Москва, 6 ноября, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Чем полезна хурма, как часто можно её употреблять и кому есть её противопоказано рассказали врачи-диетологи 6 ноября в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Tomomarusan Хурма

Диетолог, нутрициолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль отметила, что в хурме содержится большое количество витаминов группы B, а также витамины А и С, которые особенно необходимы организму человека в сезон простудных заболеваний.

Кроме того, в хурме содержатся йод и железо, поэтому её рекомендуется есть страдающим анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы. А благодаря низкому содержанию кислот, хурму можно употреблять в пищу людям с язвенной болезнью и болезнями желудочно-кишечного тракта.

Диетолог рекомендовала есть хурму в свежем виде два-три раза в неделю. Если фрукт подвергался заморозке, то повторно замораживать его уже нельзя. Также Дюваль не рекомендовала употреблять в пищу хурму людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой либо с камнями в почках, из-за мочегонного эффекта, которым обладает фрукт.

Нутрициолог и тренер-диетолог Наталья Прохорова отметила, что хурма содержит клетчатку при большой калорийности, поэтому её нужно очень осторожно употреблять больным сахарным диабетом, так как фрукт способен вызвать сильный выброс инсулина. Здоровым людям желательно есть не более двух-трёх плодов хурмы в сутки.

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