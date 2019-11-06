Москва, 6 ноября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Недопустимо скрывать и замалчивать то, что происходит в отечественной армии, трагедия в воинской части Забайкальского края, где срочник расстрелял своих сослуживцев, это подтверждает. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Удобная позиция — не замечать либо списать собственное бессилие и внутренние проблемы на внешнего врага, то есть влияние Запада через компьютерные игры и «духовную» пищу», — отметила Поклонская.

Как считает депутат, история парня, расстрелявшего своих сослуживцев, которые, по его словам, избивали, нагоняет ужас и заставляет задаться вопросом: а как сейчас обстоят дела в армии?

«Безусловно, за 10 лет армия преобразилась, решено колоссальное количество проблем (в том числе системных), есть много достижений. Это личный вклад Министра обороны РФ С.К. Шойгу. Но скрывать и замалчивать то, что происходит — недопустимо», — уверена Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев.

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