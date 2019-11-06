Щербиновский район, Краснодарский край, 6 ноября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В течение четырёх лет не работал газопровод, построенный к хутору Любимов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края, 67 млн рублей, выделенные из бюджета на газификацию, были потрачены неэффективно, сообщила 6 ноября пресс-служба прокуратуры края.

Несмотря на «освоенные» миллионы, газопровод не работал даже спустя четыре года после завершения его строительства. В настоящее время, после вмешательства прокуратуры с привлечением суда, газопровод ввели в эксплуатацию. Сейчас жителям выдаются технические условия на подключение к сети газоснабжения.

Уголовное дело по статье о халатности в отношении руководителя муниципального заказчика направлено в суд, уточнили в ведомстве. Также продолжается расследование уголовного дела по статье о мошенничестве — по факту хищения бюджетных средств, выделенных на газопровод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил о том, что уровень газификации Кубани к 2030 году должен составить 95% — сегодня он составляет 83%, при этом в ряде районов региона не дотягивает и до 60%, а в Туапсинском составляет менее 15%.

Об этом: Краснодарский край обещают газифицировать на 95% — к 2030 году