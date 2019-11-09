Опять «большая вода»: регионы РФ тонут после ливней — трансляция
В Новгородской области, где с 27 октября всё ещё до конца не ликвидированы последствия урагана (скорость ветра достигала 30 метров в секунду), подтопило жилые дома и дороги в девяти районах. Ещё в двух районах области — Новгородском и Шимском — устраняют последствия снегопада, который прошёл здесь в ночь на 6 ноября.
Подробности: Наводнение и снегопад: часть Новгородской области в воде, часть — без света
Новые аварии на электросетях произошли в Новгородской области в ночь на 6 ноября из-за обильного выпадения мокрого снега и налипания его на провода. Главное управление МЧС России по Новгородской области с 2 часов ночи 6 ноября действует в режиме чрезвычайной ситуации.
Обстановку в регионе осложняют непрекращающиеся дожди: из-за высокого уровня воды оказались подтоплены ряд энергообъектов в Крестецком и Валдайском районах. В целях обеспечения безопасности людейвынужденно обесточили трансформаторную подстанцию в деревне Новое Рахино в Крестецком районе. В деревне Ярынья Крестецкого района прервано электроснабжение из-за вышедшей из берегов реки. В Валдайском районе отключен подтопленный пункт трансформаторного питания в деревне Поломять. Под угрозой подтопления находятся ещё несколько трансформаторных подстанций в Валдайском и Окуловском районах.
В Новгородской области, помимо подтопленных приусадебных участков и придворовых территорий, зафиксированы подтопления на 25 участках автомобильных дорог. Полностью прекращено движение на 16 из них.
После аномальных снегопадов и дождей в 13 районах Вологодской области введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С 4 по 6 ноября практически во всех районах Вологодской области выпала месячная норма осадков. В Устюженском, Бабаевском и Сокольском районах этот показатель превышен в 1,5 раза. Самая сложная ситуация — в Вологде и Вологодском районе, где сезонная норма превышена почти в 2,5 раза, некоторые реки вышли из берегов. Из трёх подтопленных населенных эвакуированы 45 человек, в том числе девять детей.
«Режим чрезвычайной ситуации введён для объединения усилий органов власти и силовых структур, чтобы ликвидировать последствия подтоплений. Вода уже спадает, и есть надежда, что мы справимся в кратчайшие сроки», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Игорь Верходанов.
Об этом: В Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Демянском районе Новгородской области на размытой паводком дороге попала в кювет машина съёмочной бригады программы «Вести. Великий Новгород». Журналисты снимали сюжет о ликвидации последствий проливных дождей.
В Вологде подтоплен участок Северной железной дороги, из-за размытия автомобильных дорог и мостов отрезано три населенных пункта в Шекснинском и один — в Устюженском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из-за поваленных деревьев на дорогах Вытегорского, Нюксенского и Тарногского районов отмечаются задержки графиков движения пригородных автобусов.
В Псковской области сильные дожди размыли грунтовую дорогу в Дедовичском районе, ограничив транспортную доступность шести населённых пунктов. Аварийная ситуация произошла на дороге Шапинка — Мухарево, у которой разрушилось земляное полотно. Ремонтные работы власти обещали провести сегодня, 6 ноября.
Читайте также: Ливни размыли дороги к шести населённым пунктам Псковской области
В Великом Новгороде в течение двух дней — 4−5 ноября — выпало около 77 мм осадков, что составляет 116% от месячной нормы. Муниципальное предприятие «Новгородский водоканал» едва справляется с проблемной ливнёвкой.
Подробности: Потоп в Великом Новгороде: за два дня выпала месячная норма осадков
В Вологде уровень воды в реке Вологда приблизился к отметке затопления прибрежных улиц города. Прогноз на ближайшие сутки следующий: рост уровней воды сохранится, но если в юго-западных и центральных районах интенсивность осадков снизится, то в восточных районах, напротив, увеличится. Подъём уровня воды в реке остановится 8−9 ноября за счёт понижения температуры на всей области до — 9, а местами до — 16 градусов в ночное время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уровень воды в реках Пола и Уверь в Новгородской области повышается до опасных значений. Ожидается, что вода прибудет в течение суток.
Подробности: Новгородские реки выходят из берегов после ливней
В поселке Некрасовское Ярославской области дожди размыли дамбу моста, который только что прошел капремонт.
В Ярославской области в Пошехонском районе затопило участок дороги Зинкино-Патрино. На участках автомобильных дорог, подверженных подтоплению, организовано круглосуточное дежурство. ГКУ «Ярдорслужба» и АО «Ярдормост» проводят мониторинг паводковой ситуации и обследование автомобильных дорог.
Читайте об этом: В Ярославской области паводок затопил дорогу
В населённых пунктах Новгородской области, пострадавших от сильных дождей, организуется доставка питания для жителей, а также оборудования, необходимого для просушки домов. Региональное управление Роспотребнадзора организует мониторинг состояния питьевого водоснабжения в зоне чрезвычайной ситуации.
Подробности в материале: Пострадавшим от наводнения новгородцам доставят питание и воду
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подчеркнул, что хуже всего дела обстоят в Вологде и Вологодском районе. Сезонная норма осадков превышена почти в 2,5 раза.
В Вологодской области для пресечения фактов мародерства и вандализма покинутые жителями дома взяты под усиленную охрану сотрудниками полиции и Росгвардии. Из трёх подтопленных населённых пунктов эвакуированы 45 человек, в том числе девять детей.
По поручению губернатора региона Олега Кувшинникова в режиме постоянной готовности находится вертолёт санитарной авиации, который в случае необходимости готов вылететь в любую точку области для эвакуации людей.
«Наша задача — обеспечить всем необходимым тех, кому пришлось покинуть свой дом, наладить транспортное сообщение между населенными пунктами, восстановить электроснабжение в районах», — отметил Кувшинников.
«Сил и средств для ликвидации последствий хватает. Пострадавшие, после оценки ущерба их имуществу, получат компенсацию», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Игорь Верходанов.
По его словам, оценку ущерба будут проводить специальные комиссии, которые организуют в районах. Они установят степень повреждения домов и другого имущества жителей, а также сформируют списки для адресной помощи пострадавшим.
В Вологодской области режим ЧС объявлен в 13 муниципалитетах в связи с снегопадами и ливнями, выпавшими в регионе с 4 по 6 ноября. Энергоснабжение нарушено в 586 населённых пунктах.
Читайте подробнее: Снегопад оставил без света 586 населённых пунктов в Вологодской области
«Сейчас восстановлено электроснабжение в 339 населённых пунктах, в которых проживает свыше 18 тысяч человек. Аварийные бригады энергетиков продолжают работу по устранению последствий ЧП и подключению потребителей. По-прежнему остаются подтопленными 25 населённых пунктов в Череповецком районе, по три в Вологодском и Грязовецком районах. До конца дня прогнозируется дальнейшее повышение, а затем — стабилизация уровней воды в реках Вологда, Сухона, Тошня, Лежа и Молога», — написал на своей странице в соцсети ВКонтакте Олег Кувшинников.
Отметим, что предупреждение о сильном дожде МЧС разослало и в Московском регионе.
В Вологодской области люди жалуются, что с рядом населенных пунктов нет связи. Люди без электричества.
На официальном сайте «Новгородавтодора» опубликованы карты размывов дорог области и пути объезда.
Сейчас, по информации «Новгородавтодора», удалось ликвидировать размывы на семи участках дорог. Подтопленными остаются 32. На всех аварийных объектах выставлены предупреждающие знаки. К шести населённым пунктам Новгородской области дороги нет — они в транспортной изоляции.
В Пскове из-за сильных дождей, которые зарядили в регионе с 3 ноября, разлилась река Пскова — приток реки Великой. Ранее горожане беспокоились, что Пскова обмелела.
В Псковской области ночью 7 ноября ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных значений в реке Шелонь в районе города Порхов.
Об этом: В Псковской области ожидают опасного подъёма воды в реке Шелонь
В посёлке Крестцы Новгородской области уровень воды в реке Холова превысил опасную отметку в 320 см ещё утром сегодняшнего дня, 6 ноября: к 8 утра вода в реке поднялась до 340 см.
«Погода продолжает преподносить «сюрпризы». В результате сильных ливней подтоплены территории 9 районов. Из-за налипания мокрого снега жители 7 районов остались без света. Сегодня подписал Указ о введении на территории региона режима ЧС. Во всех пострадавших районах работают сотрудники МЧС, администраций, дорожных и коммунальных служб. Продолжаются восстановительные работы (где это возможно). Где невозможно — работы начнутся сразу после спада воды. Главная задача на ближайшие дни, помимо непосредственно ликвидации последствий стихии, оказать всю необходимую помощь людям. Помочь с просушкой домов, обеспечить подвоз продуктов… Такие поручения уже даны», — сообщил в соцсетях губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По данным центра ФОБОС, 5 ноября регионы Северо-Запада России побили рекорды по выпадению осадков. Новые рекорды установлены в Пскове (38 мм осадков, побит рекорд 2013 года — 31 мм), в Старой Руссе Новгородской области (51 мм, предыдущий рекорд был в 2005 году — 27 мм), в Бологом Тверской области (46 мм, предыдущий рекорд — 24 мм — был установлен в 2012 году) и в Пушкинских Горах (48 мм осадков, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1992 году — 31 мм). В Вологде побит рекорд 1938 года (28 мм), — здесь выпало 38 мм осадков. В Череповце побит рекорд 1977 года — 35 мм осадков.
В Вологодской области высота снежного покрова местами превысилат 40 см (Тотьма — 43 см, Нюксеница — 41 см), в карельском Пудоже 22 см. Ленинградскую область засыпало снегом на 15−17 см в южных и восточных районах.
В Новгородской области уже в 11 районах зафиксированы подтопления жилых домов после обильных проливных дождей. Это 142 дома в 41 населённом пункте. В них живут 283 человека, в том числе 49 детей. По данным ГУ МЧС России по региону, 52 человека уже эвакуированы.
Об этом: Из подтопленных новгородских деревень эвакуировали 52 человека
Новгородцы в социальных сетях сообщают о затопленных дачных участках в окрестностях Великого Новгорода. «Погибнут все озимые посадки, кусты, клубника», — сокрушаются горожане.
В результате сильных осадков в Костромской области подтоплены два моста — через реки Вига и Кострома.
Читайте об этом: В Костромской области борются с последствиями осенних паводков
В Вологде опасаются затопления прибрежных улиц.
Залит участок Северной железной дороги в Вологде.
Прокуратура Новгородской области 8 ноября проведёт горячую линию для жителей, пострадавших от паводка.
«В ходе проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка органам и учреждениям, уполномоченным на проведение работ по ликвидации последствий стихии», — пояснили в ведомстве.
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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии, пока бойцы не привлекались к охране покинутого населением жилого фонда.
Серьёзней всего пострадал от паводка Демянский район Новгородской области, где за несколько дней выпало более месячной нормы осадков.
«У домов в Демянске текут настоящие реки — попасть внутрь можно только через окна. Большинство жителей перебрались к родственникам. Тех, кто предпочел остаться, спасатели готовы вывезти в пункты временного размещения — в школу и гостиницу. Но большинство жителей не соглашаются покидать свои дома», — сообщает корреспондент Максим Петров в программе «Вести. Великий Новгород».
Автомобиль со съёмочной группой унесло в кювет на размытой дороге в Демянском районе — выбраться журналистам помогли спасатели МЧС.
«Новгородское областное телевидение» 6 ноября показало репортаж из Парфинского района, где больше всего от паводка пострадал районный центр — посёлок Парфино. В нём вода залила все квартиры на первом этаже в многоквартирном доме по улице Карла Маркса, 59. В районе также оказались в транспортной изоляции четыре населённых пункта — деревни Росино, Большое и Малое Степаново, Городок. Вода понемногу отступает, но пока проехать к ним можно только на внедорожнике.
Река Пола в Парфинском районе вышла из берегов, и уровень воды в ней продолжает подниматься.
В ночь на 7 ноября в Вологде ожидается до 9 градусов мороза.
Для жителей Вологодской области работает горячая линия департамента дорожного хозяйства
МЧС России предупреждает: 7 ноября существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем на территории трёх субъектов РФ: в Новгородской, Костромской области и Ярославской областях.
В Вологодской области из-за наводнения режим ЧС введен в 13 районах. Самая сложная ситуация в Вологде и Вологодском районе. Из зон подтопления были эвакуированы десятки людей.
Читайте также: В 13 районах Вологодчины ввели режим ЧС из-за наводнения
Наводнение оставило без электричества 586 населенных пунктов Вологодской области
«Новгородавтодор» закрыл для движения автотранспорта размытые паводком участки дорог в шести районах Новгородской области. Речь идёт о разрушенных в результате обильных осадков дорогах регионального и межмуниципального значения в Валдайском, Любытинском, Окуловском, Парфинском, Пестовском и Шимском районах.
Движение транспортных средств прекращается до 12 ноября.
Читайте подробнее: В Новгородской области закрыли для движения участки шести размытых дорог
В Новгородской области, по данным на 22:00 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона. В зоне подтопления уже 150 домов в 47 населённых пунктах. Подтоплены территории 654 приусадебных участков, 30 участков дорог. Повреждены восемь деревянных переправ. По данным ГУ МЧС России по региону, из подтопленных домов эвакуированы 70 человек.
Читайте также: Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт
Более 100 обращений поступило в череповецкий «Водоканал» за сутки — в городе затоплены улицы и подвалы жилых домов.
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Ливни сделали критической ситуацию в новгородской гимназии «Исток», неотремонтированная кровля которой пострадала в результате урагана 27 октября. Подрядчики не успели завершить ремонтные работы — их вновь нарушили обильные дожди. К ранее установленным срокам — 30 ноября — с окончанием ремонтных работ в гимназии могут не успеть. Гимназистов приютили соседние школы, им приходится учиться во вторую смену.
Подробности: Новгородская гимназия стала жертвой урагана и разгильдяйства
В Вологодском районе Вологодской области из-за подтопления без прямого дорожного сообщения остался ряд населённых пунктов. Это деревня Дудинское Майского сельского поселения, деревня Шеломово Старосельского сельского поселения и территория коттеджных участков «Сосновый берег», сообщает vologdaregion.ru. Эвакуированы 17 человек. Все они отказались останавливаться в пунктах временного размещения, размещены у родственников.
В Вологодской области к вечеру 6 ноября энергетики восстановили электроснабжение в 339 населённых пунктах, в которых проживает свыше 18 тыс. человек, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Олег Кувшинников.
В Вологодской области по-прежнему остаются подтопленными 25 населённых пунктов в Череповецком районе, по три — в Вологодском и Грязовецком районах, сообщил Кувшинников.
В Новгородской области ранее уже объявлялась чрезвычайная ситуация после затяжных ливневых дождей — в июле 2017 года. Тогда в регионе вышедшие из берегов реки разрушили участки более 20 дорог, десятки населённых пунктов оказались подтопленными или в транспортной изоляции. Ущерб составил 638 млн рублей, из которых почти 467 млн рублей пришлось на наиболее пострадавший от паводка Любытинский район. Тогда новгородские власти заявляли, что подобных подтоплений не было 50 лет.
Жители пострадавших от паводка населённых пунктов Новгородской области в социальных сетях пытаются понять, почему их сёла и деревни настигла стихия.
«Кстечки и Ермошкино за осень топит уже пятый раз. Пока русло реки Полометь не прочистят, так и будем тонуть», — сообщается в группе «Валдай и Валдайский район» в соцсети «ВКонтакте».
В Демянском районе Новгородской области произошло обрушение дороги Демянск — Яжелбицы. Для автомобилистов организован объезд по дороге Заозерье — Большие Луки.
В Новгородской области число повреждённых дождевым паводком участков автомобильных дорог выросло до 35. На сайте «Новгородавтодора» обновлена карта размытых дорог, в ряде случаев указаны пути объезда.
Руководством «Новгородавтодора» выпущен ряд приказов о прекращении движения транспортных средств на разрушенных дорогах. Это уже более 20 участков дорог в Валдайском, Демянском, Крестецком, Маловишерском, Маревском, Любытинском, Пестовском, Старорусском и Шимском районах Новгородской области. Движение на них прекращается до 12 ноября.
Об этом: Карта повреждённых паводком новгородских дорог ширится: уже 35 участков
Карты размывов автомобильных дорог и пути объездов на сайте «Новгородавтодора».
Участки нескольких автомобильных дорог в Тверской области оказались размыты проливными дождями.
В настоящее время работы ведутся на следующих участках дорог: Толмачи — Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов, Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — Ящины — Пуйга, М10 — Гирино в Вышневолоцком городском округе, на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское — Пронино и Сандово — Любегощи — Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна в Весьегонском муниципальном округе.
Восстановлен проезд по участкам на автодорогах Иваново — Суково — Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино — Данильцево и Удомля — Котлован — Липно в Кашинском и Удомельском городских округах.
Читайте подробнее: В Тверской области проливные дожди размыли несколько дорог
На Курилах объявлено штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных условиях жителей Сахалинской области предупредило региональное ГУ МЧС.
«8 ноября на территории Северо-Курильского района прогнозируются сильные осадки (15−49 мм) и усиление ветра до 22−27 м/с», — сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Подробности в материале: Жителей Курил предупредили об ураганном ветре и осадках
Подтопления зарегистрированы в 43 населенных пунктах Новгородской области, к нескольким из них нет доступа.
Подробности в материале: Подтоплены 11 районов Новгородской области
Ход восстановительных работ на дорогах в Вышневолоцком городском округе Тверской области 7 ноября проинспектирует губернатор Игорь Руденя. Глава региона взял под личный контроль устранение последствий ливней на дорогах области.
Об этом: Восстановление тверских дорог проконтролирует губернатор Руденя
Помимо наводнения, в регионе всё ещё идут восстановительные работы на электросетях. К утру 7 ноября оставались без электроснабжения 71 населённый пункт в пяти районах. В зоне отключения — 562 дома, в которых проживает 1151 человек, в том числе 105 детей, социально значимых объектов нет.
Читайте подробнее: В половине районов Новгородской области — вода, в пяти районах нет света
В Новгородской области продолжается ликвидация аварийных ситуаций на электросетях, которые произошли в ночь на 6 ноября из-за выпадения мокрого снега и налипания его на провода.
Читайте также: Без электричества в Новгородской области остаются более тысячи жителей
Энергоснабжение 141 населенного пункта в страдающей от наводнения Вологодской области пока не восстановлено. Об этом губернатор региона Олег Кувшинников написал 7 ноября на своей странице «ВКонтакте», подчеркнув, что аварийно-восстановительные работы идут в круглосуточном режиме.
Читайте подробнее: В Вологодской области без электричества остается 141 населенный пункт
Администрация Демянского района Новгородской области, наиболее пострадавшего от дождевого паводка, совместно с районной прокуратурой проведёт приём граждан по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Приём состоится 11 ноября с 10:00 в здании районной администрации (посёлок Демянск, улица Ленина, дом 7). Напомним, что 8 ноября все пострадавшие от подтоплений жители региона также могут обратиться на «горячую линию» областной прокуратуры.
Как сообщили в «Новгородавтодоре», за прошедшую ночь дорожникам удалось ликвидировать три размыва на участках дорог Шишково — Намещи(Демянский район), Устюжна — Валдай (Пестовский район) и Охона — Заюлино — Муравьёво — Сахино (Пестовский район). Но были зафиксированы и новые разрушения. Всего в настоящее время подтопленным остается 41 участок дорог в Новгородской области.
В Новгородской области на пяти участках автомобильных дорог, повреждённых паводком, установлены предупреждающие знаки, движение транспортных средств не приостановлено. Это участки:
На остальных участках вводится прекращение движения на период понижения уровня воды.
«Всего в настоящее время подтопленным остается 41 участок дорог», — сообщили в «Новгородавтодоре». Это дороги в Валдайском, Демянском, Крестецком, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Любытинском, Окуловском, Парфинском, Пестовском, Старорусском и Шимском районах.
Читайте подробнее: В Новгородской области после ливней подтоплено более 40 участков дорог
В пострадавших от ливневого паводка районах Новгородской области спасатели работают круглосуточно. Они помогают с эвакуацией, доставкой продуктов, вещей, медикаментов, разбирают засоры на пути водных потоков.
К ликвидации последствий паводка от территориальной подсистемы РСЧС Новгородской области привлечено почти 200 человек и порядка 70 единиц техники.
Оперативная группа с участием сотрудников ГУ МЧС и водоканала будет создана в Тверской области для ликвидации последствий ливней. Поручение дал губернатор Игорь Руденя в ходе визита в Вышневолоцкий городской округ 7 ноября. Оперативной группе предстоит обследовать территорию, определить обстоятельства накопления воды, которое привело к повреждению автодороги.
Подробности в материале: Восстановлением дорог в Тверской области займётся оперативная группа
В Вологодской области в зоне подтопления остаются жилые дома в четырех населенных пунктах двух районов. В зоне отключения от электроэнергии оказались два других муниципальных района. Идут работы по ликвидации последствий ЧС.
Об этом: На Вологодчине четыре района подтоплены, два — без электричества
Очередное заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями состоится в правительстве Новгородской области сегодня, 7 ноября, в 18:00. Среди вопросов повестки дня — меры по восстановлению дорог, энергоснабжения, а также ситуация с обеспечением населения качественной питьевой водой и меры помощи пострадавшим.
По данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 12:00 7 ноября, ситуация с подтоплениями в регионе остаётся неизменной: под водой 654 приусадебных участка, подтоплены 150 жилых домов в 11 районах области. Подтопления зарегистрированы в 42 населённых пунктах. В зоне бедствия проживают 295 человек.
К полудню в регионе оставались размытыми 30 участков дорог, повреждено восемь мостов. По-прежнему нет сухопутного проезда к шести сёлам и деревням.
В Новгородской области карельские энергетики спасли водителя «Нивы», который пять часов просидел на крыше затонувшего автомобиля в лесу, под проливным дождём. Слетевший в русло реки автомобиль «Нива» энергетики обнаружили при осмотре линии электропередачи.
«Водитель находился на крыше и не мог добраться до берега. Мастер Сортавальского района электрических сетей Владимир Разумов через диспетчера моментально вызвал МЧС, энергетики дождались прибытия бригады и помогли спасти человека», — сообщили в карельском филиале «Россети Северо-Запад».
Об этом: В новгородском лесу мужчина пять часов провёл на крыше затопленной «Нивы»
В связи с возникновением в Костромской области опасных для населения паводковых явлений, Главное управление МЧС России по Костромской области просит жителей региона ознакомиться с данной информацией:
При угрозе затопления обязательно:
После спада воды обязательно:
Восстановить участки дорог, повреждённые паводком, в недельный срок поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
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Гидрологическая обстановка в г. Солигалич Костромской области ухудшается. В результате подъема уровня воды в р. Костроме, на сегодня, 7 ноября 2019 года, здесь оказались подтопленными 68 приусадебных участков и 5 жилых домов, сообщает главное управление МЧС по региону.
Проведены подворовые обходы силами администрации района и Солигаличским пожарно-спасательным гарнизоном. Проводится ежечасный мониторинг гидрологической обстановки, дежурят спасатели ПСС Костромской области и пожарные. Обходные пути есть.
Движение на размытой ливнями грунтовой дороге Шапинка — Мухарево в Дедовичском районе Псковской области восстановили в течение суток. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщил, что к аварийно-восстановительным работам на этой грунтовке дорожники приступят после того, как вода полностью спадёт. Дожди подтопили и ряд других дорог в районах Псковской области, но к ограничениям движения на них это не привело.
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Вологодские метеорологи увеличили количество наблюдений за уровнем воды в реках — в некоторых местах он достиг критических значений.
Читайте подробнее: Уровень в реке Вологде достиг критических отметок — синоптики
Сотрудниками инспекторского участка г. Пошехонье (Ярославская область) проведено очередное профилактическое патрулирование вверх по реке Согоже до дер. Петрино.
С жителями прибрежной зоны проведены профилактические беседы по правилам безопасного поведения на воде. Распространены памятные листовки.
В Волгоградской области отключёнными от электроэнергии остаются два муниципальных района (Никольский, Кичменгско Городецкий). Это 12 населенных пунктов, 117 домов, 300 человек, в том числе 113 детей (в зоне отключения социально-значимых объектов нет). Для восстановления электроснабжения задействовано 64 бригады, 175 человек, 67 ед. техники.
Подтоплены дома в четырёх населенных пунктах Вологодского и Грязовецкого районов.
Жителям Солигаличского района Костромской области, попавшим в зону подтопления, предложена эвакуация.
«Сегодня утром в пункт временного размещения заехали два человека, часть людей переехали к родственникам. Предпринимаются меры по сохранению имущества в домах, организовано дежурство полицейских», — рассказала kostroma.today глава Солигаличского района Ольга Чичерина.
Бушует паводок и в Павинском районе Костромской области. Там подтоплены жилые дома. Приусадебные участки и несколько подвалов оказались в воде в Буе. Там уже готовы пункты для временного размещения людей.
В настоящее время в восстановительных работах в Тверской области занято 39 единиц дорожной техники и 54 специалиста. Для засыпки промоин использовано более 750 кубических метров инертных материалов — песчано-гравийная смесь, щебень.
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Вологодская область. Кадуйский район, автомобильная дорога Холмище — Ворон, на шестом км размыв проезжей части, приняты меры по ограждению размытого участка.
В Новгородской области, по данным на 17:00 7 ноября, не устранены аварии на электросетях в четырёх районах: Новгородском, Солецком, Крестецком и Шимском. В зоне отключения — 59 населенных пунктов, 866 домов, в которых живут 1037 человек.
В некоторых населённых пунктах Новгородской области электричества нет десятые сутки — деревни обесточены ураганом, которые пронёсся над регионом 27 октября. В ряде населённых пунктов Крестецкого района энергетики отключили трансформаторные подстанции, подтопленные в результате сильных ливней.
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В Новгородской области, по оперативным данным ГУ МЧС России по региону на 17:00 7 ноября, в транспортной изоляции находятся 11 населённых пунктов — к этим сёлам и деревням нет проезда, так как все дороги к ним затопило после ливней. Паводком также повреждены девять деревянных мостов.
Растёт число подтопленных приусадебных участков — их уже более 600, подтоплены 145 жилых домов в 47 населённых пунктах 11 районов. В этих домах проживают 339 человек, в том числе 56 детей. К вечеру 7 ноября из подтопленных жилищ спасатели эвакуировали 89 человек, среди которых 18 детей.
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В Вологодской области ситуация стабилизируется, сообщается на сайте губернатора региона Олега Кувшинникова. Количество обесточенных населённых пунктов в регионе сократилось в десять раз. К полудню в регионе оставались без электричества 50 населённых пунктов (из 586 обесточенных накануне) с населением 1226 человек. Восемь социально значимых объектов — школы, детские сады, больницы — подключены к источникам резервного питания. На восстановлении электроснабжения задействовано 64 аварийные бригады. Работы должны быть завершены, и все населённые пункты — подключены к системам стационарного электроснабжения до конца дня 7 ноября.
В Вологодской области минувшей ночью уровень воды в реках снизился. Из 31 подтопленного населённого пункта в воде остались четыре — в Вологодском и Грязовецком районах. Еще шесть деревень и сёл из-за размытых дорог и разрушенных мостовых сооружений остаются без транспортного сообщения. Завершить восстановительные работы на дорогах намечено к полудню 8 ноября.
«На сегодняшний день население всех подтопленных населённых пунктов эвакуировано и находится в безопасности. Население мест, отрезанных от большой земли, обеспечено всем необходимым: едой, продовольствием и предметами первой необходимости. Мы справляемся собственными силами, у нас хватает всего: техники, людей для решения всех поставленных задач по ликвидации последствий. Резервных сил МЧС России не требуется», — заверил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
На реках Новгородской области сохраняется сложная обстановка. В первую очередь речь идёт о реках на востоке региона — это Уверь, Пола, Холова, Явонь и Полисть, где после обильных дождей значительно повысился уровень воды, превысив опасные отметки. На реке Пола в Налючах в Парфинском районе опасный уровень превышен на 69 см, на Полисти в Старой Руссе — на 11 см, река Холова в Крестцах превысила опасную отметку на 40 см. По прогнозу синоптиков, дожди в регионе продолжатся и в ближайшие пять дней будут идти с разной степенью интенсивности во всех районах, сообщает газета «Новгородские ведомости».
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поставил задачу энергетикам и дорожным службам как можно скорее закончить аварийно-восстановительные работы.
Количество обесточенных населенных пунктов в Вологодской области сократилось более чем в 10 раз. Губернатор Вологодской области поставил задачу энергетикам и дорожным службам как можно скорее закончить аварийно-восстановительные работы.
У участившихся подтоплений деревень, да и у лесных пожаров есть, безусловно, метеорологические причины — ливни, засухи, — считает академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков, слова которого цитирует «Российская газета».
»Но важней другое — когда человек отступает с сельской территории, наступает природа. Некому почистить русла рек — и реки разливаются, затапливают оставшееся жилье. Некому засевать поля, на них вырастает бурьян и полыхает весной, а от него занимаются огнем дома», — отмечает учёный.
Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил, что при застройке отдельных районов Пскова наличие ливнёвки вообще не предусматривалось. По его словам, часть проблемных участков ливневой канализации пролегает под жилыми домами. При реконструкции улиц в последнии годы сети ливневой канализации полностью заменяли.
«В этом году мы провели обследование существующей ливневой канализации, так как прежняя документация на неё либо была утеряна, либо потеряла актуальность. Это было необходимо сделать для того, чтобы что-то начать строить дальше», — также пояснил Братчиков.
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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Новгородской области. «Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв отдал указание о приведении в повышенную готовность сводного отряда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций округа», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
В составе отряда военнослужащие инженерных, медицинских подразделений и специальная техника Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Подразделения находится в двухчасовой готовности к выполнению задач в районе ЧС.
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В правительстве Новгородской области сегодня, 7 ноября, обсудили ситуацию, сложившуюся в подтопленных районах. В результате циклона в регионе пострадали территории 11 районов. Наиболее серьёзно — Крестецкий, Валдайский и Демянский районы.
Главными темами заседания стали вопросы обеспечения качества жизни жителей, чьи дома пострадали от дождевого паводка. Органам местного самоуправления рекомендовано в приоритетном порядке рассматривать все обращения жителей, их проблемы и пожелания.
«Спасать мы умеем. И сейчас — это главное. А потом все-таки нужен «разбор полетов». Чтобы точно понимать на будущее: где аномальная погода, а где — запущенные реки и ливневки», — считает академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков. Его слова цитирует «Российская газета».
Новгородское сетевое издание «53 новости» показало, как выглядит въезд в районный центр Демянск Новгородской области после наводнения. Это повреждённый участок дороги Яжелбицы — Демянск.
Причины паводка в Центральной России в интервью «Российской газете» прокомментировал академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков.
«Ноябрьские разливы — это аномально. Но сути проблемы это не меняет. Не наведем порядок на земле, так и будем тонуть в последствиях», — считает учёный
«У нашей речки Ржавки вообще нет русла. Вода и застаивается. И как только сильный дождь, она начинает разливаться. Иногда речку чистят. Но не всю, а лишь участками. И как результат — очередное подтопление», — рассказал один из жителей Нижегородской области.
В Новгородской области ноябрьский паводок официально признан стихийным бедствием. В Вологодской области из затопленных селений эвакуируют жителей. Аномальные осадки — дождь и мокрый снег — обрушились на регион, за двое суток практически во всех районах выпала месячная норма. А в некоторых — полторы и даже две с половиной. Вышли из берегов реки. В 13 муниципалитетах введен режим ЧС, — РГ.
В Новгородской области, по данным регионального управления МЧС на 22:00 7 ноября, остаются подтопленными территории 40 населённых пунктов. Пострадавших от наводнения домов и дворов стало больше: вода подтопила 164 жилых дома, в которых проживает 360 человек, а также 629 приусадебных участков.
Паводком повреждены 33 участка дорог, восемь мостов, нет проезда к 11 населённым пунктам. К 22:00 7 ноября из зоны подтопления были эвакуированы 70 человек, в том числе 24 ребёнка.
«Спасатели эвакуируют жителей, доставляют продукты и лекарства тем, кто отказался от эвакуации, разбирают заторы на реках, откачивают воду из помещений, перевозят из зон затопления животных. На данный момент работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.
Об этом: В Новгородской области растёт число подтопленных домов и дворов
В Ярославской и Тверской областях от ноябрьских дождей больше всего пострадали северные районы, где тоже не выдержали натиска дождей малые реки.
Академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков уверен, что когда человек отступает с сельской территории, наступает природа.
Кандидат географических наук Института СО РАН Инна Латышева считает, что это погода сыграла значительную роль в образовавшихся осенних разливах рек.
«На мой взгляд, — пояснила РГ Латышева, — очевидный фактор: сочетание положительных аномальных температур и значительного количества атмосферных осадков, которые еще в октябре превысили норму».
Понижение температуры в Новгородской области усугубляет проблемы в населённых пунктах, пострадавших от паводка: затопленные дворы и дороги превращаются в каток.
В посёлке Крестцы Новгородской области подтоплены 63 дома. Всех, кто нуждался в эвакуации, вывезли из затопленных жилищ — вода поднялась до окон домов. Многие разместились у родственников и знакомых. Тем, кому некуда пойти, власти предложили временное размещение в местной гостинице. С помощью спасателей МЧС жители всё равно возвращаются к своим жилищам, чтобы покормить оставшихся там кошек и собак. Передвигаются на лодках.
По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, 7 ноября уровни воды рек Полисть, Уверь, Пола и Мста превысили опасные отметки. В ближайшие сутки уровни воды в этих реках также будут колебаться в пределах опасного уровня.
В Новгородской области, по данным «Новгородавтодора», к вечеру 7 ноября удалось ликвидировать размывы на двух участках дорог в Пестовском районе. Это участок дороги Осипово — Поселок и дорога Вышний Волочек — Бежецк — Санково — Лесное — Пестово — Гуськи.
Однако фиксируются новые разрушения. Подтопленными остаются 44 участка дорог.
Читайте подробнее: Новгородские дороги после ливня: уже 44 разрушенных участка
На повреждённых участках дорог в Новгородской области проезд автотранспорта запрещён — как минимум до 12 ноября.
Карты размывов автомобильных дорог и пути объезда на сайте «Новгородавтодора».
Выездное заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций состоится сегодня, 8 ноября, в посёлке Демянск Новгородской области. Демянский район особенно пострадал от проливных дождей и паводка.
Ежедневный оперативный прогноз МЧС на 8 ноября 2019 года:
Прогнозируется вероятность подтоплений пониженных участков местности, приусадебных участков, автомобильных и железных дорог, низководных мостов, размыва дамб на территории Новгородской и Псковской областей, а также Костромской области.
В Пермском крае из-за аномального количества осадков в зоне подтопления оказалась часть подворий. В частности, 7 ноября из-за разлива реки Олыч (приток реки Иньва) подтоплено четыре придомовых территории в Кудымкаре, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
Уровень воды на реке Иньва (пост Кудымкар) за 30 часов увеличился на полтора метра и достиг отметки 325 см к 14:00 местного времени (12:00 мск) 7 ноября. Ученые отмечают, что это самый высокий уровень воды для осеннего периода за последние как минимум 18 лет.
Из-за похолодания рост уровня воды в реке приостановился, однако 8 ноября в течение суток ожидается пик паводка. Прогнозируется повышение уровня воды в реке примерно на один метр — до четырех метров.
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Прокуратура Новгородской области сегодня, 8 ноября, проведет горячую линию по вопросам нарушений прав граждан вследствие произошедших подтоплений, а также ненадлежащего оказания им помощи. Звонки будут приниматься по телефону 8 (8162) 984−640 с 11:00 до 13:00.
В Перми 7 ноября установлен рекорд суточной суммы осадков для ноября — 26 мм, сообщили ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета. Прежний рекорд (25 мм за сутки) продержался более 100 лет — с 1888 года.
В Перми в ночь на 8 ноября обрушилась часть строения второго этажа строящегося здания торгово-развлекательного центра, сообщает vikiperm.
По данным информесурсов, вечером 7 ноября в микрорайоне Балатово был большой грохот со стороны стройплощадки. Пользователи соцсетей предположили, что произошло обрушение на площадке, где строят ТРЦ, который претендует стать крупнейшим в городе.
Подмыло основание будущего торгового центра. В результате не выдержала опалубка, что привело к обрушению части перекрытий, сообщает 59.RU со ссылкой на неофициальный источник.
Подробности в материале: СМИ: в Перми обрушилась часть перекрытий строящегося ТРЦ
По данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 8:00 8 ноября, в регионе остаются подтопленными 40 населённых пунктов, 164 жилых дома, в которых проживает 360 человек, в том числе 52 ребёнка. Под водой — 629 приусадебных участка, разрушены 33 участка дорог, повреждено восемь деревянных переправ. По-прежнему нет проезда к 11 населённым пунктам. Эвакуированы 69 человек, в том числе 24 ребенка.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в Солигалич для проверки действий местной власти по защите людей от паводка. Глава региона проверит территории подтопления, встретится с местными жителями, заслушает доклады всех оперативных служб, сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.
Отметим, что в Солигаличе в результате осеннего паводка подтоплено 68 приусадебных участков и пять жилых домов.
Губернатор проверит, как на месте организованы работы, как проводилась эвакуация пострадавших, как обеспечена доставка продуктов питания и медикаментов, сохранность имущества в домах, дежурство служб.
В ходе поездки в Солигалич Сергей Ситников также проведет селекторное совещание со всеми районами области, которые затронул паводок. Главы муниципальных образований доложат о работе по организации помощи населению.
В Новгородской области к ликвидации последствий паводка привлечены 299 человек и 109 единиц техники, в том числе 132 специалиста МЧС России. Спасатели продолжают эвакуировать жителей, доставляют продукты и лекарства тем, кто отказался от эвакуации, разбирают заторы на реках, откачивают воду из помещений, перевозят из зон затопления животных.
В посёлке Крестцы Новгородской области — административном центре Крестецкого района — от паводка пострадало более 60 жилых домов. По улицам Валдайской, Гагарина, Школьной можно передвигаться только на лодках.
В соцсети «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео, на котором видно, как улица Школьная превратилась в бурлящий поток воды.
«Улица Школьная. Смывает течением железные заборы», — сообщают очевидцы.
Читайте подробнее: «Улица смывает течением железные заборы»: как тонут новгородские Крестцы
Жители посёлка Крестцы Новгородской области уточняют паводковую обстановку в соцсетях, друг у друга. Оперативного информирования о ситуации на официальных интернет-ресурсах районных властей, в том числе в соцсетях, нет. Так, например, только от очевидцев можно узнать, что к сегодняшнему дню, 8 ноября, уровень воды на улице Гагарина в Крестцах снизился на 40 см, но добраться до жилых домов можно только в «забродах» — специальных рыбацких сапогах.
В Крестецком районе Новгородской области, по данным на 9:00 8 ноября, подтоплены 184 приусадебных участка и 41 домовладение. Такие сведения опубликовала районная администрации.
«В зоне бедствия оказались 95 человек», — сообщили районные власти.
К 8 ноября из затопленных жилищ эвакуировали 63 человека, в том числе 12 детей — 61 человека из районного центра, двух — из деревни Усть-Волма. Сообщается, что в случае необходимости пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.
В пунктах временного размещения находятся 14 человек, в том числе шесть детей, остальных приютили знакомые и родственники.
Подробности в материале: Наводнение: в новгородских Крестцах эвакуировали 63 человека
Работы на разрушенном участке автодороги Толмачи — Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов Тверской области полностью завершены, движение транспорта здесь восстановлено. На данный момент также восстановлен проезд по автодорогам Иваново — Суково — Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино — Данильцево, Удомля — Котлован — Липно, Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — Ящины — Пуйга в Кашинском, Удомельском, Вышневолоцком городских округах.
Об этом: В Тверской области восстановили размытый участок дороги Толмачи — Ломовое
Отметим, что в Костромской области, в частности в Согаличе, куда отправился с инспекцией губернатор, установились морозы. Даже днем 8 ноября там — 6 градусов.
В Новгородской области сегодня, 8 ноября, работает глава МЧС Евгений Зиничев, сообщают телеграм-каналы. Официального подтверждения пока нет.
Жители Вологодской области продолжают жаловаться на отсутствие электричества. Некоторые остаются без света уже три дня.
В Новгородской области уровень воды в реке Волхов сегодня, 8 ноября, достиг 413 см при неблагоприятной отметке 455 см. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Новгородского гидрометцентра.
«8−11 ноября ожидается достижение неблагоприятной отметки», — сообщили в ведомстве.
На реке Волхов расположен административный центр Новгородской области — город Великий Новгород.
Подробности в материале: Уровень воды в реке Волхов в Великом Новгороде приближается к опасному
Жители Великого Новгорода вспоминают в соцсетях наводнения 1955 и 1966 годов и публикуют архивные фотоснимки.
ГУ МЧС по Вологодской области отчиталось о восстановлении в регионе дорожного сообщения с отрезанными ранее водой от «большой земли» населёнными пунктами.
Все эвакуированные в Вологодской области находятся в пунктах временного размещения.
По сообщению ИА «Вологда Регион», подтопленными в регионе остаются 32 дома в дер. Дудинское, Новое, Михальцево Вологодского района.
В Новгородской области на подтопленных территориях наблюдается спад уровней воды.
По данным на 12:00 8 ноября, в десяти районах области остаются подтопленными 37 населённых пунктов. Это 79 жилых домов, в которых проживает 93 человека, в том числе 22 ребёнка. Под водой — 603 приусадебных участка. Разрушены 32 участка дорог и 11 деревянных мостов.
К 14 населённым пунктам сейчас нет сухопутного проезда. Из зоны затопления эвакуированы 68 человек, в том числе 16 детей.
Читайте подробнее: МЧС: в подтопленных новгородских районах вода пошла на спад
В реке Вологда за ночь уровень воды опустился на несколько сантиметров. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, еще в 00:00 8 ноября он снизился до 11,378 метра по Балтийской системе.
В Перми грохот на строительной площадке вечером 7 ноября произошел из-за демонтажа строительных лесов. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM застройщик, при начале заливки бетона сотрудники генерального подрядчика было обнаружили отклонение части строительных лесов под опалубкой, произошедшее по причине рекордного количества выпавших осадков.
Читайте подробнее: В Перми из-за ливня демонтировали строительные леса на участке будущего ТРЦ
Электроснабжение всех отключенных ранее из-за аварий на ЛЭП потребителей в Вологодской области восстановлено. В настоящее время продолжаются локальные работы по подключению к сети конкретных домовладений.
Как сообщает NewsVo, губернатор Олег Кувшинников на заседании КЧС в правительстве области заявил, что вопросов к работе энергетиков нет: «Подключены к системе электроснабжения все критически важные объекты — котельные и водоканалы, все социально значимые объекты — детские дома, детские сады, школы, ЦРБ и ФАПы».
Глава МЧС Евгений Зиничев сегодня, 8 ноября, прибыл в Демянск Новгородской области, сообщает «Новгородское областное телевидение». Министр лично оценит ликвидацию последствий ливневого паводка в одном из наиболее пострадавших от стихии районов Новгородской области.
В настоящее время в Демянском районе остаются подтопленными семь населённых пунктов, включая районный центр — посёлок Демянск. В транспортной изоляции по-прежнему находятся шесть деревень, в которых живут 23 человека.
Читайте также: Глава МЧС оценит последствия паводка в новгородском Демянске
Сегодня, 8 ноября, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева посетила Хвойнинский район, чтобы встретиться с жителями, чьи дома и участки оказались в зоне подтопления, пишут «53 новости».
По итогам общения с избирателями она предложила главам всех районов включить в комиссии по формированию перечня граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и установлению степени повреждения домов и имущества, депутатов всех уровней.
Об этом: Спикер Новгородской облдумы призвала депутатов помогать землякам
Губернатор Костромской области Сергей Ситников знакомится с ситуацией во время паводка, глава региона находится в Солигаличе, где введен режим ЧС, сообщает областная телерадиокомпания «Русь».
Ситников проверяет, какие шаги предпринимают районные власти по защите людей от паводка — из берегов вышла река Кострома.
Подробности в материале: Губернатор Костромской области проверяет эффективность борьбы с паводком
В Костромской области 10 ноября ожидается вторая волна паводка, сообщает «Россия 24». Уровень воды достиг своего пика 6 ноября — 6 метров 87 сантиметров. За последние сутки вода опустилась примерно на один метр.
Читайте также: В Костромской области 10 ноября ожидают вторую волну паводка
Дорожные службы полностью восстановили разрушенные паводком участки дорог в Вологодской области, где остаются подтопленными три населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Вологодской области.
Подробности в материале: Восстановлены разрушенные паводком дороги в Вологодской области
Полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов Вологодской области. Об этом сообщил главе МЧС России Евгению Зиничеву заместитель губернатора области Антон Стрижов на заседании комиссии по ЧС в Демянском районе Новгородской области.
Об этом: Восстановлено электроснабжение населенных пунктов Вологодской области
Костромская область, паводок в Солигаличе. Видео пользователя VK Елены Кустовой
В Вологодской области из-за размытых дорог ограничено сообщение с девятью населенными пунктами. Из-за наводнения не могут вернуться домой жители трех деревень.
Читайте подробнее: Жители трех вологодских деревень не могут вернуться домой из-за наводнения
Глава МЧС Евгений Зиничев назвал причины паводка в Новгородской области. Сразу сошлось несколько факторов, заявил глава министерства.
Читайте подробнее: Глава МЧС назвал причины паводка в Новгородской области: и люди
Власти Костромы подсчитали примерный ущерб от осеннего паводка — он составил примерно 2 млн рублей. Такие цифры звучали на совещании с участием губернатора региона Сергея Ситникова.
Власти Вологды готовятся к предстоящему подъему уровня воды в реках в связи с ожидающимися в выходные потеплением и осадками.
Подробности в материале: Вологда готовится к подъему воды 9 ноября
«Демянский район подтапливает не первый раз, поэтому пора детально проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы», — заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в Новгородской области.
По словам министра, в районах, подверженных угрозе подтопления, необходимо провести работу по расчистке русел рек, укрепить береговую линию, подготовить дренажные системы к пропуску вод. Он поручил взять на особый контроль состояние гидротехнических сооружений и принять меры по недопущению их разрушения или перелива. При необходимости — установить временные инженерные сооружения.
«Да, это стоит денег, но это значительно дешевле, чем каждый год вкладываться в ликвидацию последствий подтоплений», — подчеркнул глава МЧС.
Об этом: Глава МЧС о новгородском наводнении: «Не первый раз, пора делать выводы»
Погодные условия могут спровоцировать таяние выпавшего снега и повторное повышение уровней воды в реках Вологодской области.
Читайте подробнее: На Вологодчине сохраняется риск повторного наводнения
Глава МЧС Евгений Зиничев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области поручил особое внимание обращать на информирование жителей о порядке действий в случае ухудшения обстановки и оперативнее реагировать на просьбы людей о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Никого без внимания не оставлять, в приоритете — пожилые люди», — подчеркнул Евгений Зиничев.
Министр поручил оперативно осуществлять доставку питьевой воды, продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости в отрезанные паводком населённые пункты.
Подробности в материале: Глава МЧС о пострадавших от паводка: «Никого без внимания не оставлять»
Первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин сообщил главе МЧС Евгению Зиничеву, что в регионе к 8 ноября подтопленными остаются 37 населенных пунктов в десяти районах. В них проживают 93 человека, в том числе 22 ребёнка. Отсутствует проезд к 14 населённым пунктам. Из зоны ЧС эвакуированы 68 человек. Остаются отключенными от электроснабжения девять населённых пунктов в Шимском и Крестецком районах — это 105 жилых домов, социально значимых объектов в этом списке нет. Паводком разрушено 47 участков дорог, восстановлен проезд на восьми участках.
В результате прохождения циклона по территориям Новгородской, Тверской и Вологодской областей в зоне подтопления оказался 101 жилой дом, в которых проживает 141 человек. Об этом сегодня, 8 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области сообщил старший оперативный дежурныйНационального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Александр Павлов. По его словам, эвакуировано 116 жителей.
Подробнее: Более ста жителей трёх областей РФ оставили свои дома из-за паводка
Паводковая обстановка в Новгородской области стабилизируется.
«Наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от воды. В реках Новгородской области наблюдается снижение уровня воды», — отметил сегодня, 8 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области старший оперативный дежурный Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Александр Павлов.
По его словам, в течение двух суток ожидается подъём уровня воды в реке Волхов, но без достижения критической отметки. Ранее ГУ МЧС РФ по Новгородской области сообщило о том, что уровень воды в реке Волхов сегодня, 8 ноября, достиг 413 см при неблагоприятной отметке 455 см.
Подробности в материале: МЧС: паводковая обстановка в Новгородской области стабилизируется
По поручению главы МЧС Евгения Зиничева в Демянский район Новгородской области выедут специалисты управления Роспотребнадзора для оценки качества питьевой воды после подтопления. Демянск и другие населённые пункты района серьёзно пострадали от дождевого паводка.
Об этом: Глава МЧС поручил проверить качество питьевой воды в подтопленном Демянске
Прокуратура Новгородской области сегодня, 8 ноября, за два часа горячей линии собрала 24 жалобы от пострадавших в ходе дождевого паводка. Обратились жители Великого Новгорода, а также шести районов области: Боровичского, Валдайского, Крестецкого, Новгородского, Старорусского и Чудовского.
«Вопросы касались отсутствия электроэнергии в отдельных населенных пунктах, нарушения транспортного сообщения, возмещения ущерба, бездействия должностных лиц органов местного самоуправления и управляющих компаний», — сообщили в прокуратуре Новгородской области.
Подробности в материале: Новгородские прокуроры собрали жалобы на действия чиновников при паводке
Подтопленными остаются 31 населённый пункт в 9 районах Новгородской области, подтоплено 68 жилых домов, в которых проживает 115 человек, в том числе 13 детей, 568 приусадебных участков, повреждено 35 участков дорог, 11 деревянных переправ, отсутствует проезд к 14 населённым пунктам в 7 районах ГУ МЧС по Новгородской области
Администрация Демянского района Новгородской области после приезда главы МЧС Евгения Зиничева, поручившего Роспотребнадзору проверить качество питьевой воды в районе, опубликовала в социальных сетях рекомендации по проведению дезинфекции помещений после затопления водой в период паводка.
«В целях профилактики инфекционной заболеваемости в период паводка необходимо провести дезинфекционные мероприятия после ухода воды из помещений и с придомовой территории», — говорится в сообщении.
Также опубликованы рекомендации по дезинфекции колодцев и скважин.
В Великом Новгороде объявлен сбор вещей для пострадавших от паводка.
«Жителям населённых пунктов Боровичского, Валдайского, Демянского, Хвойнинского, Маловишерского, Крестецкого, Марёвского, Парфинского, Старорусского и Новгородского районов из-за подтопления требуется помощь. Людям, попавшим в беду, нужны продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло, а также теплая одежда, обувь, бутилированная вода, одеяла, подушки, матрасы, постельное бельё», — сообщили организаторы акции.
Сбор вещей и продовольствия для нуждающихся будет организован 9 и 10 ноября в отделах-центрах по работе с населением по месту жительства. Их адреса указаны на сайте администрации Великого Новгорода.
В Новгородской области, по данным на вечер 8 ноября, остаются подтопленными 36 участков дорог в 12 районах. За прошедшие сутки дорожникам удалось ликвидировать разрушения на семи участках дорог. Это участок дороги Первомайское — Хотоли (Крестецкий район), Ярынья — Ламерье (Крестецкий район), Молвотицы — Мамоновщина (Маревский район), Неболчи — Устье — Водогон — Заполье — Петровское — граница Ленинградской области (Любытинский район), Топорок — Теребляны-2 (Окуловский район), Шимск — Старая Русса — Локня — Великий Луки — Гостеж (Старорусский район) и Уторгош — Передольская (Шимский район).
Подробности в материале: В Новгородской области остаются подтопленными 36 участков дорог
В Вологодской области постепенно стабилизируется ситуация на дорогах. В пик паводка в зону затопления попало 11 региональных и 13 муниципальных дорог, по некоторым из которых проезд был невозможен. На сегодняшний день не завершено восстановление шести проблемных участков — работы на них могут быть продолжены только после спада воды. По этой причине до сих пор ограничено сообщение с некоторыми населёнными пунктами региона, но власти уверяют, что их жители полностью обеспечены питьевой водой и продовольствием.
В Новгородской области нет электроснабжения в семи сёлах и деревнях в трёх районах — Маловишерском, Окуловском и Шимском. В зоне отключения — 315 домов, в которых проживает 340 человек, в том числе четверо детей.
Читайте подробнее: В трёх районах Новгородской области у 340 человек нет электричества
«Исключительный урожай был! Такая картошка! Всё пропало», — жители Демянска рассказали главе МЧС Евгению Зиничеву о погибших запасах на зиму в ходе его сегодняшней поездки в Новгородскую область.
Газета «Новгородские ведомости» рассказывает, как глава МЧС России Евгений Зиничев пообщался с жильцами подтопленных домов в Демянске Новгородской области: «Люди рассказали, что о наступлении воды спасатели оповестили всех ночью, стучали в окна, объявляли о приходе стихии через громкоговорители, использовали сирену. По словам жителей, в домах пострадали вещи, мебель, бытовая техника, напольное покрытие, урожай — картофель, заготовки других овощей. Где-то вода поднялась до уровня окон, где-то — остановилась в подвале».
Самый высокий уровень воды в Демянске был зафиксирован на улицах Черняховского и Буденного.
«Еще вчера уровень воды на них был такой, что по улицам можно было передвигаться только на лодке. Сегодня вода спала, однако к некоторым домам можно подойти лишь в резиновых сапогах», — пишут «Новгородские ведомости».
В Костромской области остаются подтопленными два низководных моста (у населённого пункта Дятлово в Солигаличском районе и у населённого пункта Панкратово, Чухломской район), участок дороги (Пыщугский район, у деревни Михайловица), а также 128 приусадебных участков и пять жилых домов в Солигаличе, селе Боговарово Октябрьского района, в Павино Павинского района и в населённом пункте Якшанга Поназыревского района. Наиболее серьёзной ситуация остаётся в Солигаличе, где подтоплены 68 участков и пять жилых домов.
В Новгородской области, по данным на 22:00 8 ноября, произошёл спад уровней воды.
«На территории 16 населённых пунктов Демянского, Крестецкого, Боровичского, Маловишерского, Волотовского и Любытинского районов освободились от воды 97 жилых домов, в которых живут 291 человек, а также 61 приусадебный участок и 14 участков дорог», — отметили в ГУ МЧС России по Новгородской области.
Подтопленными остаются 34 населенных пункта в десяти районах Новгородской области. Это ещё 69 жилых домов, в которых проживают 119 человек, а также 623 приусадебных участка.
В регионе повреждено 28 участков дорог, 11 деревянных мостов, нет проезда к 13 сёлам и деревням в шести районах.
Об этом: Стихия отступает: 97 домов в Новгородской области освободились от воды
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области в связи с ЧС в регионе опубликовало памятку по профилактике кишечных инфекций в зоне подтопления.
По данным ведомства, необходимо соблюдать следующее:
В Новгородской области на территориях районов, пострадавших от паводка, состояние инфекционной заболеваемости находится в пределах среднемноголетних значений: роста заболеваемости, в том числе острыми кишечными инфекциями и острыми респираторными заболеваниями, не зарегистрировано.
Подробности в материале: Новгородский Роспотребнадзор: вспышек инфекций в зоне подтопления нет
«На севере Европейской территории всю неделю хозяйничали циклоны и за первую неделю ноября местами выпало больше месячной нормы осадков. Это вызвало дождевые паводки и, как следствие, подтоплены дороги, жилые дома и приусадебные участки во многих районах», — сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозу синоптиков, уже с 9 ноября атмосферные фронты на северо-запад РФ принесут облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие осадки, ночью снег, днем преимущественно в виде дождя.
«Температура воздуха ночью −1…+5, днем +4…+8, в Новгородской и Псковской областях теплее, до +15. Ситуация с затоплениями постепенно стабилизируется, уровень рек начнет понижаться», — сообщает Гидрометцентр России.
В Солигаличе Костромской области паводковыми водами подтопило детский сад №1 — его работу приостановили. Как пишет «Российская газета», в учреждении под воду ушли кухня и котельная. На месте выяснилось, что такая ситуация происходит с детсадом практически каждый год в периоды повышения уровня воды. Губернатор региона Сергей Ситников пообещал построить новый детсад взамен затопленного.
Жители Великого Новгорода с утра 9 ноября публикуют в социальных сетях фото набережных реки Волхов в черте города, на которых виден подъём уровня воды в реке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Воды прибыло за ночь», — пишут горожане.
На фото видны подтопленные набережные в районе Торговой стороны города — так называемые нижние набережные, подходящие почти вплотную к реке — их порой подтапливает и в весенний паводок.
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В Великом Новгороде в выходные, 9 и 10 ноября, проведут сбор помощи для жителей районов, пострадавших от дождевого паводка.
«Людям, попавшим в беду, нужны продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло, а также теплая одежда, обувь, бутилированная вода, одеяла, подушки, матрасы, постельное бельё», — отметили организаторы акции.
Подробности в материале: В Великом Новгороде объявили сбор помощи пострадавшим от паводка
В Валдайском районе Новгородской области от паводка серьёзней всего пострадали Яжелбицы.
«Виной сильного паводка (уже второго за этот год) местные жители считают недостаточную расчистку русла реки Поломять. В результате речка выходит из берегов и затапливает ближайшие дома и участки», — пишет газета «Валдай».
Из ежедневного оперативного прогноза МЧС России на 9 ноября 2019 года: «Прогнозируется вероятность подтоплений пониженных участков местности, приусадебных участков, автомобильных и железных дорог, низководных мостов, размыва дамб на территории одного субъекта Северо-Западного (Новгородская область) и одного субъекта Центрального (Костромская область) федеральных округов».
Новгородская область обратится в правительство РФ с просьбой оказать помощь в расчистке русел рек — они находятся в федеральной собственности и вопрос надо решать на этом уровне. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посетивший Крестецкий район.
По его словам, вопрос расчистки русел рек он уже обсудил с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко.
Подробности в материале: Новгородская область попросит федеральной помощи в расчистке русел рек
По данным на утро 9 ноября в Новгородской области подтопленными остаются 35 населённых пунктов в десяти районах: в воде ещё 69 жилых домов, в которых проживает 119 человек, в том числе 13 детей, и 623 приусадебных участка. Повреждено 28 участков дорог, 11 деревянных переправ, отсутствует проезд к 13 населённым пунктам в шести районах.
За сутки в Новгородской области произошёл спад уровней воды. В 16 населённых пунктов вода ушло из 97 домов, в которых проживает 291 человек, в том числе 39 детей, освободились от воды 61 приусадебный участок и 14 участков дорог. В двух районах — Боровичском и Маловишерском — подтопленных территорий населённых пунктов нет.
Комиссии по оценке ущерба от паводка начнут работу в подтопленных районах Новгородской области с 11 ноября. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил губернатор региона Андрей Никитин в Крестцах Новгородской области.
Помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате паводка, будет оказана из средств областного и районных бюджетов.
«Компенсации тем, кто здесь живет, предоставим за потерянный урожай, за дрова, за какие-то вещи, связанные с домами. Сейчас комиссии все будут смотреть. Опыт у нас такой есть — ЧС в области не первая», — отметил Андрей Никитин.
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По данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 12:00 сегодняшнего дня, 9 ноября, в регионе остаются подтопленными 35 населённых пунктов в десяти районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Вода отступает!» — заявили в ведомстве.
Подтопленных домов уже значительно меньше, чем сутки назад — это 28 жилых построек, в которых проживают 68 человек. Под водой остаются более 600 приусадебных участков (622). Из-за размытых паводком или разрушенных дорог и переправ нет проезда к 13 населённым пунктам в шести районах.
Всего остаются повреждёнными 21 участок дорог и десять деревянных мостов.
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Между тем на озере Ильмень в деревне Войцы (Новгородский район) 10 — 11 ноября ожидается достижение неблагоприятной отметки, предупреждает сегодня, 9 ноября, ГУ МЧС России по Новгородской области. К 8:00 9 ноября уровень воды в озере в этом месте составил 510 см над нулем поста, при неблагоприятной отметке в 530 см.
В посёлке Крестцы Новгородской области, где сегодня, 9 ноября, побывал губернатор региона Андрей Никитин, в зоне бедствия в связи с паводком оказались 95 человек, в том числе 12 детей. Эвакуированы 63 человека, в том числе 12 детей (61 — из самого посёлка Крестцы, два — из деревни Усть-Волма). В пункте временного размещения, организованном в мотеле «Бумер», к вечеру 8 ноября оставались 11 человек, в том числе четыре ребёнка. Остальных приютили знакомые и родственники.
Крестцы — административный центр Крестецкого района Новгородской области. Практически ежегодно в весеннее половодье река Холова выходит из берегов, затапливая прибрежные улицы. Серьёзное наводнение в Крестцах переживали весной 2013 года.
Об этом: Паводок в Новгородской области: Жители посёлка Крестцы достали лодки
Весной 2018 года в Крестцах также было подтоплено более 30 подворий.
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Но такого подъёма воды, как в 2019 году, да ещё в ноябре, не помнят даже старожилы. Подобной ситуации не было ни в Крестецком, ни в Валдайском, ни в Демянском районах, наиболее пострадавших в ходе нынешнего наводнения.
ГУ МЧС России по Новгородской области предупредило о пожарной безопасности в период затоплений.
В период спада «большой воды» и при просушке домов особенно важно:
Но прежде чем пользоваться приборами ВАЖНО: просушить, проверить электроприборы, счетчики и щиты и при возможности вызвать специалиста для оценки их состояния.
В Костромской области вода также идёт на спад. По данным ГУ МЧС России по региону, за сутки освободилось от воды 55 приусадебных участков и пять домов в Солигаличе — городе, наиболее пострадавшем от осеннего дождевого паводка.
Обстановку в Солигаличе Костромской области пока ещё называют сложной: на сегодняшний день здесь подтоплено 11 приусадебных участков. Жилые дома полностью освободились от воды.
В настоящее время на территории Солигалича работают сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Костромской области, Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Службы спасения, ГО и ЧС Костромской области.
На территории Костромской области за сутки освободилось от воды 55 приусадебных участков — 49 в городе Солигаличе, по два — в посёках Поназырево и Якшанга Поназыревского района и в Буе. «Этому в том числе способствовал сброс воды на Нижегородском гидроузле, который был произведен после обращения главы региона Сергея Ситникова в Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). По сравнению с 5 ноября сброс воды увеличен практически вдвое. Это позволило снизить уровень воды в Солигаличе на полтора метра, в Буе — подъем воды остановился», — сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.
Снижение уровня воды наблюдается в Парфеньевском и Павинском районах Костромской области. Подъём воды произошел в г. Нее. Здесь подтоплены 15 приусадебных участков.
«Жители двух домов, к которым подступила вода, предупреждены. Одна из семей переехала к родственникам, вторая от переезда отказалась. Для оказания помощи жителям на месте дежурят спасатели с лодкой», — информирует пресс-служба губернатора Костромской области.
«Сегодня работал в Крестецком районе, одном из наиболее пострадавших от «большой воды» муниципалитетов. Хорошая новость — вода начала уходить. Теперь наша задача — помочь людям, чье имущество пострадало от подтоплений. Введенный режим ЧС позволит в максимально короткие сроки решить вопрос с компенсациями. Комиссии начнут определять объём компенсаций уже со следующей недели», — написал новгородский губернатор Андрей Никитин сегодня, 9 ноября, в соцсетях по итогам поездки в Крестцы.
«Хотел бы отметить ребят из местных пожарных частей! Они первыми пришли к жителям. Пусть у них нет такого оборудования и одежды, но это не помешало им выполнять свой долг! Не за славу и награды, а просто потому, что это их работа! Спасибо, мужики! Крестцы, Демянск и все остальные! Спасибо!» — говорится в одном из комментариев.
Об этом: «Спасибо, мужики!»: пострадавшие от паводка новгородцы — спасателям
В Вологодской области ожидают подъёма уровней рек. По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается потепление и осадки. Прогнозируется повышение уровней воды в реках. «В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой на территории Вологодской области существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий), связанных с подтоплениями объектов», — предупреждает ГУ МЧС России по региону.
К утру 9 ноября в Вологодской области оставались подтопленными жилые дома в трёх населённых пунктах Вологодского района. Началась работа по откачке воды из подвалов жилых домов.
В Новгородской области открыли движение на 12 участках размытых паводком дорог, ещё на трёх участках введены временные ограничения движения, 12 участков дорог закрыты.
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Список открытых для движения новгородских автодорог.
Тем временем жители Новгородского района пишут в соцсетях о том, что вода прибывает в реке Мста в деревне Холынья. Подъём воды также наблюдается и в Шолохово. «Даже весной вода так близко не подходила», — сообщают они.
Река Луга выходит из берегов в районе деревни Мойка Батецкого района Новгородской области.
В Новгородской области, по данным на вечер 9 ноября, остались в транспортной изоляции два населённых пункта в двух районах — к ним до сих пор нет сухопутного проезда из-за разрушенных паводком дорог и мостов. Двумя сутками ранее в пик половодья отрезанных от «большой земли» населённых пунктов в Новгородской области было 14, но вода спадает, на дорогах идут восстановительные работы.
Сейчас остаются подтопленными 36 населённых пунктов в десяти районах Новгородской области.
Читайте подробнее: В Новгородской области остались в транспортной изоляции две деревни
В городе Порхов Псковской области вышедшая из берегов река Шелонь затопила прибрежные улицы и вплотную подступила к Порховской крепости, сообщает «Псковская лента новостей».
В Демянском районе Новгородской области специалисты Роспотребнадзора организовали повторный отбор проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований. Ранее отклонений от гигиенических нормативов не установлено.
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области продолжает проводить мониторинг ситуации в подтопленных районах области. Помимо контроля за качеством питьевой воды, организован осмотр территорий и социально значимых объектов.
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В Вологодской области, как и обещали синоптики, наблюдается спад воды в реках центральных и восточных районов, стабилизируется подъём воды в западных районах области, пишет губернатор региона Олег Кувшинников в соцсети «ВКонтакте». По его словам, уровень воды в реке Вологда уменьшился сразу на 29 см.
«Из-за размыва дорог по-прежнему остаются отрезанными от большой земли несколько населённых пунктов. Уже завтра ожидаются осадки и плюсовые температуры, которые могут спровоцировать новое повышение уровней воды», — отметил глава региона.
МЧС России на 10 ноября 2019 года прогнозирует вероятность подтоплений в трёх субъектах Российской Федерации: Новгородской, Псковской и Костромской областях.
В Вологде уже много лет не было настолько серьёзных паводков, пишет vologda-poisk.ru. Последний раз такая ситуация была в 1953 году, но происходила она весной. Фактов, когда уровень реки настолько сильно поднимался осенью, старожилы и вовсе не припомнят.
Вологда находится в ожидании повторения потопа. Синоптики обещают повышение температуры до +4 градусов и дожди. В городе создан оперативный штаб, который сообщает о том, что к возможным подтоплениям «подготовлены необходимые силы и средства, готовы к развертыванию пункты временного размещения, а также места для длительного размещения в случае эвакуации».