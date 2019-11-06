Поклонская: скрывать и замалчивать то, что происходит в армии — недопустимо
Москва, 6 ноября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Недопустимо скрывать и замалчивать то, что происходит в отечественной армии, трагедия в воинской части Забайкальского края, где срочник расстрелял своих сослуживцев, это подтверждает. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как считает депутат, история парня, расстрелявшего своих сослуживцев, которые, по его словам, избивали, нагоняет ужас и заставляет задаться вопросом: а как сейчас обстоят дела в армии?
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев.
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