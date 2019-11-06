Лондон, 6 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что он хотел «сжевать свой галстук» из-за того, что его вынудили отсрочить выход Соединённого королевства из Европейского союза. Об этом он заявил сегодня, 6 ноября, в специальном обращении, посвященном официальному началу предвыборной кампании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Напомним, что Джонсону так и не удалось добиться от парламента поддержки достигнутого им с Евросоюзом соглашения об условиях выхода Великобритании из наднационального объединения.

Более того, Джонсона, который чуть ли не клялся, что выведет королевство из ЕС к 31 октября и скорее «умрёт в канаве», чем допустит отсрочку, вынудили просить у ЕС этой самой отсрочки.

В итоге Джонсон объявил досрочные выборы, которые пройдут в декабре. Он рассчитывает, что его Консервативная партия улучшит своё положение в парламенте и сможет продавить соглашение.

«Я могу вам сказать, я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук, поскольку мы уже почти добились всего. У нас есть соглашение, с которым мы можем покинуть ЕС всего через несколько недель», — рассказал Джонсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня королева Великобритании Елизавета II дала Джонсону аудиенцию. Она разрешила премьер-министру провести досрочные выборы 12 декабря.