Нью-Дели, 6 ноября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. На заседании Генеральной ассамблеи ООН Индия подчеркнула необходимость решительных коллективных действий по борьбе с террористической угрозой. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Un.org Каканур Нагарадж Найду

Заместитель постоянного представителя Индии в ООН Каканур Нагарадж Найду заявил: «Угроза терроризма стала одной из наиболее опасных форм нарушения прав и свобод человека». По словам индийского дипломата, мировое сообщество не смогло «предпринять какие-либо значимые шаги» по искоренению указанной проблемы. «Мы продолжим выступать за укрепление сотрудничества с другими государствами с целью недопущения содействия террористам и предоставления им убежища, а также добиваться экстрадиции исполнителей терактов и их сообщников», — заключил он.

Напомним, что проблема терроризма является одной из наиболее опасных угроз национальной безопасности Индии. Последний крупный теракт произошёл в стране 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.