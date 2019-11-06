Вологда, 6 ноября, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Обильные снегопады и дожди привели к аварийным отключениям электроэнергии в Вологодской области, без света остались 586 населённых пунктов региона. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба губернатора области по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел губернатор региона Олег Кувшинников.

Vologda-oblast.ru Аномальные снегопады и дожди: на территории 13 районов Вологодской области веден режим ЧС

Согласно оперативным данным, из-за непогоды без энергоснабжения в регионе остались 586 населённых пунктов, где проживают 28 500 человек и расположены 37 социально значимых объектов.

Над восстановлением энергоснабжения в круглосуточном режиме работают 135 бригад и более 140 единиц техники компании «Россети Северо-Запад». В районы, где непогода нанесла значительный урон, переброшены дополнительные силы. Сообщается, что все социальные объекты будут на 100% подключены к энергоснабжению по резервным схемам.

Ситуацию с энергоснабжением удалось к концу дня решить для пяти тысяч человек в Бабушкинском районе и для более чем шести тысяч человек в Бабаевском и Кадуйском районах. Режим ЧС введён в 13 муниципалитетах области.

Ранее ИА REGNUM сообщало об авариях на электросетях в Новгородской области из-за обильного выпадения осадков.