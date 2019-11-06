Курган, 6 ноября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. В Курганской области с 6 по 29 ноября 2019 года обследованию подлежат все сельские медучреждения первичного звена, чтобы составить планы их ремонта и модернизации. Выездная ревизия уже началась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Цитата из к/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Тамара Макарова в роли молодого врача

В Зауралье медицинскую помощь сельским жителям оказывают 24 районных больницы, 22 амбулатории и 725 фельдшерско-акушерских пунктов.

По поручению президента России Владимира Путина модернизация первичного звена начнётся во всех регионах страны во второй половине 2020 года. Её основная задача — сделать доступной медицинскую помощь для сельских жителей.