Москва, 6 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать весь ужас своего положения, считает кинорежиссёр Карен Шахназхаров. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Gov.ua Владимир Зеленский в Харьковской области

«У него усталость должна быть, да, — сказал Шахназаров. — Вообще очевидно, что он начинает осознавать весь ужас своего положения. Я думаю, что он совершенно не представлял, куда и во что он ввязался. На кону стоит его жизнь, между прочим. Он человек, конечно, неглупый и всё больше понимает, что ситуация, в которой он оказался, очень сложная. Не имея реального политического знания, у него был момент эйфории, когда его избрали президентом Украины.

Но на Украине, по словам Шахназарова, нельзя пребывать в таком состоянии долго.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский находится «в шоке» от положения дел на предприятиях оборонного комплекса страны. Об этом он заявил в ходе визита на Харьковский авиационный завод. Зеленского поразили долги по зарплатам, собственно размеры зарплаты на оборонных предприятиях, условия труда и производительность заводов.