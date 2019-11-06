Великий Новгород, 6 ноября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В Новгородской области из-за подтопления после проливных дождей жилых домов и участков введён режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, указ об этом подписал сегодня, 6 ноября, губернатор региона Андрей Никитин.

Mchs.gov.ru Подтопление в Новгородской области

«Режим чрезвычайной ситуации введён для объединения усилий органов власти и силовых структур, чтобы ликвидировать последствия подтоплений. Вода уже спадает и есть надежда, что мы справимся в кратчайшие сроки», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Игорь Верходанов.

По его словам, синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 17:00 6 ноября, подтопления зафиксированы в половине районов регионе — в 11 районах в зоне подтопления — 142 жилых дома, где живут 283 человека, в том числе 49 детей. Также пострадали 544 приусадебных участка, размыты 25 участков дорог (шесть из них — разрушены), повреждено семь деревянных переправ, шесть сёл и деревень оказались в транспортной изоляции из-за отсутствия проезда к ним. Из подтопленных населённых пунктов эвакуированы 52 человека, в том числе 16 детей.