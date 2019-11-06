Москва, 6 ноября, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в октябре 2019 года выросли в среднем на 0,1% после снижения на 0,2% месяцем ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Инфляция в годовом выражении в октябре замедлилась до 3,8% с 4% в сентябре. За период с начала 2019 года показатель составил 2,4%.

Согласно данным Росстата, за месяц в 45 субъектах Федерации потребительские товары и услуги подорожали на 0,2% и более. Наибольший рост отмечен в Дагестане — на 0,7%, что связывается с ростом цен на продовольствие в регионе на 1,1%.

Одновременно с этим в Республике Коми, Краснодарском и Хабаровском краях, а также Тюменской области товары и услуги подешевели на 0,1−0,5%. Основной причиной этого называется удешевление услуг на 0,8−2,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли в среднем на 0,1%.