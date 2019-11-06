Калуга, 6 ноября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский предложил для снижения аварийности на дорогах областного центра ограничить скорость движения до 40 километров в час на центральных улицах — Кирова, Ленина и Грабцевском шоссе. Об этом 6 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Гибдд.рф/r/40 В Калуге ограничат скорость движения транспорта

«Хочешь погонять — выезжай на специальный полигон, для таких целей предназначенный, например, в Сочи, там Формула-1 проходит. А на городских улицах это делать будет запрещено в ультимативной форме» — заявил Разумовский.

За девять месяцев 2019 года в Калуге произошло 340 ДТП, что на 16% меньше, чем в 2018 году. Однако число погибших возросло на треть и составило 21 человека. Девять жизней унесли происшествия, связанные с грузовым автотранспортом, показатель смертности здесь вырос в три раза. Среди основных причин аварий: превышение скорости, несоблюдение очередности проезда и выезд на встречную полосу.