры. Источник: цитата со страницы Ольги Ясючени в «ВК».

08:09 07.11.2019

Церемония подписания соглашений о сотрудничестве. 6 ноября. Омск [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

08:23 07.11.2019

На выставку в рамках российско-казахстанского форума в омском Когнресс-холле прибыл полпред президента в Сибирской федеральном округе Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Фото Анны Рыжковой

08:24 07.11.2019

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Встреча состоится в Омске после Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Читайте подробнее: Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

08:25 07.11.2019

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в Омске. Фото Ильи Дубровина

08:28 07.11.2019

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на выставку в омском Когнресс-холле прибыл губернатор Омской области Александр Бурков.

08:31 07.11.2019

Губернатор Омской области Александр Бурков и полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в Омске у стенда «Росводоканала» (в центре). Фото Анны Рыжковой

08:34 07.11.2019

Губернатор Омской области Александр Бурков и полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в омском Конгресс-холле (в центре). Фото Анны Рыжковой

08:39 07.11.2019

Губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выставке в Омске у стенда группы компаний «Титан». Фото Анны Рыжковой

08:55 07.11.2019

В Омске продолжаются мероприятия XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сегодня, 7 ноября, выставку в омском Конгресс-холле посетили сибирские губернаторы и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Так, на выставке, помимо омского губернатора Александра Буркова, были замечены губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Республики Алтай Олег Хорохордин, ранее анонсировавший свою поездку в Омск.

Подробности в материале: Сибирских губернаторов заметили на российско-казахстанском форуме в Омске

08:59 07.11.2019

Виктор Томенко, Сергей Меняйло, Александр Бурков на выставке в Омске. Фото Анны Рыжковой

09:08 07.11.2019

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов на ХVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске представил цифровые инструменты государственной поддержки агропромышленного комплекса.

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Читайте также: Новосибисркий опыт цифровизации госуслуг представлен на форуме в Омске