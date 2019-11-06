Красногорск, 6 ноября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. О влиянии электронных сигарет на организм человека и о том, чем они опасны, рассказал внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

lindsayfox Электронная сигарета

Как пояснил врач, люди переключаются на электронные устройства для курения из страха перед различными видами онкозаболеваний, которые могут возникнуть от курения обычных сигарет.

Однако жидкости для курения также содержат канцерогенные вещества, такие как фенолы, которые раздражают глаза, кожу и слизистые. Формальдегид, содержащийся в жидкостях, вызывает рак, а свинец отрицательно влияет на нервную и сердечно-сосудистые системы.

В свою очередь, системы для нагревания стиков с содержанием пропиленгликоля и табака, нагревают такой стик до температуры 240−350 °С, и при этом всё равно выделяются потенциально опасные канцерогенные вещества. Многие покупатели сейчас начинают с курения электронных гаджетов, привлечённые их яркостью и новизной, а со временем, когда сформировывается зависимость от никотина, переходят на обычные сигареты.

Холдин сделал вывод, что абсолютно все формы курения представляют собой вред для здоровья человека. Поэтому самый лучший способ не нанести вред собственному организму — это вести здоровый образ жизни.

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