Москва, 6 ноября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дела в отношении Альфа-банка, «Хоум кредита», Райффайзенбанка и Ситибанка за рассылку гражданам предложений по ипотеке, кредитованию и картам без их согласия. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

В частности, по данным ФАС, Альфа-банк рассылал по e-mail информацию об акции по ипотеке, «Хоум кредит», Райффайзенбанк и Ситибанк распространяли посредством sms-cообщений предложения по кредитам и кредитным картам. Отмечается, что во всех этих случаях абоненты не давали согласия на получение рекламы.

Антимонопольная служба признала действия кредитных организаций нарушением положений федерального закона «О рекламе», в связи с чем банкам может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей за каждый факт нарушения.

Как сообщают в ФАС, к рассмотрению дел привлечены операторы сотовой связи Билайн и МТС, а также организатор sms-рассылок MFMSolutions.