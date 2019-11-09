15:02 07.11.2019

В связи с возникновением в Костромской области опасных для населения паводковых явлений, Главное управление МЧС России по Костромской области просит жителей региона ознакомиться с данной информацией:

При угрозе затопления обязательно:

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После спада воды обязательно:

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15:09 07.11.2019

Восстановить участки дорог, повреждённые паводком, в недельный срок поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

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Читайте также: Задача — восстановить дороги в недельный срок: тверской губернатор Руденя

15:14 07.11.2019 Гидрологическая обстановка в г. Солигалич Костромской области ухудшается. В результате подъема уровня воды в р. Костроме, на сегодня, 7 ноября 2019 года, здесь оказались подтопленными 68 приусадебных участков и 5 жилых домов, сообщает главное управление МЧС по региону. Проведены подворовые обходы силами администрации района и Солигаличским пожарно-спасательным гарнизоном. Проводится ежечасный мониторинг гидрологической обстановки, дежурят спасатели ПСС Костромской области и пожарные. Обходные пути есть.

15:22 07.11.2019 Движение на размытой ливнями грунтовой дороге Шапинка — Мухарево в Дедовичском районе Псковской области восстановили в течение суток. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщил, что к аварийно-восстановительным работам на этой грунтовке дорожники приступят после того, как вода полностью спадёт. Дожди подтопили и ряд других дорог в районах Псковской области, но к ограничениям движения на них это не привело. Читайте также: В Псковской области за сутки наладили движение на размытой ливнями дороге

15:23 07.11.2019 Вологодские метеорологи увеличили количество наблюдений за уровнем воды в реках — в некоторых местах он достиг критических значений. Читайте подробнее: Уровень в реке Вологде достиг критических отметок — синоптики

15:24 07.11.2019 Сотрудниками инспекторского участка г. Пошехонье (Ярославская область) проведено очередное профилактическое патрулирование вверх по реке Согоже до дер. Петрино. С жителями прибрежной зоны проведены профилактические беседы по правилам безопасного поведения на воде. Распространены памятные листовки.

15:45 07.11.2019 В Волгоградской области отключёнными от электроэнергии остаются два муниципальных района (Никольский, Кичменгско Городецкий). Это 12 населенных пунктов, 117 домов, 300 человек, в том числе 113 детей (в зоне отключения социально-значимых объектов нет). Для восстановления электроснабжения задействовано 64 бригады, 175 человек, 67 ед. техники. Подтоплены дома в четырёх населенных пунктах Вологодского и Грязовецкого районов.

16:11 07.11.2019 Жителям Солигаличского района Костромской области, попавшим в зону подтопления, предложена эвакуация. «Сегодня утром в пункт временного размещения заехали два человека, часть людей переехали к родственникам. Предпринимаются меры по сохранению имущества в домах, организовано дежурство полицейских», — рассказала kostroma.today глава Солигаличского района Ольга Чичерина.

16:26 07.11.2019 Бушует паводок и в Павинском районе Костромской области. Там подтоплены жилые дома. Приусадебные участки и несколько подвалов оказались в воде в Буе. Там уже готовы пункты для временного размещения людей. Паводок в Костромской области [Цитата с сайта kostroma. today]

16:54 07.11.2019 Разрушенная дорога в Демянском районе Новгородской области [Администрация Демянского района]

16:56 07.11.2019 Автодорога Яжелбицы — Демянск обрушилась недалеко от АЗС — проезда нет [Администрация Демянского района Новгородской области]

17:35 07.11.2019 В настоящее время в восстановительных работах в Тверской области занято 39 единиц дорожной техники и 54 специалиста. Для засыпки промоин использовано более 750 кубических метров инертных материалов — песчано-гравийная смесь, щебень. Читайте также: Почти 40 единиц техники восстанавливает дороги в Тверской области

18:00 07.11.2019 Вологодская область. Кадуйский район, автомобильная дорога Холмище — Ворон, на шестом км размыв проезжей части, приняты меры по ограждению размытого участка. Повреждённый участок дороги в Вологодской области [vk.com/vologda]

18:15 07.11.2019 В Новгородской области, по данным на 17:00 7 ноября, не устранены аварии на электросетях в четырёх районах: Новгородском, Солецком, Крестецком и Шимском. В зоне отключения — 59 населенных пунктов, 866 домов, в которых живут 1037 человек. В некоторых населённых пунктах Новгородской области электричества нет десятые сутки — деревни обесточены ураганом, которые пронёсся над регионом 27 октября. В ряде населённых пунктов Крестецкого района энергетики отключили трансформаторные подстанции, подтопленные в результате сильных ливней. Читайте также: Четыре района Новгородской области остаются без электричества

18:15 07.11.2019 Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход восстановительных работ на аварийном участке дороги в Вышневолоцком городском округе Пресс-служба Правительства Тверской области

18:26 07.11.2019 В Новгородской области, по оперативным данным ГУ МЧС России по региону на 17:00 7 ноября, в транспортной изоляции находятся 11 населённых пунктов — к этим сёлам и деревням нет проезда, так как все дороги к ним затопило после ливней. Паводком также повреждены девять деревянных мостов. Растёт число подтопленных приусадебных участков — их уже более 600, подтоплены 145 жилых домов в 47 населённых пунктах 11 районов. В этих домах проживают 339 человек, в том числе 56 детей. К вечеру 7 ноября из подтопленных жилищ спасатели эвакуировали 89 человек, среди которых 18 детей. Читайте также: Вода отрезала от «большой земли» 11 новгородских населённых пунктов

18:40 07.11.2019 В Вологодской области ситуация стабилизируется, сообщается на сайте губернатора региона Олега Кувшинникова. Количество обесточенных населённых пунктов в регионе сократилось в десять раз. К полудню в регионе оставались без электричества 50 населённых пунктов (из 586 обесточенных накануне) с населением 1226 человек. Восемь социально значимых объектов — школы, детские сады, больницы — подключены к источникам резервного питания. На восстановлении электроснабжения задействовано 64 аварийные бригады. Работы должны быть завершены, и все населённые пункты — подключены к системам стационарного электроснабжения до конца дня 7 ноября.

18:41 07.11.2019 В Вологодской области минувшей ночью уровень воды в реках снизился. Из 31 подтопленного населённого пункта в воде остались четыре — в Вологодском и Грязовецком районах. Еще шесть деревень и сёл из-за размытых дорог и разрушенных мостовых сооружений остаются без транспортного сообщения. Завершить восстановительные работы на дорогах намечено к полудню 8 ноября.

18:51 07.11.2019 «На сегодняшний день население всех подтопленных населённых пунктов эвакуировано и находится в безопасности. Население мест, отрезанных от большой земли, обеспечено всем необходимым: едой, продовольствием и предметами первой необходимости. Мы справляемся собственными силами, у нас хватает всего: техники, людей для решения всех поставленных задач по ликвидации последствий. Резервных сил МЧС России не требуется», — заверил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

19:06 07.11.2019 На реках Новгородской области сохраняется сложная обстановка. В первую очередь речь идёт о реках на востоке региона — это Уверь, Пола, Холова, Явонь и Полисть, где после обильных дождей значительно повысился уровень воды, превысив опасные отметки. На реке Пола в Налючах в Парфинском районе опасный уровень превышен на 69 см, на Полисти в Старой Руссе — на 11 см, река Холова в Крестцах превысила опасную отметку на 40 см. По прогнозу синоптиков, дожди в регионе продолжатся и в ближайшие пять дней будут идти с разной степенью интенсивности во всех районах, сообщает газета «Новгородские ведомости».

19:08 07.11.2019 Спасательные работы на новгородских реках, вышедших из берегов [ГУ МЧС России по Новгородской области]

19:18 07.11.2019 В Вологодской области ситуация стабилизируется: количество обесточенных населенных пунктов в регионе сократилось более чем в 10 раз, okuvshinnikov.ru

19:24 07.11.2019 В зоне отключения электроснабжения остаются 4 района Новгородской области ГУ МЧС России по Новгородской области

19:38 07.11.2019 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поставил задачу энергетикам и дорожным службам как можно скорее закончить аварийно-восстановительные работы.

20:00 07.11.2019 Количество обесточенных населенных пунктов в Вологодской области сократилось более чем в 10 раз. Губернатор Вологодской области поставил задачу энергетикам и дорожным службам как можно скорее закончить аварийно-восстановительные работы.

20:16 07.11.2019 Наводнение в Солигаличе Костромской области [Цитата из видео]

20:35 07.11.2019 У участившихся подтоплений деревень, да и у лесных пожаров есть, безусловно, метеорологические причины — ливни, засухи, — считает академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков, слова которого цитирует «Российская газета». »Но важней другое — когда человек отступает с сельской территории, наступает природа. Некому почистить русла рек — и реки разливаются, затапливают оставшееся жилье. Некому засевать поля, на них вырастает бурьян и полыхает весной, а от него занимаются огнем дома», — отмечает учёный.

20:42 07.11.2019 Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил, что при застройке отдельных районов Пскова наличие ливнёвки вообще не предусматривалось. По его словам, часть проблемных участков ливневой канализации пролегает под жилыми домами. При реконструкции улиц в последнии годы сети ливневой канализации полностью заменяли. «В этом году мы провели обследование существующей ливневой канализации, так как прежняя документация на неё либо была утеряна, либо потеряла актуальность. Это было необходимо сделать для того, чтобы что-то начать строить дальше», — также пояснил Братчиков. Читайте также: Затяжные дожди обострили проблему ливнёвок Пскова

20:48 07.11.2019 Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Новгородской области. «Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв отдал указание о приведении в повышенную готовность сводного отряда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций округа», — сообщили в пресс-службе ЗВО. В составе отряда военнослужащие инженерных, медицинских подразделений и специальная техника Ленинградской армии ВВС и ПВО. Подразделения находится в двухчасовой готовности к выполнению задач в районе ЧС. Читайте также: Военные готовы прийти на помощь затопленной Новгородской области

21:13 07.11.2019 В правительстве Новгородской области сегодня, 7 ноября, обсудили ситуацию, сложившуюся в подтопленных районах. В результате циклона в регионе пострадали территории 11 районов. Наиболее серьёзно — Крестецкий, Валдайский и Демянский районы. Главными темами заседания стали вопросы обеспечения качества жизни жителей, чьи дома пострадали от дождевого паводка. Органам местного самоуправления рекомендовано в приоритетном порядке рассматривать все обращения жителей, их проблемы и пожелания.

21:14 07.11.2019 «Спасать мы умеем. И сейчас — это главное. А потом все-таки нужен «разбор полетов». Чтобы точно понимать на будущее: где аномальная погода, а где — запущенные реки и ливневки», — считает академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков. Его слова цитирует «Российская газета».

21:16 07.11.2019 Новгородское сетевое издание «53 новости» показало, как выглядит въезд в районный центр Демянск Новгородской области после наводнения. Это повреждённый участок дороги Яжелбицы — Демянск.

21:34 07.11.2019 Причины паводка в Центральной России в интервью «Российской газете» прокомментировал академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков. «Ноябрьские разливы — это аномально. Но сути проблемы это не меняет. Не наведем порядок на земле, так и будем тонуть в последствиях», — считает учёный

21:56 07.11.2019 «У нашей речки Ржавки вообще нет русла. Вода и застаивается. И как только сильный дождь, она начинает разливаться. Иногда речку чистят. Но не всю, а лишь участками. И как результат — очередное подтопление», — рассказал один из жителей Нижегородской области.

22:11 07.11.2019 В Новгородской области ноябрьский паводок официально признан стихийным бедствием. В Вологодской области из затопленных селений эвакуируют жителей. Аномальные осадки — дождь и мокрый снег — обрушились на регион, за двое суток практически во всех районах выпала месячная норма. А в некоторых — полторы и даже две с половиной. Вышли из берегов реки. В 13 муниципалитетах введен режим ЧС, — РГ.

22:24 07.11.2019 Ликвидация последствий подтоплений продолжается ГУ МЧС России по Новгородской области

22:32 07.11.2019 В Новгородской области, по данным регионального управления МЧС на 22:00 7 ноября, остаются подтопленными территории 40 населённых пунктов. Пострадавших от наводнения домов и дворов стало больше: вода подтопила 164 жилых дома, в которых проживает 360 человек, а также 629 приусадебных участков. Паводком повреждены 33 участка дорог, восемь мостов, нет проезда к 11 населённым пунктам. К 22:00 7 ноября из зоны подтопления были эвакуированы 70 человек, в том числе 24 ребёнка. «Спасатели эвакуируют жителей, доставляют продукты и лекарства тем, кто отказался от эвакуации, разбирают заторы на реках, откачивают воду из помещений, перевозят из зон затопления животных. На данный момент работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области. Об этом: В Новгородской области растёт число подтопленных домов и дворов

22:36 07.11.2019 В Ярославской и Тверской областях от ноябрьских дождей больше всего пострадали северные районы, где тоже не выдержали натиска дождей малые реки.

22:47 07.11.2019 Академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков уверен, что когда человек отступает с сельской территории, наступает природа.

22:58 07.11.2019 Кандидат географических наук Института СО РАН Инна Латышева считает, что это погода сыграла значительную роль в образовавшихся осенних разливах рек. «На мой взгляд, — пояснила РГ Латышева, — очевидный фактор: сочетание положительных аномальных температур и значительного количества атмосферных осадков, которые еще в октябре превысили норму».

23:34 07.11.2019 Затопленная дорога к деревне Сопки Новгородского района превратилась в каток [vk.com/region53]

23:36 07.11.2019 Понижение температуры в Новгородской области усугубляет проблемы в населённых пунктах, пострадавших от паводка: затопленные дворы и дороги превращаются в каток.

23:37 07.11.2019 В деревне Сопки Новгородского района [vk.com/region53]

23:48 07.11.2019 В посёлке Крестцы Новгородской области подтоплены 63 дома. Всех, кто нуждался в эвакуации, вывезли из затопленных жилищ — вода поднялась до окон домов. Многие разместились у родственников и знакомых. Тем, кому некуда пойти, власти предложили временное размещение в местной гостинице. С помощью спасателей МЧС жители всё равно возвращаются к своим жилищам, чтобы покормить оставшихся там кошек и собак. Передвигаются на лодках.

23:50 07.11.2019 Крестцы, Новгородская область [Цитата из ТВ-сюжета телеканала НТ]

23:55 07.11.2019 По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, 7 ноября уровни воды рек Полисть, Уверь, Пола и Мста превысили опасные отметки. В ближайшие сутки уровни воды в этих реках также будут колебаться в пределах опасного уровня.

00:12 08.11.2019 В Новгородской области, по данным «Новгородавтодора», к вечеру 7 ноября удалось ликвидировать размывы на двух участках дорог в Пестовском районе. Это участок дороги Осипово — Поселок и дорога Вышний Волочек — Бежецк — Санково — Лесное — Пестово — Гуськи. Однако фиксируются новые разрушения. Подтопленными остаются 44 участка дорог. Читайте подробнее: Новгородские дороги после ливня: уже 44 разрушенных участка

00:13 08.11.2019 На повреждённых участках дорог в Новгородской области проезд автотранспорта запрещён — как минимум до 12 ноября.

00:14 08.11.2019 Карты размывов автомобильных дорог и пути объезда на сайте «Новгородавтодора».

00:20 08.11.2019 Выездное заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций состоится сегодня, 8 ноября, в посёлке Демянск Новгородской области. Демянский район особенно пострадал от проливных дождей и паводка.

08:10 08.11.2019 Ежедневный оперативный прогноз МЧС на 8 ноября 2019 года: Прогнозируется вероятность подтоплений пониженных участков местности, приусадебных участков, автомобильных и железных дорог, низководных мостов, размыва дамб на территории Новгородской и Псковской областей, а также Костромской области.

08:13 08.11.2019 В Пермском крае из-за аномального количества осадков в зоне подтопления оказалась часть подворий. В частности, 7 ноября из-за разлива реки Олыч (приток реки Иньва) подтоплено четыре придомовых территории в Кудымкаре, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета. Уровень воды на реке Иньва (пост Кудымкар) за 30 часов увеличился на полтора метра и достиг отметки 325 см к 14:00 местного времени (12:00 мск) 7 ноября. Ученые отмечают, что это самый высокий уровень воды для осеннего периода за последние как минимум 18 лет. Из-за похолодания рост уровня воды в реке приостановился, однако 8 ноября в течение суток ожидается пик паводка. Прогнозируется повышение уровня воды в реке примерно на один метр — до четырех метров. Читайте также: В Прикамье из-за снегодождевых паводков подтоплены подворья

08:14 08.11.2019 Прокуратура Новгородской области сегодня, 8 ноября, проведет горячую линию по вопросам нарушений прав граждан вследствие произошедших подтоплений, а также ненадлежащего оказания им помощи. Звонки будут приниматься по телефону 8 (8162) 984−640 с 11:00 до 13:00.

08:15 08.11.2019 В Перми 7 ноября установлен рекорд суточной суммы осадков для ноября — 26 мм, сообщили ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета. Прежний рекорд (25 мм за сутки) продержался более 100 лет — с 1888 года. Читайте: В Перми выпало рекордное количество осадков

08:35 08.11.2019 В Перми в ночь на 8 ноября обрушилась часть строения второго этажа строящегося здания торгово-развлекательного центра, сообщает vikiperm. По данным информесурсов, вечером 7 ноября в микрорайоне Балатово был большой грохот со стороны стройплощадки. Пользователи соцсетей предположили, что произошло обрушение на площадке, где строят ТРЦ, который претендует стать крупнейшим в городе. Подмыло основание будущего торгового центра. В результате не выдержала опалубка, что привело к обрушению части перекрытий, сообщает 59.RU со ссылкой на неофициальный источник. Подробности в материале: СМИ: в Перми обрушилась часть перекрытий строящегося ТРЦ

09:08 08.11.2019 Затопленный детский сад «Светлячок» в посёлке Крестцы Новгородской области [vk.com/grkrestcy]

09:10 08.11.2019 Улица Гагарина в посёлке Крестцы Новгородской области [vk.com/grkrestcy]

09:24 08.11.2019 По данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 8:00 8 ноября, в регионе остаются подтопленными 40 населённых пунктов, 164 жилых дома, в которых проживает 360 человек, в том числе 52 ребёнка. Под водой — 629 приусадебных участка, разрушены 33 участка дорог, повреждено восемь деревянных переправ. По-прежнему нет проезда к 11 населённым пунктам. Эвакуированы 69 человек, в том числе 24 ребенка.

10:03 08.11.2019 Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в Солигалич для проверки действий местной власти по защите людей от паводка. Глава региона проверит территории подтопления, встретится с местными жителями, заслушает доклады всех оперативных служб, сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.

10:05 08.11.2019 Отметим, что в Солигаличе в результате осеннего паводка подтоплено 68 приусадебных участков и пять жилых домов.

10:06 08.11.2019 Губернатор проверит, как на месте организованы работы, как проводилась эвакуация пострадавших, как обеспечена доставка продуктов питания и медикаментов, сохранность имущества в домах, дежурство служб.

10:07 08.11.2019 В ходе поездки в Солигалич Сергей Ситников также проведет селекторное совещание со всеми районами области, которые затронул паводок. Главы муниципальных образований доложат о работе по организации помощи населению.

10:23 08.11.2019 В Новгородской области к ликвидации последствий паводка привлечены 299 человек и 109 единиц техники, в том числе 132 специалиста МЧС России. Спасатели продолжают эвакуировать жителей, доставляют продукты и лекарства тем, кто отказался от эвакуации, разбирают заторы на реках, откачивают воду из помещений, перевозят из зон затопления животных.

10:40 08.11.2019 Крестцы. Новгородская область [vk.com/grkrestcy]

10:52 08.11.2019 В посёлке Крестцы Новгородской области — административном центре Крестецкого района — от паводка пострадало более 60 жилых домов. По улицам Валдайской, Гагарина, Школьной можно передвигаться только на лодках. В соцсети «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео, на котором видно, как улица Школьная превратилась в бурлящий поток воды. «Улица Школьная. Смывает течением железные заборы», — сообщают очевидцы. Читайте подробнее: «Улица смывает течением железные заборы»: как тонут новгородские Крестцы

11:05 08.11.2019 Жители посёлка Крестцы Новгородской области уточняют паводковую обстановку в соцсетях, друг у друга. Оперативного информирования о ситуации на официальных интернет-ресурсах районных властей, в том числе в соцсетях, нет. Так, например, только от очевидцев можно узнать, что к сегодняшнему дню, 8 ноября, уровень воды на улице Гагарина в Крестцах снизился на 40 см, но добраться до жилых домов можно только в «забродах» — специальных рыбацких сапогах.

11:27 08.11.2019 В Крестецком районе Новгородской области, по данным на 9:00 8 ноября, подтоплены 184 приусадебных участка и 41 домовладение. Такие сведения опубликовала районная администрации. «В зоне бедствия оказались 95 человек», — сообщили районные власти. К 8 ноября из затопленных жилищ эвакуировали 63 человека, в том числе 12 детей — 61 человека из районного центра, двух — из деревни Усть-Волма. Сообщается, что в случае необходимости пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. В пунктах временного размещения находятся 14 человек, в том числе шесть детей, остальных приютили знакомые и родственники. Подробности в материале: Наводнение: в новгородских Крестцах эвакуировали 63 человека

11:28 08.11.2019 Крестцы. Улица Гагарина [vk.com/grkrestcy]

11:43 08.11.2019 Работы на разрушенном участке автодороги Толмачи — Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов Тверской области полностью завершены, движение транспорта здесь восстановлено. На данный момент также восстановлен проезд по автодорогам Иваново — Суково — Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино — Данильцево, Удомля — Котлован — Липно, Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — Ящины — Пуйга в Кашинском, Удомельском, Вышневолоцком городских округах. Об этом: В Тверской области восстановили размытый участок дороги Толмачи — Ломовое

12:19 08.11.2019 Отметим, что в Костромской области, в частности в Согаличе, куда отправился с инспекцией губернатор, установились морозы. Даже днем 8 ноября там — 6 градусов.

12:34 08.11.2019 В Новгородской области сегодня, 8 ноября, работает глава МЧС Евгений Зиничев, сообщают телеграм-каналы. Официального подтверждения пока нет.

12:39 08.11.2019 Жители Вологодской области продолжают жаловаться на отсутствие электричества. Некоторые остаются без света уже три дня.

12:44 08.11.2019 В Новгородской области уровень воды в реке Волхов сегодня, 8 ноября, достиг 413 см при неблагоприятной отметке 455 см. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Новгородского гидрометцентра. «8−11 ноября ожидается достижение неблагоприятной отметки», — сообщили в ведомстве. На реке Волхов расположен административный центр Новгородской области — город Великий Новгород. Подробности в материале: Уровень воды в реке Волхов в Великом Новгороде приближается к опасному

12:44 08.11.2019 Подтопление в Новгородской области. 53.mchs.gov.ru

13:12 08.11.2019 Жители Великого Новгорода вспоминают в соцсетях наводнения 1955 и 1966 годов и публикуют архивные фотоснимки.

13:15 08.11.2019 Архивное фото: наводнение на улице Посольской в Новгороде [vk.com/region53]

13:17 08.11.2019 В Демянском районе Новгородской области восстанавливают дорогу у деревни Чёрный Ручей Администрация Демянского района

13:20 08.11.2019 ГУ МЧС по Вологодской области отчиталось о восстановлении в регионе дорожного сообщения с отрезанными ранее водой от «большой земли» населёнными пунктами.

13:21 08.11.2019 Все эвакуированные в Вологодской области находятся в пунктах временного размещения. По сообщению ИА «Вологда Регион», подтопленными в регионе остаются 32 дома в дер. Дудинское, Новое, Михальцево Вологодского района.

13:42 08.11.2019 В Новгородской области на подтопленных территориях наблюдается спад уровней воды. По данным на 12:00 8 ноября, в десяти районах области остаются подтопленными 37 населённых пунктов. Это 79 жилых домов, в которых проживает 93 человека, в том числе 22 ребёнка. Под водой — 603 приусадебных участка. Разрушены 32 участка дорог и 11 деревянных мостов. К 14 населённым пунктам сейчас нет сухопутного проезда. Из зоны затопления эвакуированы 68 человек, в том числе 16 детей. Читайте подробнее: МЧС: в подтопленных новгородских районах вода пошла на спад

14:07 08.11.2019 В реке Вологда за ночь уровень воды опустился на несколько сантиметров. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, еще в 00:00 8 ноября он снизился до 11,378 метра по Балтийской системе.

14:08 08.11.2019 В Перми грохот на строительной площадке вечером 7 ноября произошел из-за демонтажа строительных лесов. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM застройщик, при начале заливки бетона сотрудники генерального подрядчика было обнаружили отклонение части строительных лесов под опалубкой, произошедшее по причине рекордного количества выпавших осадков. Читайте подробнее: В Перми из-за ливня демонтировали строительные леса на участке будущего ТРЦ

14:19 08.11.2019 Электроснабжение всех отключенных ранее из-за аварий на ЛЭП потребителей в Вологодской области восстановлено. В настоящее время продолжаются локальные работы по подключению к сети конкретных домовладений. Как сообщает NewsVo, губернатор Олег Кувшинников на заседании КЧС в правительстве области заявил, что вопросов к работе энергетиков нет: «Подключены к системе электроснабжения все критически важные объекты — котельные и водоканалы, все социально значимые объекты — детские дома, детские сады, школы, ЦРБ и ФАПы».

14:25 08.11.2019 Затопленные посёлки Вологодской области [35.mchs.gov.ru]

15:05 08.11.2019 Глава МЧС Евгений Зиничев сегодня, 8 ноября, прибыл в Демянск Новгородской области, сообщает «Новгородское областное телевидение». Министр лично оценит ликвидацию последствий ливневого паводка в одном из наиболее пострадавших от стихии районов Новгородской области. В настоящее время в Демянском районе остаются подтопленными семь населённых пунктов, включая районный центр — посёлок Демянск. В транспортной изоляции по-прежнему находятся шесть деревень, в которых живут 23 человека. Читайте также: Глава МЧС оценит последствия паводка в новгородском Демянске

15:06 08.11.2019 Затопленные посёлки Вологодской области [35.mchs.gov.ru]

15:09 08.11.2019 [Кострома, — 3 градуса, сухо, малоснежно и, как всегда в это время года, пасмурно] ИА REGNUM

15:29 08.11.2019 Сегодня, 8 ноября, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева посетила Хвойнинский район, чтобы встретиться с жителями, чьи дома и участки оказались в зоне подтопления, пишут «53 новости». По итогам общения с избирателями она предложила главам всех районов включить в комиссии по формированию перечня граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и установлению степени повреждения домов и имущества, депутатов всех уровней. Об этом: Спикер Новгородской облдумы призвала депутатов помогать землякам

15:42 08.11.2019 Губернатор Костромской области Сергей Ситников знакомится с ситуацией во время паводка, глава региона находится в Солигаличе, где введен режим ЧС, сообщает областная телерадиокомпания «Русь». Ситников проверяет, какие шаги предпринимают районные власти по защите людей от паводка — из берегов вышла река Кострома. Подробности в материале: Губернатор Костромской области проверяет эффективность борьбы с паводком

15:51 08.11.2019 В Костромской области 10 ноября ожидается вторая волна паводка, сообщает «Россия 24». Уровень воды достиг своего пика 6 ноября — 6 метров 87 сантиметров. За последние сутки вода опустилась примерно на один метр. Читайте также: В Костромской области 10 ноября ожидают вторую волну паводка

16:06 08.11.2019 Дорожные службы полностью восстановили разрушенные паводком участки дорог в Вологодской области, где остаются подтопленными три населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Вологодской области. Подробности в материале: Восстановлены разрушенные паводком дороги в Вологодской области

16:13 08.11.2019 Полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов Вологодской области. Об этом сообщил главе МЧС России Евгению Зиничеву заместитель губернатора области Антон Стрижов на заседании комиссии по ЧС в Демянском районе Новгородской области. Об этом: Восстановлено электроснабжение населенных пунктов Вологодской области

16:25 08.11.2019 Костромская область, паводок в Солигаличе. Видео пользователя VK Елены Кустовой

16:37 08.11.2019 В Вологодской области из-за размытых дорог ограничено сообщение с девятью населенными пунктами. Из-за наводнения не могут вернуться домой жители трех деревень. Читайте подробнее: Жители трех вологодских деревень не могут вернуться домой из-за наводнения

16:41 08.11.2019 Глава МЧС Евгений Зиничев назвал причины паводка в Новгородской области. Сразу сошлось несколько факторов, заявил глава министерства. Читайте подробнее: Глава МЧС назвал причины паводка в Новгородской области: и люди

17:10 08.11.2019 Власти Костромы подсчитали примерный ущерб от осеннего паводка — он составил примерно 2 млн рублей. Такие цифры звучали на совещании с участием губернатора региона Сергея Ситникова.

17:19 08.11.2019 Власти Вологды готовятся к предстоящему подъему уровня воды в реках в связи с ожидающимися в выходные потеплением и осадками. Подробности в материале: Вологда готовится к подъему воды 9 ноября

17:37 08.11.2019 «Демянский район подтапливает не первый раз, поэтому пора детально проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы», — заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в Новгородской области. По словам министра, в районах, подверженных угрозе подтопления, необходимо провести работу по расчистке русел рек, укрепить береговую линию, подготовить дренажные системы к пропуску вод. Он поручил взять на особый контроль состояние гидротехнических сооружений и принять меры по недопущению их разрушения или перелива. При необходимости — установить временные инженерные сооружения. «Да, это стоит денег, но это значительно дешевле, чем каждый год вкладываться в ликвидацию последствий подтоплений», — подчеркнул глава МЧС. Об этом: Глава МЧС о новгородском наводнении: «Не первый раз, пора делать выводы»

17:38 08.11.2019 Погодные условия могут спровоцировать таяние выпавшего снега и повторное повышение уровней воды в реках Вологодской области. Читайте подробнее: На Вологодчине сохраняется риск повторного наводнения

17:58 08.11.2019 Глава МЧС Евгений Зиничев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области поручил особое внимание обращать на информирование жителей о порядке действий в случае ухудшения обстановки и оперативнее реагировать на просьбы людей о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. «Никого без внимания не оставлять, в приоритете — пожилые люди», — подчеркнул Евгений Зиничев. Министр поручил оперативно осуществлять доставку питьевой воды, продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости в отрезанные паводком населённые пункты. Подробности в материале: Глава МЧС о пострадавших от паводка: «Никого без внимания не оставлять»

18:00 08.11.2019 Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил работу личного состава в подтопленном районе Новгородской области МЧС России

18:01 08.11.2019 Первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин сообщил главе МЧС Евгению Зиничеву, что в регионе к 8 ноября подтопленными остаются 37 населенных пунктов в десяти районах. В них проживают 93 человека, в том числе 22 ребёнка. Отсутствует проезд к 14 населённым пунктам. Из зоны ЧС эвакуированы 68 человек. Остаются отключенными от электроснабжения девять населённых пунктов в Шимском и Крестецком районах — это 105 жилых домов, социально значимых объектов в этом списке нет. Паводком разрушено 47 участков дорог, восстановлен проезд на восьми участках.

18:13 08.11.2019 В результате прохождения циклона по территориям Новгородской, Тверской и Вологодской областей в зоне подтопления оказался 101 жилой дом, в которых проживает 141 человек. Об этом сегодня, 8 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области сообщил старший оперативный дежурныйНационального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Александр Павлов. По его словам, эвакуировано 116 жителей. Подробнее: Более ста жителей трёх областей РФ оставили свои дома из-за паводка

18:22 08.11.2019 Глава МЧС Евгений Зиничев о пострадавших от паводка: «Никого без внимания не оставлять» МЧС России

18:25 08.11.2019 Паводковая обстановка в Новгородской области стабилизируется. «Наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от воды. В реках Новгородской области наблюдается снижение уровня воды», — отметил сегодня, 8 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области старший оперативный дежурный Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Александр Павлов. По его словам, в течение двух суток ожидается подъём уровня воды в реке Волхов, но без достижения критической отметки. Ранее ГУ МЧС РФ по Новгородской области сообщило о том, что уровень воды в реке Волхов сегодня, 8 ноября, достиг 413 см при неблагоприятной отметке 455 см. Подробности в материале: МЧС: паводковая обстановка в Новгородской области стабилизируется

18:30 08.11.2019 Пострадавшему от паводка населению оказывается разносторонняя помощь, в том числе и психологическая ГУ МЧС по Новгородской области

18:41 08.11.2019 По поручению главы МЧС Евгения Зиничева в Демянский район Новгородской области выедут специалисты управления Роспотребнадзора для оценки качества питьевой воды после подтопления. Демянск и другие населённые пункты района серьёзно пострадали от дождевого паводка. Об этом: Глава МЧС поручил проверить качество питьевой воды в подтопленном Демянске

19:01 08.11.2019 Прокуратура Новгородской области сегодня, 8 ноября, за два часа горячей линии собрала 24 жалобы от пострадавших в ходе дождевого паводка. Обратились жители Великого Новгорода, а также шести районов области: Боровичского, Валдайского, Крестецкого, Новгородского, Старорусского и Чудовского. «Вопросы касались отсутствия электроэнергии в отдельных населенных пунктах, нарушения транспортного сообщения, возмещения ущерба, бездействия должностных лиц органов местного самоуправления и управляющих компаний», — сообщили в прокуратуре Новгородской области. Подробности в материале: Новгородские прокуроры собрали жалобы на действия чиновников при паводке

19:10 08.11.2019 Подтопленными остаются 31 населённый пункт в 9 районах Новгородской области, подтоплено 68 жилых домов, в которых проживает 115 человек, в том числе 13 детей, 568 приусадебных участков, повреждено 35 участков дорог, 11 деревянных переправ, отсутствует проезд к 14 населённым пунктам в 7 районах ГУ МЧС по Новгородской области

19:14 08.11.2019 Администрация Демянского района Новгородской области после приезда главы МЧС Евгения Зиничева, поручившего Роспотребнадзору проверить качество питьевой воды в районе, опубликовала в социальных сетях рекомендации по проведению дезинфекции помещений после затопления водой в период паводка. «В целях профилактики инфекционной заболеваемости в период паводка необходимо провести дезинфекционные мероприятия после ухода воды из помещений и с придомовой территории», — говорится в сообщении. Также опубликованы рекомендации по дезинфекции колодцев и скважин.

19:45 08.11.2019 В посёлке Крестцы Новгородской области за день уровень воды опустился на 10 см — с 350 см до 340 см, но до нормы ещё далеко (220 см)[vk.com/krestcyadm]

20:12 08.11.2019 Помощь пострадавшим от паводка в Крестцах Новгородской области [vk.com/krestcyadm]

20:29 08.11.2019 В Великом Новгороде объявлен сбор вещей для пострадавших от паводка. «Жителям населённых пунктов Боровичского, Валдайского, Демянского, Хвойнинского, Маловишерского, Крестецкого, Марёвского, Парфинского, Старорусского и Новгородского районов из-за подтопления требуется помощь. Людям, попавшим в беду, нужны продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло, а также теплая одежда, обувь, бутилированная вода, одеяла, подушки, матрасы, постельное бельё», — сообщили организаторы акции. Сбор вещей и продовольствия для нуждающихся будет организован 9 и 10 ноября в отделах-центрах по работе с населением по месту жительства. Их адреса указаны на сайте администрации Великого Новгорода.

20:41 08.11.2019 Демянск, Новгородская область [Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области]

20:53 08.11.2019 В Новгородской области, по данным на вечер 8 ноября, остаются подтопленными 36 участков дорог в 12 районах. За прошедшие сутки дорожникам удалось ликвидировать разрушения на семи участках дорог. Это участок дороги Первомайское — Хотоли (Крестецкий район), Ярынья — Ламерье (Крестецкий район), Молвотицы — Мамоновщина (Маревский район), Неболчи — Устье — Водогон — Заполье — Петровское — граница Ленинградской области (Любытинский район), Топорок — Теребляны-2 (Окуловский район), Шимск — Старая Русса — Локня — Великий Луки — Гостеж (Старорусский район) и Уторгош — Передольская (Шимский район). Подробности в материале: В Новгородской области остаются подтопленными 36 участков дорог

20:58 08.11.2019 В Вологодской области постепенно стабилизируется ситуация на дорогах. В пик паводка в зону затопления попало 11 региональных и 13 муниципальных дорог, по некоторым из которых проезд был невозможен. На сегодняшний день не завершено восстановление шести проблемных участков — работы на них могут быть продолжены только после спада воды. По этой причине до сих пор ограничено сообщение с некоторыми населёнными пунктами региона, но власти уверяют, что их жители полностью обеспечены питьевой водой и продовольствием.

20:59 08.11.2019

21:30 08.11.2019 В Новгородской области нет электроснабжения в семи сёлах и деревнях в трёх районах — Маловишерском, Окуловском и Шимском. В зоне отключения — 315 домов, в которых проживает 340 человек, в том числе четверо детей. Читайте подробнее: В трёх районах Новгородской области у 340 человек нет электричества

21:38 08.11.2019 «Исключительный урожай был! Такая картошка! Всё пропало», — жители Демянска рассказали главе МЧС Евгению Зиничеву о погибших запасах на зиму в ходе его сегодняшней поездки в Новгородскую область.

21:57 08.11.2019 Газета «Новгородские ведомости» рассказывает, как глава МЧС России Евгений Зиничев пообщался с жильцами подтопленных домов в Демянске Новгородской области: «Люди рассказали, что о наступлении воды спасатели оповестили всех ночью, стучали в окна, объявляли о приходе стихии через громкоговорители, использовали сирену. По словам жителей, в домах пострадали вещи, мебель, бытовая техника, напольное покрытие, урожай — картофель, заготовки других овощей. Где-то вода поднялась до уровня окон, где-то — остановилась в подвале».

22:00 08.11.2019 Самый высокий уровень воды в Демянске был зафиксирован на улицах Черняховского и Буденного. «Еще вчера уровень воды на них был такой, что по улицам можно было передвигаться только на лодке. Сегодня вода спала, однако к некоторым домам можно подойти лишь в резиновых сапогах», — пишут «Новгородские ведомости».

22:17 08.11.2019 Глава МЧС Евгений Зиничев общается с жителями Демянска [Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области]

22:37 08.11.2019 В Костромской области остаются подтопленными два низководных моста (у населённого пункта Дятлово в Солигаличском районе и у населённого пункта Панкратово, Чухломской район), участок дороги (Пыщугский район, у деревни Михайловица), а также 128 приусадебных участков и пять жилых домов в Солигаличе, селе Боговарово Октябрьского района, в Павино Павинского района и в населённом пункте Якшанга Поназыревского района. Наиболее серьёзной ситуация остаётся в Солигаличе, где подтоплены 68 участков и пять жилых домов.

22:53 08.11.2019 В Новгородской области, по данным на 22:00 8 ноября, произошёл спад уровней воды. «На территории 16 населённых пунктов Демянского, Крестецкого, Боровичского, Маловишерского, Волотовского и Любытинского районов освободились от воды 97 жилых домов, в которых живут 291 человек, а также 61 приусадебный участок и 14 участков дорог», — отметили в ГУ МЧС России по Новгородской области. Подтопленными остаются 34 населенных пункта в десяти районах Новгородской области. Это ещё 69 жилых домов, в которых проживают 119 человек, а также 623 приусадебных участка. В регионе повреждено 28 участков дорог, 11 деревянных мостов, нет проезда к 13 сёлам и деревням в шести районах. Об этом: Стихия отступает: 97 домов в Новгородской области освободились от воды

23:05 08.11.2019 Работы по ликвидации последствий паводка в Солигаличе продолжаются ГУ МЧС России по Костромской области

23:06 08.11.2019 Работы по ликвидации последствий паводка в Солигаличе ГУ МЧС России по Костромской области

23:07 08.11.2019 ГУ МЧС России по Костромской области

23:46 08.11.2019 Управление Роспотребнадзора по Новгородской области в связи с ЧС в регионе опубликовало памятку по профилактике кишечных инфекций в зоне подтопления. По данным ведомства, необходимо соблюдать следующее: [[[list-3]]]

23:54 08.11.2019 В Новгородской области на территориях районов, пострадавших от паводка, состояние инфекционной заболеваемости находится в пределах среднемноголетних значений: роста заболеваемости, в том числе острыми кишечными инфекциями и острыми респираторными заболеваниями, не зарегистрировано. Подробности в материале: Новгородский Роспотребнадзор: вспышек инфекций в зоне подтопления нет

00:13 «На севере Европейской территории всю неделю хозяйничали циклоны и за первую неделю ноября местами выпало больше месячной нормы осадков. Это вызвало дождевые паводки и, как следствие, подтоплены дороги, жилые дома и приусадебные участки во многих районах», — сообщает Гидрометцентр России. По прогнозу синоптиков, уже с 9 ноября атмосферные фронты на северо-запад РФ принесут облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие осадки, ночью снег, днем преимущественно в виде дождя. «Температура воздуха ночью −1…+5, днем +4…+8, в Новгородской и Псковской областях теплее, до +15. Ситуация с затоплениями постепенно стабилизируется, уровень рек начнет понижаться», — сообщает Гидрометцентр России.

00:20 В Новгородской области размыло ещё одну дорогу — до посёлка Боровёнка Окуловского района [ГОКУ «Новгородавтодор»]

00:26 В Солигаличе Костромской области паводковыми водами подтопило детский сад №1 — его работу приостановили. Как пишет «Российская газета», в учреждении под воду ушли кухня и котельная. На месте выяснилось, что такая ситуация происходит с детсадом практически каждый год в периоды повышения уровня воды. Губернатор региона Сергей Ситников пообещал построить новый детсад взамен затопленного.

02:05 ГУ МЧС России по Новгородской области

07:31 Жители Великого Новгорода с утра 9 ноября публикуют в социальных сетях фото набережных реки Волхов в черте города, на которых виден подъём уровня воды в реке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Воды прибыло за ночь», — пишут горожане. На фото видны подтопленные набережные в районе Торговой стороны города — так называемые нижние набережные, подходящие почти вплотную к реке — их порой подтапливает и в весенний паводок. Читайте также: «Воды прибыло за ночь»: в Великом Новгороде опасаются разлива Волхова

07:33 Набережные реки Волхов в Великом Новгороде [vk.com/region53]

07:47 В Великом Новгороде в выходные, 9 и 10 ноября, проведут сбор помощи для жителей районов, пострадавших от дождевого паводка. «Людям, попавшим в беду, нужны продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло, а также теплая одежда, обувь, бутилированная вода, одеяла, подушки, матрасы, постельное бельё», — отметили организаторы акции. Подробности в материале: В Великом Новгороде объявили сбор помощи пострадавшим от паводка

08:36 Вот такие тепловые пушки просушивают подтопленные дома в Демянске после схода воды [Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области]

08:48 В Валдайском районе Новгородской области от паводка серьёзней всего пострадали Яжелбицы. «Виной сильного паводка (уже второго за этот год) местные жители считают недостаточную расчистку русла реки Поломять. В результате речка выходит из берегов и затапливает ближайшие дома и участки», — пишет газета «Валдай».

09:01 Из ежедневного оперативного прогноза МЧС России на 9 ноября 2019 года: «Прогнозируется вероятность подтоплений пониженных участков местности, приусадебных участков, автомобильных и железных дорог, низководных мостов, размыва дамб на территории одного субъекта Северо-Западного (Новгородская область) и одного субъекта Центрального (Костромская область) федеральных округов».

12:04 Паводок в Крестцах. Новгородская область [vk.com/krestcyadm]

12:41 Новгородская область обратится в правительство РФ с просьбой оказать помощь в расчистке русел рек — они находятся в федеральной собственности и вопрос надо решать на этом уровне. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посетивший Крестецкий район. По его словам, вопрос расчистки русел рек он уже обсудил с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко. Подробности в материале: Новгородская область попросит федеральной помощи в расчистке русел рек

12:42 По данным на утро 9 ноября в Новгородской области подтопленными остаются 35 населённых пунктов в десяти районах: в воде ещё 69 жилых домов, в которых проживает 119 человек, в том числе 13 детей, и 623 приусадебных участка. Повреждено 28 участков дорог, 11 деревянных переправ, отсутствует проезд к 13 населённым пунктам в шести районах.

12:46 За сутки в Новгородской области произошёл спад уровней воды. В 16 населённых пунктов вода ушло из 97 домов, в которых проживает 291 человек, в том числе 39 детей, освободились от воды 61 приусадебный участок и 14 участков дорог. В двух районах — Боровичском и Маловишерском — подтопленных территорий населённых пунктов нет.

12:53 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил подтопленные Крестцы [Пресс-центр правительства Новгородской области]

13:41 Комиссии по оценке ущерба от паводка начнут работу в подтопленных районах Новгородской области с 11 ноября. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил губернатор региона Андрей Никитин в Крестцах Новгородской области. Помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате паводка, будет оказана из средств областного и районных бюджетов. «Компенсации тем, кто здесь живет, предоставим за потерянный урожай, за дрова, за какие-то вещи, связанные с домами. Сейчас комиссии все будут смотреть. Опыт у нас такой есть — ЧС в области не первая», — отметил Андрей Никитин. Читайте также: Ущерб от новгородского наводнения начнут подсчитывать с 11 ноября

13:53 По данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 12:00 сегодняшнего дня, 9 ноября, в регионе остаются подтопленными 35 населённых пунктов в десяти районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Вода отступает!» — заявили в ведомстве. Подтопленных домов уже значительно меньше, чем сутки назад — это 28 жилых построек, в которых проживают 68 человек. Под водой остаются более 600 приусадебных участков (622). Из-за размытых паводком или разрушенных дорог и переправ нет проезда к 13 населённым пунктам в шести районах. Всего остаются повреждёнными 21 участок дорог и десять деревянных мостов. Читайте также: «Вода отступает!»: МЧС о паводке в Новгородской области

14:55 Между тем на озере Ильмень в деревне Войцы (Новгородский район) 10 — 11 ноября ожидается достижение неблагоприятной отметки, предупреждает сегодня, 9 ноября, ГУ МЧС России по Новгородской области. К 8:00 9 ноября уровень воды в озере в этом месте составил 510 см над нулем поста, при неблагоприятной отметке в 530 см.

15:07 В посёлке Крестцы Новгородской области, где сегодня, 9 ноября, побывал губернатор региона Андрей Никитин, в зоне бедствия в связи с паводком оказались 95 человек, в том числе 12 детей. Эвакуированы 63 человека, в том числе 12 детей (61 — из самого посёлка Крестцы, два — из деревни Усть-Волма). В пункте временного размещения, организованном в мотеле «Бумер», к вечеру 8 ноября оставались 11 человек, в том числе четыре ребёнка. Остальных приютили знакомые и родственники.

15:09 Крестцы — административный центр Крестецкого района Новгородской области. Практически ежегодно в весеннее половодье река Холова выходит из берегов, затапливая прибрежные улицы. Серьёзное наводнение в Крестцах переживали весной 2013 года. Об этом: Паводок в Новгородской области: Жители посёлка Крестцы достали лодки

15:12 Весной 2018 года в Крестцах также было подтоплено более 30 подворий. Читайте об этом: Вода прибывает: в новгородских Крестцах удвоилось число подтопленных дворов

15:13 Но такого подъёма воды, как в 2019 году, да ещё в ноябре, не помнят даже старожилы. Подобной ситуации не было ни в Крестецком, ни в Валдайском, ни в Демянском районах, наиболее пострадавших в ходе нынешнего наводнения.

15:20 Спасатели доставляют пострадавшим от паводка продовольствие и лекарства ГУ МЧС России по Новгородской области