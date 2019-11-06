Москва, 6 ноября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В третьем квартале 2019 года в России зафиксирован рост кредитования. Об этом сообщается в специальном докладе Центрального банка (ЦБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

Несмотря на это, экономическая активность в третьем квартале 2019 года в целом была пониженной. Основной причиной были неблагоприятные внешнеэкономические факторы. Однако по данным авторов отчёта рост ВВП ускорился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одним из драйверов этой динамики стал рост в аграрном секторе.

«В ближайшие два квартала ожидается некоторое ускорение темпов роста экономики в целом. Этому будет способствовать оживление бюджетных расходов, смягчение денежно-кредитных условий и в целом благоприятная ситуация на российском финансовом рынке», — отмечено в отчёте.