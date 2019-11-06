Киев, 6 ноября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. На Украине с начала 2019 года более двухсот журналистов пострадали в результате своей профессиональной деятельности. Об этом сообщила 6 ноября директор Института массовой информации Оксана Романюк в ходе слушаний в Верховной раде по теме «Безопасность деятельности журналистов на Украине».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«С начала года, за десять месяцев этого года, на Украине пострадали 208 журналистов результате своей профессиональной деятельности», — приводит её слова телеканал «112 Украина».

В ходе слушаний также были представлены данные мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, согласно которым за период с 1 ноября 2017 года в стране было задокументировано 96 нападений и актов запугивания журналистов, блогеров, представителей СМИ, а также активистов гражданского общества и политических активистов.

«С 2015 года мы задокументировали как минимум три смертельных нападения на представителей медиа», — сообщила руководитель мониторинговой миссии Матильда Богнар.