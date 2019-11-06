Калуга, 6 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. 8−10 ноября в Инновационном культурном центре Калуги состоится фестиваль, посвященный Великому стоянию на реке Угре в 1480 году, организованный Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужан и гостей Калужской области приглашает «УграФест»

В преддверии события прошла пресс-конференция, участие в которой приняла заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Федорова. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе общения с журналистами она акцентировала внимание на исторических фактах, которые стали основой концепции праздничного мероприятия.

«Русские вместе с другими народами нашей страны воевали не с татарами, а с паразитической системой, которую представляла верхушка Большой Орды. Русское государство стало маяком для тюркских и финно-угорских народов. Их государи признали безусловный авторитет Ивана III. Благодаря стоянию на Угре Россия стала великим многонациональным евразийским государством. И в этом заслуга всех народов нашей страны», — подчеркнула замминистра.

Ирина Федорова также отметила, что в регионе идет популяризации данной темы. Благодаря трудам историков и краеведов в свет выходят книги, рассказывающие о том, что именно здесь, на Угре, на Калужской земле Иван III покончил с ордынским игом. Тематические лекции проходят в образовательных учреждениях области.

По словам организаторов, фестиваль будет интересен разным возрастным группам. Первый день — молодежный, куда приглашены коллективы из Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга. Второй день — интеллектуальный — начнется с показа спектакля «Лодка», продолжится выступлением автора серии романов «Волкодав» Марии Семеновой и закончится струнным квинтетом Сергея Сувида. Последний день фестиваля, 10 ноября, запомнится соколиным шоу и мастер-классами по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу. В этот же день зрители смогут посмотреть кукольный спектакль «Волк и семеро козлят», увидеть рыцарский турнир. Завершится «УграФест» концертом новосибирской фолк-рок-группы «Калинов мост».

Вход на все мероприятия бесплатный.