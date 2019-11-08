Российско-казахстанский форум: Путин и Токаев в Омске – трансляция
В Омске начался второй день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
На 7 ноября в Омске запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Главы государств проведут отдельную встречу, обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.
Об этом: Стартовал второй день российско-казахстанского форума: в Омске ждут Путина
В первый день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 6 ноября, было подписано 17 документов о сотрудничестве.
В XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана примет участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Об этом: Глава Республики Алтай участвует в российско-казахстанском форуме
«Этот форум даёт прекрасную возможность именно не только сверить часы, но выстроить хорошую экономическо-торговую платформу. Это большой посыл для наших бизнесменов с обеих сторон наладить всё-таки хороший товарооборот, сделать следующий шаг в качественном развитии», — считает первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев.
К приезду президента РФ Владимира Путина в Омск готовились не только местные власти, но и горожане.
Например, омичка Ольга Ясюченя показала в соцсетях портрет главы государства, выполненный ею из коры пробкового дуба.
На изготовление картины в технике маркетри ушло порядка 14 дней. Она состоит из основы и двух фигурных слоёв.
«Владимир Владимирович — сильный политик, профессионал, умный, разносторонний человек. Решила попробовать выполнить его портрет в необычных материалах», — цитирует Ясюченю «СуперОмск».
Читайте подробнее: Омичка сделала для Путина его портрет из дубовой коры
Омичка сделала портрет Владимира Путина из дубовой коры. Источник: цитата со страницы Ольги Ясючени в «ВК».
На выставку в рамках российско-казахстанского форума в омском Когнресс-холле прибыл полпред президента в Сибирской федеральном округе Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Фото Анны Рыжковой
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Встреча состоится в Омске после Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
Читайте подробнее: Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в Омске. Фото Ильи Дубровина
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на выставку в омском Когнресс-холле прибыл губернатор Омской области Александр Бурков.
Губернатор Омской области Александр Бурков и полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в Омске у стенда «Росводоканала» (в центре). Фото Анны Рыжковой
Губернатор Омской области Александр Бурков и полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на выставке в омском Конгресс-холле (в центре). Фото Анны Рыжковой
Губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выставке в Омске у стенда группы компаний «Титан». Фото Анны Рыжковой
В Омске продолжаются мероприятия XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сегодня, 7 ноября, выставку в омском Конгресс-холле посетили сибирские губернаторы и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.
Так, на выставке, помимо омского губернатора Александра Буркова, были замечены губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Республики Алтай Олег Хорохордин, ранее анонсировавший свою поездку в Омск.
Подробности в материале: Сибирских губернаторов заметили на российско-казахстанском форуме в Омске
Виктор Томенко, Сергей Меняйло, Александр Бурков на выставке в Омске. Фото Анны Рыжковой
Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов на ХVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске представил цифровые инструменты государственной поддержки агропромышленного комплекса.
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Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и сибирские губернаторы на выставке в Омске у стенда аэропорта «Омск-Федоровка». Фото Анны Рыжковой
Одним из ключевых событий первого дня XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стало заседание Российско-Казахстанского делового совета. На заседании директор департамента экономической торговли министерства торговли и интеграции Казахстана Темирлан Жантасов отметил, что «с участием российского капитала в Казахстане успешно осуществляют деятельность более 10 тысяч предприятий».
«Они (предприятия — прим. ИА REGNUM) представлены практически во всех сферах экономики», — цитирует Жантасова официальный сайт Омской области.
Об этом: В Казахстане тысячи предприятий работают с участием российского капитала
Полпред Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил стенд Алтайского края на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 7 ноября.
Цитата из видео
«У социального предпринимательства и женского предпринимательства — безграничный потенциал, который неизменно станет драйвером положительных изменений как в экономике, так и в развитии общества в целом», — к такому выводы пришли участники панельной сессии российско-казахстанского форума на тему «Женское предпринимательство как драйвер роста креативной экономики».
В Омске в рамках Форума молодёжных лидеров России и Казахстана была организована диалоговая площадка «Механизмы реализации возможностей сельской молодежи». Как сообщили в правительстве Омской области, на площадке шла речь о том, что необходимо сделать для повышения уровня информированности населения о возможности саморазвития на селе. По мнению форумчан, необходима системная работа по вовлечению уроженцев малых городов в масштабные международные проекты.
XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана позволяет перевести двусторонние взаимоотношения на более высокий уровень. Об этом 7 ноября заявил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
«Казахстан для нас является ближайшим партнёром. У нас граница очень большая и затрагивает насколько наших регионов», — сказал Меняйло. По его словам, в России есть поставщики, готовые к сотрудничеству.
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На открытии хоккейной академии «Авангард» в Омске. Фото Анны Рыжковой
Хоккейная арена «Авангард» в Омске. Фото Анны Рыжковой
В рамках рабочей поездки в Омск министр культуры РФ Владимир Мединский 6 ноября, в день открытия XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и центра «Эрмитаж-Сибирь», посетил выставку «Сокровища музеев России» в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.
Читайте подробнее: Мединский в Омске посетил музей имени Врубеля
В Омске в дни российско-казахстанского форума состоялось открытие хоккейной академии «Авангард». Фото Анны Рыжковой
В Омске рядом с консульством Казахстана установили памятник художнику Амангельды Шакенову. Как сообщили 7 ноября в правительстве Омской области, место установки памятника символизирует то, что художник в своём творчестве сочетал русскую и казахскую культуру.
По словам первого зампреда правительства Омской области Валерия Бойко, Амангельды Шакенов состоялся как художник именно в Омске.
«Очень символично, что памятник человеку, который оставил яркий след в культуре двух государств, мы открываем в дни Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана», — подчеркнул Бойко.
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В Омске в рамках Форума молодёжных лидеров России и Казахстана прошла встреча с председателем совета Ассоциации волонтёрских центров Артёмом Метелевым.
«Омские волонтёры делают сложные проекты, которые вызывают уважение, например инклюзив «ЧудоРядом». У нас появилась идея подружить их с проектом «Мечтай со мной», который сопровождает АВЦ. Думаю, эта совместная работа принесёт много пользы омичам. Кроме того, мы увидели, что волонтерский центр ОмГАУ делает в своих проектах акцент на международное сотрудничество, поэтому мы пригласили омских и казахстанских студентов поучаствовать в программе «Волонтёры мира». В целом в Омской области отличная волонтёрская команда. Видно, что люди объединены общим делом, которое они любят», — цитирует Метелева официальный сайт Омской области.
Омские массмедиа сообщили, что президентский борт № 1 взял курс на Омск.
Фонд «Росконгересс» напомнил, что на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 6 ноября состоялась панельная сессия на тему «Женское предпринимательство как драйвер роста креативной экономики». В панельной дискуссии из четырёх секций приняли участие успешные предпринимательницы обеих стран. Обсуждались инструменты поддержки женского предпринимательства, роль женского предпринимательства в региональном развитии, меры поддержки женского предпринимательства в Казахстане, а также вопросы социального предпринимательства и аспекты формирования поддержки на законодательном уровне.
«Развитие женского предпринимательства — один из глобальных мировых трендов последних лет. Как показывает практика, особенно ярко женщины могут проявить себя в социально-ориентированных сферах, поэтому для нас крайне важно обмениваться опытом и историями успеха с другими странами и вдохновлять наших предпринимательниц на новые свершения. Одной из таких площадок взаимодействия стала дискуссия на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Обмен актуальными практиками управления женским бизнесом, обсуждение эффективных мер поддержки и новых идей — то, что может стать драйвером развития этого направления не только в России и Казахстане, но и во всем мире», — подчеркнула председатель комитета по женскому предпринимательству «Деловой России» Наталия Комарова.
Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. Как уточнили в пресс-службе администрации президента, её протяженность составила 7,5 тыс. км.
На сегодняшний день работы по демаркации госграницы, то есть по установке специальных пограничных знаков, выполнены на 86,7%.
Об этом: РФ и Казахстан определили госграницу
В Омске состоялась торжественная церемония открытия центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард». «Это действительно точка притяжения для молодых талантливых хоккеистов», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.
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Омские паблики в соцсетях сообщают, что президентский борт уже подлетает к Челябинску и примерно через 1,5 часа приземлится в Омске.
Губернатор Омской области Александр Бурков представил полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло и главам сибирских регионов выставку XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
На выставке «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана» были представлены проекты российских и казахстанских предприятий и компаний, сообщили в областном правительстве.
Как подчеркнул Сергей Меняйло, форум станет определённым толчком для развития регионов России и Казахстана.
По словам Меняйло, подобные форумы переходят в практическое русло, дают определённый толчок.
«Только на таких форумах можно перевести все взаимоотношения на более высокий уровень, в том числе на межгосударственный. И это даёт возможность потом в регионах работать бизнесу на их основании», — прокомментировал сибирский полпред.
Об этом: Меняйло: форум станет толчком для развития регионов России и Казахстана
Глава Алтая Олег Хорохордин заявил, что из всех трёх стран, с которыми граничит республика, наиболее тесно взаимодействует именно с Казахстаном в сфере сельского хозяйства. По его словам, вскоре регион с соседней страной свяжет дорога — осталось достроить ещё 25 км трассы.
«Этот проект поможет увеличить объемы экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности с Алтая в Восточно-Казахстанскую область. Также мы ожидаем, что вырастет турпоток из Казахстана в Республику Алтай, вдоль трассы будет развиваться и придорожный сервис», — отметил он.
Подробности в материале: На Алтае ожидают роста экспорта в Казахстан
Холдинг «Росэлектроника», входящий в государственную корпорацию Ростех, представил разработанный им интеллектуальный центр городского управления «умным городом» на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Ростеха.
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Форум молодёжных лидеров России и Казахстана в Омске завершился подписанием двухсторонних соглашений между молодёжными неправительственными организациями. Об этом сообщили 7 ноября в правительстве Омской области.
Молодёжный форум проходил в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Участники молодёжного форума обсудили развитие добровольчества и сельской молодёжи. Также обсуждались медиатренды и сотрудничество молодых дипломатов.
По итогам форума подписано семь двухсторонних соглашений между молодёжными неправительственными организациями.
Читайте подробнее: Завершился Форум молодёжных лидеров России и Казахстана
По дороге на 70 лет Октября в Омске рядом с местом Форума проехало много машин с мигалками. Возможно, это кортеж одного из президентов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ярким событием второго дня XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана стало открытие центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» 7 ноября. Как сообщили в правительстве Омской области, с открытием спорткомплекса Омск становится масштабным межрегиональным центром подготовки спортсменов. Фото: пресс-служба правительства Омской области
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на выставке в рамках российско-казахстанского форума появился председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский.
Самолёт президента РФ Владимира Путина приземлился в Омске. Также сообщается, что в Омск уже прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Подробности в материале: Владимир Путин прилетел в Омск
Судя по всему, в российско-казахстанском форуме примет участие бывший губернатор Омской области Виктор Назаров. Он ушёл в отставку с этого поста в октябре 2017 года.
Бывший губернатор Омской области, а сейчас член Совета Федерации Виктор Назаров тоже ждёт Путина. Компанию ему составляют вице-мэр Омска Богдан Масан, первый вице-губернатор Валерий Бойко, гендиректор «Омскводоканала» Сергей Шелест, — пишет ngs55.ru.
Цитата с сайта ngs55.ru
Вдоль улицы Транссибирская в Омске перед приездом президентов России и Казахстана поставили забор, за которым остались не только гаражи и теплотрасса, но и жильцы пятиэтажек. С ними пообщался корреспондент NGS55.RU.
«Да это ужас! Я просто в шоке, честно говоря. Выходишь на улицу — а там зона натуральная. Концлагерь какой-то. Хорошо, что я там не живу. А жильцов жалко, конечно. Что они теперь там увидят? Еще и такие деньжищи потратили. Больше в городе-то тратить не на что», — поделилась Ирина.
Цитата с сайта ngs55.ru
Омск ждёт Путина.
Цитата с сайта ngs55.ru
«Стаи птиц встретили спецборт Путина», — видео с таким названием в группе VK Омск опубликовал Георгий Жилковский.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что в Кустанае планируется запустить производство редукторов для ПАО «КамАЗ». Объем выпуска продукции в будущем будет доведен до 180 тыс. редукторов, отметил министр.
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Министр экономики и бюджетного планирования республики БахытСултанов заявил, что сокращение казахстанского экспорта в Россию в 2019 году произошло по причине снижения поставок металла из-за аварии на меткомбинате в 2018 году.
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«Только за один день работы наших компаний, которые выставлены на этой выставке, мы уже наработали контрактов с российскими предпринимателями приблизительно на 15 млрд тенге (2,5 млрд рублей)», — сказал министр экономики и бюджетного планирования Бахыт Султанов.
Алтайский край на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 7 ноября.
Фото пресс-секретаря губернатора Виктора Томенко
Омичи в соцсетях обсуждают приезд в Омск президентов России и Казахстана. Например, на странице паблика «Омск Live» появилось фото с летящим самолётом и с подписью «Возле меня только что пролетел спец. борт В. В. Путина». Причём был ли это действительно самолёт, на котором в Омск прилетел президент России, неизвестно. Иллюстрация: скриншот со страницы паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте»
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Омск.
Читайте подробнее: Президент России Владимир Путин прилетел в Омск
Губернатор Александр Бурков встречает президента РФ Владимира Путина в Омском аэропорту. Фото: пресс-служба правительства Омской области
Начались переговоры Путина и Токаева в Омске. Как сообщает канал «Вы слушали Маяк», глава Казахстана осмотрел город (из окна автомобиля) и посмотрел местные ТВ-передачи.
«Омск оставляет самые приятные впечатления», — отметил Токаев.
В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомрат Токаевым.
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«Символично, что именно в этом городе в 2003 году прошел такой форум», — сказал Путин на открытии.
Создано более 6000 совместных российско-казахстанских предприятий, которые действуют в самых различных регионах нашей страны — Путин.
На лётном поле у трапа самолёта президента России Владимира Путина, прилетевшего в Омск, встретил губернатор Омской области Александр Бурков.
Борт номер один приземлился в омском аэропорту им. Д. Карбышева. Путина также встречали сибирский полпред Сергей Меняйло, главный полицейский Омской области Леонид Коломиец, начальник регионального УФСБ Алексей Савченков.
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На форуме будет принята и разработана концепция приграничного сотрудничества — Путин
Российская сторона заинтересована в углублении промышленной кооперации — Путин
Наши регионы могли бы активнее сотрудничать в защите окружающей среды — Путин.
Владимир Путин передал слово президенту Казахстана
Выступает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Необходимо развивать программы в сфере туризма, такие как «Золотое кольцо Алтая» — Путин.
Сегодня форум вышел далеко за рамки приграничного формата — Токаев.
Совместные форумы стали нашей доброй традицией — сказал президент Казахстана.
Около $14.000.000.000 составил приток инвестиций в Казахстан.
Президент Казахстана отметил растущий уровень двустороннего взаимодействия в области энергетики.
Казахстан внёс значительные изменения в Налоговый кодекс и Кодекс о недрах — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Нужна совместная программа по изучению рынка и совместных поставок товаров — президент Казахстана.
Необходимо развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов — глава Казахстана.
Наши эксперты должны предоставить развёрнутые предложения по увеличению экспорта, сказал президент Казахстана.
Не секрет, что сельское хозяйство является наиболее чувствительным сектором любой экономики. Нужен естественный контакт между профильными министерствами и ведомствами — президент Казахстана.
Перспективным направлением сотрудничества России и Казахстана является глубокая переработка сельскохозяйственного сырья, сказал глава республики.
Глава Казахстана предложил создать в одном из регионов России филиал «Назарбаев — интеллектуальная школа», где уровень преподавания удивительно высок.
Предлагается разработать совместную программу сотрудничества в области спорта — президент Казахстана.
Путин передал слово министру экономического развития России — Орешкину.
«Россия и Казахстан всегда будут вместе», — напомнил Орешкин слова первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
На переходных пунктах пропуска существует проблема — гигантские многочасовые очереди, нужна модернизация — Орешкин.
Мы видим большой потенциал для дальнейшего расширения российско-казахстанского сотрудничества, сказал Орешкин.
Министр развития региональной экономики Казахстана: у нас есть все возможности для увеличения товарооборота до $20.000.000.000.
Для этого необходимо работать над устранением ограничений для экспорта и транзита товаров.
Предлагается рассмотреть создание совместной электронной торговой площадки.
Из 10 туристических жемчужин Казахстана — четыре находятся в приграничных областях.
Министр развития региональной экономики Казахстана: Мы таргетируем инвестиции в основной капитал до 315.000.000.000 $
Путин дал слово губернатору Омской области — Буркову.
Товарооборот Омской области и Казахстана вырос — экспорт на 19%, импорт — на 23%.
По мнению губернатора Омской области, региону не хватает единого механизма регулирования в отношении реки Иртыш.
Цифровизацию объектов энергетики Казахстана может предложить Омская область.
Компания «Газпромнефть» начала в регионе возведение уникального завода по производству катализаторов — сказал губернатор Омской области.
В Омской области проживают 80 тыс. казахов.
За последний год более 20 000 граждан Казахстана в Омской области прошли высокотехнологические обследование или лечение.
Говорит аким Павлодарской области БулатЖумабекович Бакауов: на территории действует более 600 совместных предприятий.
Булат Бакауов отметил перспективу по промышленной кооперации.
Особое внимание предложили обратить на развитие судоходства на реке Иртыш.
Нужны серьезные дноуглубительные работы.
Это особенно актуально для возрождения «Великого шелкового пути».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил делегацию региона, работающую в Омске на площадках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«Наше сотрудничество с Казахстаном носит долгосрочный, системный, постоянный характер. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана — мероприятие самого высокого уровня — это форум двух президентов, — прокомментировал повестку форума Андрей Травников. — На форуме мы подводим итоги и фиксируем новые шаги в развитии сотрудничества. Самые плотные взаимоотношения у нас с Павлодарской областью. Благодаря географическому положению, транспортному, научному, образовательному потенциалу Новосибирская область и Казахстан тяготеют друг к другу, есть совместные бизнес-проекты, мощный встречный товарооборот. Мы всё это будем поддерживать и развивать».
Подробности в материале: Андрей Травников: Новосибирская область и Казахстан тяготеют друг к другу
Булат Бакауов считает важным возобновление экономических связей в сфере энергетики и угольной промышленности.
Путин дал слово Александру Бугаеву — руководителю Федерального агентства по делам молодёжи.
Одним из ключевых событий в молодёжной среде стал форум, на котором изучались лучшие практики в сфере добровольчества.
Форум молодёжных лидеров России и Казахстана, безусловно, будет продолжен.
Большое количество тематических мероприятий запланировано в 2020 году по случаю празднования 75-летия Победы.
Путин передал слово министру информации и общественного развития Республики Казахстан Даурену Абаеву.
В Казахстане 2020 год объявлен Годом волонтёра.
Волонтерство — это одна из форм занятости молодёжи, актуальность которой будет только расти. Казахстан предложил России расширить формы сотрудничества, тем более что 2020 г. в Казахстане будет Годом добровольца.
Президент РФ Владимир Путин заверил бизнес России и Казахстана в поддержке властей двух стран.
«Предприниматели двух стран могут рассчитывать на постоянное содействие со стороны российских и казахстанских министерств и ведомств», — заявил Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Читайте подробнее: Владимир Путин пообещал бизнесу поддержку России и Казахстана
Путин дал слово президенту Казахстана.
Слово взял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На форуме заключено более 20 соглашений о сотрудничестве, отметил он.
Форум — эффективный инструмент расширения приграничного сотрудничества России и Казахстана, считает Токаев.
Экологические проблемы, как известно, не имеют государственных границ — мы должны решать их сообща — президент Казахстана.
Работа, проведённая в рамках российско-казахстанского форума, заслуживает положительной оценки, сказал Путин.
Президент Казахстана предложил тему следующего межрегионального форума — сотрудничество в области экологии. Следующий форум пройдёт в 2020 году в Казахстане.
Путин поблагодарил всех участников форума за результативную совместную работу.
Высказанные на российско-казахстанском форуме тезисы не останутся без внимания — Владимир Путин. Совместную работу двух стран на форуме он назвал плодотворной и результативной.
Подписана концепция развития приграничного сотрудничества России и Казахстана.
Началась церемония обмена документами, подписанными на форуме.
Сегодня, 7 ноября, будет принята концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин.
«К форуму разработана и будет принята сегодня концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана», — сообщил Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Он призвал федеральные министерства и региональные власти сторон активнее работать над содержательным наполнением программы конкретными идеями и инициативами.
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Церемония обмена документами, подписанными на форуме, завершена.
Напомним, только в первый день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана были заключены десятки соглашений и контрактов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал тему сотрудничества XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в 2020 году. По его мнению, темой форума должно стать сотрудничество в области экологии зеленого роста.
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В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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Общий внешнеторговый оборот Волгоградской области и Казахстана за восемь месяцев 2019 года составил 120,8 млн долларов США. Об этом рассказала председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова на XVI форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщили 7 ноября в пресс-службе администрации области.
Региональные власти считают Казахстан одним из ключевых и наиболее активных внешнеэкономических партнёров, взаимодействие с которым динамично развивается и обладает значительным потенциалом.
Подробности в материале: Волгоградская область и Казахстан наторговали на 120 млн долларов
Для Алтайского края Республика Казахстан является самым близким и самым крупным внешнеторговым партнером, — губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
На встрече с Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин напомнил, что впервые Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана был проведён именно в Омске — в 2003 году. А теперь он проводится на регулярной основе.
«Оно (мероприятие — российско-казахстанский форум, прим. ИА REGNUM) проводится у нас на регулярной основе, и любопытно, что в 2003 году именно в Омске эти мероприятия и начались. В этом смысле есть определённый символизм в нашей сегодняшней встрече», — подчеркнул президент России.
Об этом: Путин рассказал о «символизме» встречи на форуме в Омске
Город Омск произвёл «самое приятное впечатление» на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 7 ноября в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
По словам Токаева, заметно, что в Омске к форуму провели «очень большую, значительную подготовку».
«Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск», — цитирует президента Казахстана сайт Кремля.
Токаев отметил, что он «успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь».
«Я очень рад быть в этом городе», — подытожил глава Казахстана.
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Документы, подписанные в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (по материалам сайта Кремля):
1. Концепция программы приграничного сотрудничества «Россия — Казахстан»;
2. Программа сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан на 2020−2022 годы;
3. Программа совместных действий между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе;
4. Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан в области молодежной политики;
5. Соглашение между Правительством Челябинской области и Акиматом Костанайской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве;
6. Соглашение между Правительством Курганской области и Акиматом Павлодарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах;
7. План мероприятий на 2019−2021 годы по реализации соглашения между администрацией Новосибирской области Российской Федерации и Акиматом Павлодарской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом и культурном сотрудничестве;
8. Соглашение о сотрудничестве между Акционерным обществом «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму».
По словам президента РФ Владимира Путина, на российско-казахстанский форум в Омск приехали более 1600 представителей из 24 российских субъектов и 10 казахстанских областей, в том числе главы регионов, федеральные министры, парламентарии, руководители крупных компаний, эксперты и учёные.
На российско-казахстанском форуме Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости укрепления сотрудничества в области защиты окружающей среды по сохранению экосистемы трансграничных водоёмов — Урала, Иртыша, других общих рек.
«Россия и Казахстан тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям, в частности по торгово-инвестиционной тематике. Товарооборот в прошлом году увеличился на 4,5 процента — до 18,2 миллиарда долларов, причём порядка 70 процентов от этой суммы приходится именно на межрегиональные торговые обмены. Взаимовыгодные связи со всеми областями Республики Казахстан наладили 76 из 85 субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.
XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в 2020 году в Казахстане, в городе Кокчетав, являющемся административным центром Акмолинской области. Такое предложение выдвинул сегодня, 7 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI российско-казахстанском форуме в Омске.
По его словам, темой форума в 2020 году должно стать сотрудничество в области экологии.
Подробности в материале: Следующий форум межрегионального сотрудничества пройдёт в Казахстане
Владимир Путин: «Россия — крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиардов долларов, а казахстанские в России — почти четыре миллиарда долларов. Создано более 6,5 тысячи совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах наших стран».
По словам губернатора Омской области Александра Буркова, Казахстан занимает лидирующие позиции и обеспечивает четверть внешнеторгового оборота региона.
«Более 90% экспорта в Омской области носит несырьевой характер. Мы поставляем котлы, сельхозтехнику, каучук и шины, электорооборудование, продовольственные товары, а также зерновые и семена. По элитным семенам Омский государственный аграрный университет успешно сотрудничает с одиннадцатью НИИ Казахстана. В следующем году мы готовы совместно запустить научно-инновационный центр ускоренной селекции. Собранный в Омске уникальный генетический банк зерновых культур из 15 стран мира станет нашим общим достоянием. Казахстанские партнеры смогут получать новые сорта в ускоренные сроки в течение 2−3 лет. Причём высокопроизводительные и устойчивые к болезням», — подчеркнул омский губернатор на российско-казахстанском форуме.
Правительство Курганской области подписало соглашение о сотрудничестве с акиматом Павлодарской области Казахстана. Губернатор Зауралья Вадим Шумков 7 ноября принял участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Курганской области.
Подписанный документ содержит условия сотрудничества между Курганской областью и акиматом Павлодарской области Казахстана в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах. Его скрепили подписями Вадим Шумков и аким Павлодарской области Булат Бакауов.
Отметим, что Курганская область граничит с Казахстаном. И регионы давно и активно взаимодействуют. К примеру, налажены хорошие связи между фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар».
Об этом: Курганская область и Павлодарская область Казахстана укрепили отношения
По итогам 2018 года общий объем товарооборота между Алтайским краем и Казахстаном составил порядка 480 млн долларов США, из них примерно 360 млн — это объем экспорта, 120 млн составил объем импорта.
Общий объем продукции, которую Алтайский край поставляет на экспорт, превышает 1 млрд 100 млн долларов. Таким образом, на долю Казахстана приходится более 30% экспорта.
Челябинская область 7 ноября расширила сотрудничество с регионами Казахстана. На XVI Форуме межрегионального сотрудничества в Омске было подписано соглашение с Кустанайской областью.
Об этом: Челябинская область расширила сотрудничество с Казахстаном
«Традиционные направления нашего взаимодействия не заканчиваются только реализацией товаров. Речь также идет о большом объеме услуг, который получают граждане Республики Казахстан и граждане России, жители Алтайского края, пересекая границу, бывая в гостях друг у друга, приезжая в целях туризма, отдыха, лечения и обучения.
Очень важной частью нашего взаимодействия являются культурные связи, межнациональное общение. Можно сделать вывод о том, что Республика Казахстан — это наш самый близкий партнер, ведь 840 километров российско-казахстанской границы проходит по территории Алтайского края, и это самый большой партнер из числа зарубежных стран», — подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил дальнейшие перспективы развития сотрудничества с Казахстаном.
«Мы должны понимать, что сегодня является основой нашего взаимодействия. Случайность ли то, что в прошлом году объемы закупок железнодорожных вагонов были существенными? Казахстанские операторы железной дороги обновляли свой парк, и им потребовалось купить около трех тысяч вагонов на предприятии «Алтайвагон». Это треть всего объема производства вагонов нашего предприятия за 2018 год. Мы должны постоянно анализировать ситуацию, чтобы понимать основу наших взаимоотношений и, отталкиваясь от этого «фундамента», строить планы на будущее», — сказал глава региона.
Актеры Рубцовского драматического театра (Алтайский край) отправились на гастроли в Восточно-Казахстанскую область Казахстана.
Проект «Быть соседями — это искусство» реализуется на средства гранта губернатора Алтайского края. Мероприятие призвано укрепить дружеские отношения между Россией и Казахстаном, сообщает газета «Местное время».
«Мы можем говорить об увеличении объемов и уточнении номенклатуры поставляемой продукции, а также о занятии предприятиями Алтайского края места конкурентов из других стран, которые сегодня ведут поставки продукции в Казахстан.
Для наших партнеров понятно, что они могут получить в Алтайском крае услуги в области туризма, обучения, медицинские услуги. Наверное, поиск новых направлений сотрудничества, как и увеличение объемов нашего взаимодействия — это вопросы, которые должны решаться в рамках переговоров, двусторонних встреч. Поэтому считаю, что сегодняшний форум с участием президентов России и Казахстана — очень важное событие для деловой, политической и социальной жизни Алтайского края», — подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков посетил стенд Алтайского края на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
«Мне кажется, на стенде Алтайского края очень интересно представлена инновационная продукция региона. Есть и импортные аналоги, но наши значительно дешевле. Очень удобная и перспективная вещь для нашего рынка. А конструкции, отпечатанные на 3D-принтере, — это вообще инновационная продукция, востребованная на самых разных производствах. Поэтому, я думаю, наши казахстанские друзья заинтересуются выставкой», — поделился впечатлениями Александр Жуков.
«Мы можем говорить об увеличении объемов и уточнении номенклатуры поставляемой продукции, а также о занятии предприятиями Алтайского края места конкурентов из других стран, которые сегодня ведут поставки продукции в Казахстан», — заявил на форуме губернатор алтайского края Виктор Томенко.
Также он подчеркнул:
Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов выступил на панельной сессии «Казахстан и Россия: цифровая трансформация».
«Необходимо выходить на расчеты между заказчиками и потребителями. Об этом была очень интересная презентация и предложение от наших казахских партнеров. «Казахтелеком» — платформа, которая уже позволяет это делать. Такой сервис должен стать единой платформой доверия», — пояснил алтайский чиновник.
Регионы России и Казахстана активно развивают контакты в гуманитарной сфере, в области образования и подготовки кадров, подчеркнул Владимир Путин. В российских вузах РФ обучаются порядка 74 тысяч студентов из Казахстана, в том числе свыше 30 тысяч — на средства российского бюджета.
Что касается Омской области, по данным правительства региона, в учреждениях профессионального образования Омска в настоящее время обучаются 12,3 тысячи казахских студентов, из них 1,3 тысячи учатся в колледжах, а остальные — в вузах.
«Среди 90 стран, с которыми мы сотрудничаем, именно Казахстан занимает лидирующие позиции и обеспечивает четверть внешнеторгового оборота Омской области. В этом году вырос как экспорт на 23%, так и импорт на 19%. Внешнеторговые отношения, как вы видите, выстраиваются на паритетных началах. Более 90% экспорта в Омской области носит несырьевой характер. Мы поставляем котлы, сельхозтехнику, каучук и шины, электорооборудование, продовольственные товары, а также зерновые и семена», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.
В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября посетили центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске.
Компанию главам государств составили министр культуры РФ Владимир Мединский, сибирский полпред Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков.
Об этом: Президенты России и Казахстана посетили в Омске «Эрмитаж-Сибирь»
Президенты России и Казахстана в центре «Эрмитаж-Сибирь» в Омске. Фото: правительство Омской области
Российский президент Владимир Путин в ходе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана отметил необходимость развития различных программ в сфере туризма и, в частности, упомянул проект «Золотое кольцо Алтая».
«Необходимо развивать программы в сфере туризма, такие как проект «Золотое кольцо Алтая», в рамках которого создаются новые туристические маршруты и туры, совмещающие лечение и отдых, экскурсии по историко-культурным и природным объектам», — сказал российский президент.
Подробности в материале: Путин заявил о необходимости развития проекта «Золотое кольцо Алтая»
Товарооборот Челябинской области с Казахстаном в 2018 году достиг $1848 млн. Прирост к 2017 году составил 102,3%, сообщает пресс-служба губернатора.
Объём экспорта составил $978 млн (115,9%). Импорт за год понизился ($870,1 млн, или 90,3%).
Тенденция к росту экспорта сохранилась и в 2019 году. По итогам января-июня регион находится по поставкам продукции в Казахстан на втором месте после Москвы.
Читайте также: Челябинская область по экспорту в Казахстан уступила лишь Москве
Создание двусторонних пунктов пропуска позволит упростить переход границы России и Казахстана. Об этом сообщили 8 ноября в правительстве Омской области.
Программа по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе была подписана в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшегося в Омске 6−7 ноября. Стороны — Минтранс РФ и министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
С 2020 по 2025 год ежегодно планируют обновлять по шесть пунктов пропуска. Будут созданы двусторонние пункты пропуска.
Читайте подробнее: Россия и Казахстан упростят переход границы
В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске открыли международный методический центр, который будет развивать возможности и механизмы неформального образования педагогических работников, сообщили 8 ноября в областном правительстве.
Создание методического центра «Академия педагогического мастерства: навыки XXI века» проходило при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития и Сингапурской компании «Educare International Consultancy».
Уточняется, что в центре смогут повышать свою квалификацию педагоги двух стран.
Омский государственный технический университет (ОмГТУ) в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана заключил соглашения в области развития нефтепереработки и солнечной энергетики. Об этом сообщили 8 ноября в правительстве Омской области.
Заключено соглашение с Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова (Казахстан) и АО «Газпромнефть — Омский НПЗ». Речь идёт о развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области науки и образования, в том числе о подготовке обучающихся для предприятия, переподготовке и повышении квалификации специалистов.
Ещё одно соглашение позволит создать на базе омского технического вуза лабораторию, которая займётся исследованиями в области солнечной энергетики. Лабораторию планируют оснастить гетероструктурными солнечными модулями российского производства.
Подробности в материале: Омский технический вуз будет сотрудничать с Павлодарским госуниверситетом
С 2003 по 2018 годы объём взаимной торговли России и Казахстана увеличился в три с половиной раза. Приток прямых российских инвестиций в Казахстан составил порядка 14 миллиардов долларов. Об этом на XVI российско-казахстанском форуме в Омске сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, общий объём инвестиций казахстанского бизнеса в Россию составил более четырех миллиардов долларов.
Как сообщили в правительстве Омской области, участники форума сделали вывод, что в вопросах сотрудничества двух стран «нужно двигаться дальше». В частности, нужно «снимать существующие барьеры».
Об этом: Объём взаимной торговли России и Казахстана вырос в 3,5 раза с 2003 года
Президент РФ Владимир Путин в центре «Эрмитаж-Сибирь» в Омске, 7 ноября 2019 года. Фото: Kremlin.ru