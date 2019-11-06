Мурманск, 6 ноября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Ледовые скульптуры героев мультфильмов украсят Мурманск к Новому году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Заказ на создание скульптур появился на сайте госзакупок. Согласно планам городских властей, в столице Заполярья появятся скульптуры из льда «Микки Маус и Минни за штурвалом» и «Микки Маус и Минни наряжают ёлку», детская горка, оформленная в стиле средневекового замка, а также скульптуры под названием «Леопольд и мыши на лыжах» и «Мыши в банке». Стоимость работ оценена в восемь миллионов рублей.

Напомним, что новый губернатор Мурманской области обозначил благоустройство Мурманска одним из своих приоритетов и обещал запустить пятилетнюю программу по созданию комфортной городской среды.